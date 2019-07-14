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«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

14 июля 2019, 16:38

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.

Боссы «нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 26-летнего нападающего 60 млн евро.

Стороны уже начали переговоры по трансферу. Ожидается, что в ближайшие дни клубы продолжат обсуждать возможный переход игрока.

Недавно сообщалось, что Икарди пригрозил «Интеру».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
   552 / 802
сегодня в 00:12
Икарди и гнилая старуха созданы друг для друга. Аргу всё равно, кого иметь. Старому безобразному туринскому мешку всё равно, какой шлак скупать.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   148 / 802
вчера в 20:39
40 за Икарди и 20 лямов за агента,уж чертовски хороша.
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
вчера в 18:27
Закончится контракт и сам уйдёт, при чём совершенно бесплатно)
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
14 июля в 21:10
когда проверят аватарку я требую!
Ant Tambov
Ant Tambov
14 июля в 21:08
А больше и не надо
Маcсон
Маcсон ответил Valeriy Lutsak
   157 / 802
14 июля в 20:32
На 50 думаю и остановятся! Можно брать за такие деньги на перспективу, все же игрок добротный и ещё молодой, главное сразу же вправить ему мозги! Но у Юве с этим проблем не будет, там не блатуешь!! Будет как миленький пахать на благо клуба , который его по сути спасает и вытаскивает из 62а в которое он сам и залез.
".......который его по сути спасает и вытаскивает из 77 в которое он сам и залез"

ОТЛИЧНО СКАЗАНО.
juvenale
juvenale
   52 / 802
14 июля в 19:54
Все верно, поставить картон перед фактом
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   302 / 802
14 июля в 19:50
тухлодырые интерасты больше и не заслуживают) пусть жуют свой картон )
nik_59
nik_59
   750 / 802
14 июля в 19:36
Должно быть правы.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   182 / 802
14 июля в 17:33
Юве так или иначе , своего добьётся . Или за бесплатно возьмёт , или же за сущие копейки . Интер сам виноват что оказался в такой ситуации . Хотели нажиться , но не получилось , в итоге убыток понесут .
ДСА
ДСА
   131 / 802
14 июля в 17:32
Тут далеко до консенсуса.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 17:26
Походу Икарди останется у разбитого корыта вместе с женушкой.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   521 / 802
14 июля в 17:10
На 50 думаю и остановятся! Можно брать за такие деньги на перспективу, все же игрок добротный и ещё молодой, главное сразу же вправить ему мозги! Но у Юве с этим проблем не будет, там не блатуешь!! Будет как миленький пахать на благо клуба , который его по сути спасает и вытаскивает из 62а в которое он сам и залез.
joma_inter
joma_inter
14 июля в 17:06
Да послать этих гоббов надо по дальше!
Верещагин
Верещагин
   113 / 802
14 июля в 16:57
Опрокинуть мердосню святое дело.
Ювентус и без Икарди имеет топ-наподающих, так что вываливать много бабла нет необходимости.
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