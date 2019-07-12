«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за 120 млн евро

Трансферная сага с участием нападающего Антуана Гризманна подошла к концу. «Барселона» заплатила «Атлетико» сумму отступных в размере 120 млн евро.
Французский футболист заключит с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, а его клаусула составит 800 млн евро.
О том, что Гризманн уйдет из «Атлетико», стало известно еще в мае.
Кто нибудь знает почему?))
Кто нибудь знает почему?))
Привет вам от Пеналду и Бадрика с яхты)))
Их никто не переплюнет.
Привет вам от Пеналду и Бадрика с яхты)))
Их никто не переплюнет.
Радужный дельфин не могет уже даже корявую передачу оддать, совсем стал никчемным, я так понял ты уже на финише так же ахахах)
Радужный дельфин не могет уже даже корявую передачу оддать, совсем стал никчемным, я так понял ты уже на финише так же ахахах)
Ахахахах малыш обиделся чтоль?)
Ахахахах малыш обиделся чтоль?)
Гризманн сам заплатил вместо Барсы. А Барса будет частями возвращать деньги.
Если бы Барса могла заплатить такую сумму сразу то заплатили бы сразу.
Но Неймар хочет вернутся, поэтому копят на него.
Гризманн сам заплатил вместо Барсы. А Барса будет частями возвращать деньги.
Если бы Барса могла заплатить такую сумму сразу то заплатили бы сразу.
Но Неймар хочет вернутся, поэтому копят на него.
«Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, я такого человека поддержу»
Гризманн явно знал куда переходил...!
«Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, я такого человека поддержу»
Гризманн явно знал куда переходил...!
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста!
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста!