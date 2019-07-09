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Еськов рассудит «Зенит» и «Тамбов», а также другие назначения на 1-й тур

вчера, 15:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

12 июля (пятница)

«Арсенал» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

13 июля (суббота)

«Урал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Зенит» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 июля (понедельник)

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Действующим чемпионом России является «Зенит».

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый
   654 / 731
вчера в 21:27
Паровоз не сможет - Вилок поможет!
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 20:45
еще чемпионат не начался, а судьи уже виноваты, главное джигит стал капитаном
Морозовский
Морозовский
   4 / 731
вчера в 19:09
Питерский баклан Москалёв подсунут в помощь оренбургским бакланам.
161регион
161регион
   32 / 731
вчера в 18:54
    МКС
    МКС
       25 / 731
    вчера в 18:03
    Короче зенит купил и Тамбов и судью и еще половину команд РПЛ

    Посмотрим что из всего этого получится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 731
    вчера в 17:53
    С первого же тура народным свезло с судейкой. При Моськалёве они не проигрывали ни разу.
    Ценой его двоек...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       203 / 731
    вчера в 17:50
    И откроет сезон РПЛ матч между Арсеналом и Динамо, в котором будет судить мясной арбитр) Матчей с приставкой супер, пожалуй, что и нет. Победы ЦСКА и Сочи!
    Литейный 4
    Литейный 4
       9 / 731
    вчера в 17:50
    Когда же закончится этот беспредел с федуновскими судьями? Гыгыгы
    zenitforfun
    zenitforfun
       335 / 731
    вчера в 17:43
    Ну ка давайте, хрюши, расскажите, а то я уже забыл, кто чей судья - дайте хоть вспомнить
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Sem25
       20 / 731
    вчера в 17:35
    О....Сколько лет сколько зим......)))
    Рад приветствовать вас ....

    Статистика не врет....
    Зенит проигрывал при Еськове и Спартаку и Туле.....
    Спартак же при Москалева не проигрывает...Вообще...Даже если сам захочет...Не проиграет...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       33 / 731
    вчера в 17:27
    Москалёв в прошлом сезоне знатно спартаку подмахивал. Ему двойки ставили, а он всё равно судил и вытаскивал спартак на пятое место.
    Sem25
    Sem25 ответил Jeck Denielse
       602 / 731
    вчера в 17:22
    Спартак - Сочи ....Судья Москалев....)))))))).... ух.....))))))))) Как же надо быть не уверенными в себе ....Чтоб после 6:0 в товарняке.....Стартуя дома против дебютанта лиги...подстраховываться клубным рефери...))))))))
    В гораздо большей степени это относится к газпромовскому Еськову, назначенному на игру в СПБ с дебютантом турнира.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       20 / 731
    вчера в 17:21
    Благодаря календарю и судейским назначениям...Зенит будет лидировать не все 30 туров...а 29.....
    Тяжко захватить лидерство сразу когда в первом туре у конкурентов 28:0....На Открытии.....))
    unoejk
    unoejk ответил LiveAdamsonM
       197 / 731
    вчера в 17:18
    Ок, спорить не буду, так что с кнопкой?
    Поправили.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       134 / 731
    вчера в 17:12
    Стыдно за спартак!
    Aчиститель
    Aчиститель
       93 / 731
    вчера в 17:06
    Свиньи с первого тура нацелились на нечестную борьбу.
    EAGinLE
    EAGinLE
       27 / 731
    вчера в 16:58
    Пусть будет так .
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       19 / 731
    вчера в 16:56
    cska plus
    cska plus
       12 / 731
    вчера в 16:54
    Неужели федун рокировку сделал в судейской команде их бомбардир будет играть в матче Оренбурга или рассчитывает на то, что Москалёв сам справится.
    unoejk
    unoejk ответил LiveAdamsonM
       197 / 731
    вчера в 16:52
    Ок, спорить не буду, так что с кнопкой?
    Временная ошибка. Передал о ней.
    Аксинья
    Аксинья ответил Miaf
       16 / 731
    вчера в 16:50
    Еськов, ну все понятно. Лапочкины , Москалевы и Еськовы- один из основополагающих факторов побед зенита
    Ну за чем же так о Москалеве, он самый непредвзятый судья и у него нет любимой или нелюбимой команды...А дудит он в пользу тех чей кейс с премиальными оказывается тяжелее
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 731
    вчера в 16:49
    Москалеву впору, как Панову, ходить в дурацкой красной шапочке и спартаковском шарфе.
    Miaf
    Miaf ответил Аксинья
       18 / 731
    вчера в 16:44
    Оренбург, Уфа, Урал, Сочи - это +24 гы-гы-гы)))
    Посмотрим еще , как себя в Тамбове поведут. Все же клубу нужны деньги на развитие.
    unoejk
    unoejk ответил LiveAdamsonM
       197 / 731
    вчера в 16:44
    Вообще, если я зайду к Вам в профиль или к любому человеку, увижу интересный комментарий, на который захочу дать ответ, в профиле теперь этой кнопки нет, а раньше была
    Не замечал. Уточню.
    LiveAdamsonM
    LiveAdamsonM ответил unoejk
       510 / 731
    вчера в 16:44
    Ок, спорить не буду, так что с кнопкой?
    Аксинья
    Аксинья ответил Faustello
       16 / 731
    вчера в 16:42
    Вы решили перестать в судеек вкладывать и поимели сразу +12 сформировав два клуба )))
    Оренбург, Уфа, Урал, Сочи - это +24 гы-гы-гы)))
    unoejk
    unoejk ответил LiveAdamsonM
       197 / 731
    вчера в 16:40
    Неожиданно, что такой простой вопрос считается недопустимым, раньше вы и не такое пропускались. Это тоже самое, если бы я пришёл, например, в поликлинику, и спросил бы какой врач принимает, а мне бы ответили, «такие вопросы не приветствуются» и указали на дверь
    Да, допускалось и не такое, что плавно привело к нехорошим последствиям. Теперь реабилитируем. А на дверь никто не указывает, просто разъясняю некоторые тонкости.
    Miaf
    Miaf
       18 / 731
    вчера в 16:40
    Еськов, ну все понятно. Лапочкины , Москалевы и Еськовы- один из основополагающих факторов побед зенита
    МапС
    МапС
       138 / 731
    вчера в 16:40
    По мнению непримиримых Спартаку подфартило. А коней засудит питерский свистун, бакланов - московский.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Begemott
       5 / 731
    вчера в 16:39
    Не внимателен в который раз, свиньям еськова подложили
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