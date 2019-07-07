Хусаинов: «Лапочкин не разбирается в футбольных единоборствах»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу арбитров в матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом». Главным арбитром встречи был назначен Сергей Лапочкин.

В первом тайме был момент с участием Бранислава Ивановича. Не в обиду Лапочкину - это не он виноват, это уровень его футбольного образования, - он не разбирается в футбольных единоборствах, поэтому он посчитал, что в эпизоде с падением Ивановича в штрафной площади никакого нарушения не было. Похожий эпизод с участием Смолова во втором тайме, я считаю, что в обоих случаях было нарушение правил, он просто не разобрался в ситуациях, для него это были сложные моменты.

Первая желтая карточка Оздоеву была предъявлена с подсказки резервного судьи Вилкова, это не красит квалификацию арбитра в поле. Была простейшая ситуация - отбор мяча в прыжке двумя ногами, это прямая красная карточка. Лапочкин дал свисток, зафиксировал нарушение и хотел продолжить игру, но Вилков его подозвал, они пошептались, Лапочкин подозвал Оздоева и дал ему желтую карточку. Ты лучший арбитр России, а на грубое нарушение просто свистнул, на такое нарушение любая бабка свистнет, тут нужны дисциплинарные санкции.

Получается, что подсказал Вилков, а он стоит рядом со скамейками запасных. Вы же знаете, кто рядом со скамейкой запасных «Локомотива» (бывший арбитр Станислав Сухина является начальником команды «Локомотива» - прим.).

После того, как Миранчук забил третий гол в ворота «Зенита», Лапочкин уже спокойно судил. Вторую желтую карточку Оздоеву показал абсолютно по делу.