«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

14 июля 2019, 16:38

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.

Боссы «нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 26-летнего нападающего 60 млн евро.

Стороны уже начали переговоры по трансферу. Ожидается, что в ближайшие дни клубы продолжат обсуждать возможный переход игрока.

Недавно сообщалось, что Икарди пригрозил «Интеру».