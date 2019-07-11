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Рейнгольд: «Кто такие эти Баду и Понсе? Никто их не знает»

сегодня, 21:06

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил переход полузащитника Баду в московский клуб.      

Раз его кто-то рекомендовал, значит, чем-то он приглянулся. В «Спартаке» ужас сколько умных голов. Ну что же, посмотрим на Баду.

Если бы в «Спартаке» в селекционном отделе работали бы Мостовой, Аленичев, Тихонов и Титов, я мог бы точно сказать, что взяли хороших футболистов. Эти люди не ошибутся. Они профессионалы. А сейчас я не знаю, кто занимается этой работой, и с какой луны они прилетели в клуб. Конечно, возникают вопросы о том, кого они подписывают. Кто такие эти Баду, Понсе? Никто их не знает. Пусть эти игроки что-то покажут для начала. «Спартак» уже покупал таких игроков. За Кавенаги вообще заплатили около двадцати миллионов евро, и что он показал? Одно дело играть в каком-нибудь АЕКе, и другое – в «Спартаке». 

Не настораживает ли, что «Вольфсбург» отдал Баду почти бесплатно? Не только настораживает. Это вызывает у меня иронический смех. Его отдают и говорят: «беги парень, чтобы мы тебя тут не видели». Хорошего игрока продают за приличные бабки. Он будет стоить больше полтинника миллионов евро. Это и говорит о качестве.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   133 / 736
сегодня в 23:01
Какой-нибудь Аек, мда, так то Аек повыше мясных классом
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   1 / 736
сегодня в 22:56
И Санта Клаус ваш загорелый оттуда же...весь футбольный мир о нем так и говорил без остановки)...
Gunslinger
Gunslinger ответил Ангел неБесГрешен
   104 / 736
сегодня в 22:52
Это будущие звёзды из лучшего спортинтерната России...
Ничего, если парни в субботу хорошо сыграют, может их ещё в "Сочи" пригласят!!!!! :))))
ziborock
ziborock
   9 / 736
сегодня в 22:37
Промеса тоже не знали до Спартака, как и Видича, Зе Луиша и многих других! Поживем, увидим!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   162 / 736
сегодня в 22:18
Залушу все знали что ли?
311
311
   50 / 736
сегодня в 22:17
И кого он хотел видеть в Спартаке с 5 места РПЛ? Фалькао то не поедет, это аксиома!)
Kresi frok
Kresi frok
   336 / 736
сегодня в 22:07
Между прочем АЕК - клуб по солиднее и троифеи имеет, в отличие от Спартак!
Морозовский
Морозовский
   6 / 736
сегодня в 21:55
Напился дед!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   244 / 736
сегодня в 21:45
Да,этот товарищ перепил видимо,хоть к старикам и нужно с уважением относиться....но и думать нужно,что говоришь.Мостовой,Титов и и.д. профессионалы он говорит.Профессионалы в чем???Чего они добились после карьеры футболиста???Профессиональные скауты и бывшие игроки немного разные профессии,не так ли...Критиковать или хвалить нужно после какого-то более или менее длительного отрезка,а не из-за того что какой-то "красно-белый старичек" знает их или не знает.Про знак качества и полтинник миллионов вообще смех,кто из игроков такого калибра поедет в РПЛ???Да и не значит цена ничего,миллион примеров когда купленные за "копейки" играли лучше тех,что взяли за десятки миллионов
Союзник противников
Союзник противников
   80 / 736
сегодня в 21:32
Понсе,Баду,их не воспринимает,ей-ей,
Рейнгольд Валерка,стиляга из Москвы.
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 736
сегодня в 21:30
Отличная аналитика
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 736
сегодня в 21:30
Это будущие звёзды из лучшего спортинтерната России...
КАМЮ
КАМЮ
   304 / 736
сегодня в 21:27
Никто их не знает?
Зато хорошо известна агентская контора, где прежде работал гендир СпаМа
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 736
сегодня в 21:26
Вот и узнают!
VV V
VV V
   179 / 736
сегодня в 21:22
Спартак как-то мелко стал работать на трансферном рынке.....толи было при ВОлелике-"гений мясной селекции", тот не мелочился и сразу покупал крупнейшим оптом 60 штук Кариок !
Qwеrty
Qwеrty
   137 / 736
сегодня в 21:21
«беги парень, чтобы мы тебя тут не видели»
cska plus
cska plus
   12 / 736
сегодня в 21:18
Ахахах! Старика снова довели до истерики.
African spartak
African spartak
   73 / 736
сегодня в 21:11
Какой-нибудь АЕК посолиднее тарасовки вообще-то будет.
Footbolista
Footbolista
   1 / 736
сегодня в 21:10
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