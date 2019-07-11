Мостовой: «Баду не виноват, что перешел в „Спартак“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой критически относится к переходу полузащитника Баду в московский клуб.

Я видел новость о его приходе в «Спартак», но про этого игрока не знаю вообще ничего.

По нарезкам сложно делать какие-то выводы. За свою жизнь я видел столько молодых и перспективных футболистов, с дриблингом и без него. Не знаю, что может получиться из него. Если было принято решение купить Баду, значит, его оценивали. Может действительно в нем что-то есть. Тем более, это молодой парень.

Мы же знаем, что все делается по связи, по дружбе, по агентским каналам. Наверное, это просто футболист, которого надо было пристроить. Хотя сам игрок в этом не виноват. Получится у него – слава богу, не получится – поедет дальше. Это же не первый футболист, который пришел и ушел.