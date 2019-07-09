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Полузащитник «Кастильи» бесплатно достался «Осасуне»

вчера, 23:12

«Осасуна» объявила о трансфере полузащитника «Кастильи», резервной команды «Реала». 22-летний полузащитник Хауме Грау заключил с «Осасуной» пятилетний контракт, клуб установил стоимость выкупа хавбека в размере 15 млн евро.

Стороны согласовали бесплатный трансфер, при этом «Реал» получит 50% от будущей продажи игрока.

Следующий сезон Хауме проведет в ФК «Луго» на правах аренды.

Ранее состав «Леганеса» пополнил центральный защитник «Кастильи» Алекс Мартин.

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