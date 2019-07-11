Рейнгольд: «Кто такие эти Баду и Понсе? Никто их не знает»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил переход полузащитника Баду в московский клуб.

Раз его кто-то рекомендовал, значит, чем-то он приглянулся. В «Спартаке» ужас сколько умных голов. Ну что же, посмотрим на Баду.

Если бы в «Спартаке» в селекционном отделе работали бы Мостовой, Аленичев, Тихонов и Титов, я мог бы точно сказать, что взяли хороших футболистов. Эти люди не ошибутся. Они профессионалы. А сейчас я не знаю, кто занимается этой работой, и с какой луны они прилетели в клуб. Конечно, возникают вопросы о том, кого они подписывают. Кто такие эти Баду, Понсе? Никто их не знает. Пусть эти игроки что-то покажут для начала. «Спартак» уже покупал таких игроков. За Кавенаги вообще заплатили около двадцати миллионов евро, и что он показал? Одно дело играть в каком-нибудь АЕКе, и другое – в «Спартаке».

Не настораживает ли, что «Вольфсбург» отдал Баду почти бесплатно? Не только настораживает. Это вызывает у меня иронический смех. Его отдают и говорят: «беги парень, чтобы мы тебя тут не видели». Хорошего игрока продают за приличные бабки. Он будет стоить больше полтинника миллионов евро. Это и говорит о качестве.