«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.
Боссы «нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 26-летнего нападающего 60 млн евро.
Стороны уже начали переговоры по трансферу. Ожидается, что в ближайшие дни клубы продолжат обсуждать возможный переход игрока.
Недавно сообщалось, что Икарди пригрозил «Интеру».
ОТЛИЧНО СКАЗАНО.
ОТЛИЧНО СКАЗАНО.
Ювентус и без Икарди имеет топ-наподающих, так что вываливать много бабла нет необходимости.
Ювентус и без Икарди имеет топ-наподающих, так что вываливать много бабла нет необходимости.