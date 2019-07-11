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Лещук: «Предложения других команд я даже не рассматривал»

сегодня, 21:16

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рад, что продлил контракт с клубом.

Очень рад остаться в клубе, ведь я динамовский воспитанник. Продление контракта с «Динамо» было для меня приоритетом, предложения других команд я даже не рассматривал. Здесь всё своё, родное, никуда не хотелось уходить. В этом году перед командой поставлены амбициозные цели – еврокубки. Нам всем хочется туда попасть, желательно в Лигу чемпионов. Дебютировать в Премьер-Лиге – моя первостепенная задача. Я уже выходил в старте в ФНЛ и на Кубок, на очереди – РПЛ. Встреча с болельщиками прошла в хорошей, душевной атмосфере. Пришло много людей, было очень приятно. Хочется пожелать болельщикам приходить на стадион и поддерживать нас, несмотря ни на что.      

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