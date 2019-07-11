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Мостовой: «Баду не виноват, что перешел в „Спартак“»

сегодня, 19:35

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой критически относится к переходу полузащитника Баду в московский клуб.

Я видел новость о его приходе в «Спартак», но про этого игрока не знаю вообще ничего.

По нарезкам сложно делать какие-то выводы. За свою жизнь я видел столько молодых и перспективных футболистов, с дриблингом и без него. Не знаю, что может получиться из него. Если было принято решение купить Баду, значит, его оценивали. Может действительно в нем что-то есть. Тем более, это молодой парень.

Мы же знаем, что все делается по связи, по дружбе, по агентским каналам. Наверное, это просто футболист, которого надо было пристроить. Хотя сам игрок в этом не виноват. Получится у него – слава богу, не получится – поедет дальше. Это же не первый футболист, который пришел и ушел.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   223 / 735
сегодня в 19:54
Проходной двор...

За другие слова банят.
particular
particular
   3 / 735
сегодня в 19:52
А может, он проявит все лучшие качества жителей Фатерлянда - пунктуальность, трудолюбие, тягу к порядку и прямолинейность..:))
И из ноунейма превратится в икону футбольного стиля на долгие годы..:))
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 735
сегодня в 19:51
Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   154 / 735
сегодня в 19:50
да пусть поиграет - может и приживётся...
Qwеrty
Qwеrty
   178 / 735
сегодня в 19:49
Вы, увидав Баду, не прячьте взгляд
Ведь он ни в чем, ни в чем не виноват
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 735
сегодня в 19:47
Конечно не виноват, ему нужна помощь, работал спокойно себе на банановой ферме, чтобы прокормить своих 7 детей, но в один день неожиданно подлетел черный вертолет, более опытные зулусы сразу поняли в чем дело и побежали со всех ног, но Баду не успел сориентироваться, Федун на него накинул лассо и зулус в следующий миг оказался в Тарасовке на презентации. Спасите его кто-нибудь, верните домой в Зимбабве!
parallels
parallels
   11 / 735
сегодня в 19:46
ПОЗОР! (позор)
made in Africa
made in Africa
   101 / 735
сегодня в 19:38
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