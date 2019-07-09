Полузащитник «Кастильи» бесплатно достался «Осасуне»

«Осасуна» объявила о трансфере полузащитника «Кастильи», резервной команды «Реала». 22-летний полузащитник Хауме Грау заключил с «Осасуной» пятилетний контракт, клуб установил стоимость выкупа хавбека в размере 15 млн евро.
Стороны согласовали бесплатный трансфер, при этом «Реал» получит 50% от будущей продажи игрока.
Следующий сезон Хауме проведет в ФК «Луго» на правах аренды.
COMUNICADO OFICIAL | #Osasuna ficha a Jaume hasta el 2022 y lo cede una temporada al @CDeportivoLugo.#BienvenidoJaume #OngiEtorriJaume— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 9 июля 2019 г.
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Ранее состав «Леганеса» пополнил центральный защитник «Кастильи» Алекс Мартин.