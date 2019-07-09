Еськов рассудит «Зенит» и «Тамбов», а также другие назначения на 1-й тур

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
12 июля (пятница)
«Арсенал» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
13 июля (суббота)
«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Зенит» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
15 июля (понедельник)
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).
Действующим чемпионом России является «Зенит».
Посмотрим что из всего этого получится
Посмотрим что из всего этого получится
Ценой его двоек...
Ценой его двоек...
Рад приветствовать вас ....
Статистика не врет....
Зенит проигрывал при Еськове и Спартаку и Туле.....
Спартак же при Москалева не проигрывает...Вообще...Даже если сам захочет...Не проиграет...
Рад приветствовать вас ....
Статистика не врет....
Зенит проигрывал при Еськове и Спартаку и Туле.....
Спартак же при Москалева не проигрывает...Вообще...Даже если сам захочет...Не проиграет...
Тяжко захватить лидерство сразу когда в первом туре у конкурентов 28:0....На Открытии.....))
Тяжко захватить лидерство сразу когда в первом туре у конкурентов 28:0....На Открытии.....))