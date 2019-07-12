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«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за 120 млн евро

сегодня, 16:19

Трансферная сага с участием нападающего Антуана Гризманна подошла к концу. «Барселона» заплатила «Атлетико» сумму отступных в размере 120 млн евро.

Французский футболист заключит с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, а его клаусула составит 800 млн евро.

О том, что Гризманн уйдет из «Атлетико», стало известно еще в мае.

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Все комментарии
Анна Борисова
Анна Борисова ответил Klaksvikar Itrottarselag
   176 / 739
сегодня в 17:26
Осталось туда ещё Нея и будут они с Суаресом, Лео и Дембелем как пять тарантулов литровой банке.
суарес - тарантул безлапый уже
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 739
сегодня в 17:21
Осталось туда ещё Нея и будут они с Суаресом, Лео и Дембелем как пять тарантулов литровой банке.
Анна Борисова
Анна Борисова ответил Бутсы
   176 / 739
сегодня в 17:20
Хана лягушатнику. Сбагрит его блоха. Ничему не научились за эти годы? Спросите Анри, Ибрагимовича, Вилью, почему они ушли?
ну диванным экспертам, читающим желтуху, виднее
Бутсы
Бутсы
   88 / 739
сегодня в 17:20
Хана лягушатнику. Сбагрит его блоха. Ничему не научились за эти годы? Спросите Анри, Ибрагимовича, Вилью, почему они ушли?
ArtNow
ArtNow
   401 / 739
сегодня в 17:18
С таким тренером как Вальверде все эти трансферы не имеют смысла.
cska plus
cska plus
   9 / 739
сегодня в 17:17
Когда гном сгнобит Антуана, тогда будет поздно локти кусать.
Caniggia
Caniggia
   34 / 739
сегодня в 17:15
В любом случае Гризманн - это усиление и уж точно он лучше, чем Неймар.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   402 / 739
сегодня в 17:12
Все трансферы Барселоны - это мошенничество.
Gahi
Gahi
   131 / 739
сегодня в 17:11
Для Гризманна Испанская эпопея на этой сделке завершилась, не пойдет у него игра, осталось найти ему лазейку чтобы улизнуть домой?
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Left Boy
   553 / 739
сегодня в 17:11
ну теперь точно ясно, что ЛЧ им в след сезоне не видать. можно выдохнуть с облегчением
Вот кого надо было подписать? Что бы ты написал обратное? Тебя надо было Барсе подписать наверное)))))))))))))))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   134 / 739
сегодня в 17:08
Гризман переходит в Барсу а бомбит у Розовых)))
Кто нибудь знает почему?))
League1
League1 ответил Тео Джонс
   42 / 739
сегодня в 17:06
А такие как ты будут продолжать бомбить каждый день на Меську делая его таким же идолом ахах)
Кого бомбить? Насмехаться над ним, ты наверное хотел сказать. Ну да, он смешной, насмехаться будем.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   134 / 739
сегодня в 17:05
Жду не дождусь Эль классико когда Барса в очередной раз разорвёт розовых на британский флаг)) это уже традиция)
Санчо Панса
Санчо Панса
   198 / 739
сегодня в 17:04
Ну вот и все! Атлетико в итоге с продажи Гризманна и Родри даже оказался в плюсе) А француз явно не будет первой скрипкой в Барселоне, как был в стане матрасников.
Тео Джонс
Тео Джонс
   121 / 739
сегодня в 17:04
Перешел бы Гризманн в мадиридский дельфинарий, Нгунька пел бы диферамбы что он лучший французский игрок нынче, впрочем теперь плюйся желчом, на это ты ток и способен гыгы)
Left Boy
Left Boy
   182 / 739
сегодня в 17:03
ну теперь точно ясно, что ЛЧ им в след сезоне не видать. можно выдохнуть с облегчением
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 739
сегодня в 17:03
Теперь остается дождаться новости, что работникам Барселоны погасили задолженность по зарплате.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   134 / 739
сегодня в 17:02
Смотрю тут некоторые шутники кливере ещё самостоятельно кушать не научились, решили пошутить по поводу заявления Гризманна по ЛГБТ))
Привет вам от Пеналду и Бадрика с яхты)))
Их никто не переплюнет.
Тео Джонс
Тео Джонс
   121 / 739
сегодня в 17:01
NGYRZ я знаю ты прочтешь гыгы)
Радужный дельфин не могет уже даже корявую передачу оддать, совсем стал никчемным, я так понял ты уже на финише так же ахахах)
Тео Джонс
Тео Джонс
   121 / 739
сегодня в 17:01
Вы не можете отвечать на комментарии NGYRZ, т.к. он добавил Вас в игнор
Ахахахах малыш обиделся чтоль?)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Eirek
   134 / 739
сегодня в 17:00
На официальном сайте написано, что клаусулу заплатил клуб :/
А ты думал там напишут что Гризманн принёс 2 мешка бабла и прям в банке передал представителю Барсы а тот положил на счёт Барсы и отправил их на счёт Атлетико?))😀
Гризманн сам заплатил вместо Барсы. А Барса будет частями возвращать деньги.
Если бы Барса могла заплатить такую сумму сразу то заплатили бы сразу.
Но Неймар хочет вернутся, поэтому копят на него.
NGYRZ
NGYRZ
   229 / 739
сегодня в 17:00
Гризманн: «Гомофобия - это преступление»;
«Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, я такого человека поддержу»

Гризманн явно знал куда переходил...!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:59
Поздравляю барсов с покупкой!
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   82 / 739
сегодня в 16:59
Лол, кому эта клаусула в 800 миллионов нужна, учитывая, что его статистика за последний сезон намного слабее, чем за предыдущий. Кстати, презентацию где будут проводить, в квартале Раваль, учитывая его любовь к радужным цветам?)
В Испании перестали проводить подобные мероприятия для радужных ввиду отъезда магистра заднеприводных в Турин :)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   87 / 739
сегодня в 16:59
обычно скандальные трансферы ничем хорошим для брасы не заканчиваются- Коут, Дембеле, Малком. а учитывая, что Гризмана в этот раз не особо ждали футболеры барсы, и учитывая комплектацию команды - высока вероятность перехода антохи в псж через сезон-два.
NGYRZ
NGYRZ
   229 / 739
сегодня в 16:57
Сейчас даже с корявой передачи Месси, очередное, убойное нападение Барселоны будут клепать голы, а Лена будет собирать ассисты, а его адепты будут кричать - " он же много голевых раздал".
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   87 / 739
сегодня в 16:57
Как противостоять Барселоне и Реалу с их суперзвездными составами?
у Клоппа спроси - он подскажет)
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 739
сегодня в 16:57
Пропал француз
Тео Джонс
Тео Джонс ответил League1
   121 / 739
сегодня в 16:54
Снова хорошая линия нападения у барсы. Ещё лучше, чем раньше стала. Тактика останется прежней: меська гоном будет сначала дриблинг изображать в центре поля, а потом будет бежать замыкать с полуметра в ворота. А после гномоглоры будут петь дифирамбы про то, какой гном великий дриблёр и тащёр в матчах с леганесами.
А такие как ты будут продолжать бомбить каждый день на Меську делая его таким же идолом ахах)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
сегодня в 16:52
Раз такая хайповая новость, кто-то из читающих наверняка в курсе, что там с фентези-футблом? Как бы РПЛ стартует, а раздела фентези я что-то не наблюдаю.
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста!
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