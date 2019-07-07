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Хусаинов: «Лапочкин не разбирается в футбольных единоборствах»

сегодня, 15:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил работу арбитров в матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом». Главным арбитром встречи был назначен Сергей Лапочкин.

В первом тайме был момент с участием Бранислава Ивановича. Не в обиду Лапочкину - это не он виноват, это уровень его футбольного образования, - он не разбирается в футбольных единоборствах, поэтому он посчитал, что в эпизоде с падением Ивановича в штрафной площади никакого нарушения не было. Похожий эпизод с участием Смолова во втором тайме, я считаю, что в обоих случаях было нарушение правил, он просто не разобрался в ситуациях, для него это были сложные моменты.

Первая желтая карточка Оздоеву была предъявлена с подсказки резервного судьи Вилкова, это не красит квалификацию арбитра в поле. Была простейшая ситуация - отбор мяча в прыжке двумя ногами, это прямая красная карточка. Лапочкин дал свисток, зафиксировал нарушение и хотел продолжить игру, но Вилков его подозвал, они пошептались, Лапочкин подозвал Оздоева и дал ему желтую карточку. Ты лучший арбитр России, а на грубое нарушение просто свистнул, на такое нарушение любая бабка свистнет, тут нужны дисциплинарные санкции.

Получается, что подсказал Вилков, а он стоит рядом со скамейками запасных. Вы же знаете, кто рядом со скамейкой запасных «Локомотива» (бывший арбитр Станислав Сухина является начальником команды «Локомотива» - прим.).

После того, как Миранчук забил третий гол в ворота «Зенита», Лапочкин уже спокойно судил. Вторую желтую карточку Оздоеву показал абсолютно по делу.

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Литейный 4
Литейный 4
   9 / 745
сегодня в 17:42
Лапочкин, как и сам Хусаинов хлебают харчи из одного котла Федуна.
mihaluch
mihaluch
   61 / 745
сегодня в 16:52
Лапокин вообще не умеет судить, а скорее всего судит по заказу.
Байкал-38
Байкал-38
   46 / 745
сегодня в 16:41
Хусаинов сам то понимает, что говорит?

"Была простейшая ситуация - отбор мяча в прыжке двумя ногами, это прямая красная карточка. Лапочкин дал свисток, зафиксировал нарушение и хотел продолжить игру, но Вилков его подозвал, они пошептались, Лапочкин подозвал Оздоева и дал ему желтую карточку."

"Получается, что подсказал Вилков, а он стоит рядом со скамейками запасных. Вы же знаете, кто рядом со скамейкой запасных «Локомотива» (бывший арбитр Станислав Сухина является начальником команды «Локомотива» - прим.)."


То есть он как бы обвиняет Лапочкина в подсуживании Зениту! А иначе его слова по другому понять нельзя!
Для тех кто не понял. Оздоев двумя ногами прыгает в ноги, за что должен получить красную, но Лапочкин не замечает этого. Сухина говорит Вилкову, что это беспридел, Вилков понимает, что это палево зовёт к себе Лапочкина. Лапочкин с Вилковым советуются и понимают, что наказание должно быть, а то их спалят, но красную нельзя показывать и поэтому показывают только жёлтую!
Хусаинов расследуй и докажи, что Лапочкина Зенит купил на эту игру!!! Ну или ....
kastites
kastites
   73 / 745
сегодня в 16:13
Лапочкин это мясной судья,на коротком поводке у Федуна
cska plus
cska plus
   11 / 745
сегодня в 16:00
    Faustello
    Faustello
       6 / 745
    сегодня в 15:53
    Ждём начала чемпа, думаю скандалов будет ещё больше чем в прошлом сезоне (а там считай в каждом туре не просто косяки а скандалы с судейством были)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 745
    сегодня в 15:34
    Хусаинов хорошо разбирается и ориентируется в вино - водочном отделе!!!
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       101 / 745
    сегодня в 15:17
    Что Хусаинов, что Лапочкин - одного поля ягоды...
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