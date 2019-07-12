«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за 120 млн евро

сегодня, 16:19

Трансферная сага с участием нападающего подошла к концу. «Барселона» заплатила «Атлетико» сумму отступных в размере 120 млн евро.

Французский футболист заключит с «сине-гранатовыми» пятилетний контракт, а его клаусула составит 800 млн евро.

О том, что Гризманн уйдет из «Атлетико», стало известно еще в мае.