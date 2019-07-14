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Рабинер: «Если арбитр не „заряжен“, VAR поможет ему избежать оплошностей»

14 июля 2019, 17:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Журналист Игорь Рабинер высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (1:0).

Наутро после игры, наконец, внимательно посмотрел все повторы, чего не успел сделать после прихода со стадиона, – и поражен выдержке главного тренера «Сочи» Александра Точилина, ничего не сказавшего о работе арбитров на пресс-конференции. Вынужден признать, что, увы, произошло чистое «Как убивали „Сочи“». И пенальти в ворота москвичей следовало поставить, и их не засчитывать, и несколько очевидных карточек (в частности, Николаю Рассказову и Джано) Москалев не показал, и явный штрафной в пользу гостей в опаснейшей позиции не назначил. Всё – в одну сторону.

И вот тут возникает вопрос не только к Москалеву и его ассистентам. А к российским футбольным властям. Где VAR?! Чем занимались целый год после чемпионата мира, на каком основании отложили введение системы видеопомощи судьям? Понятно, что окончательные решения принимает рефери, но, если он, извините, не «заряжен», то техника поможет ему избежать оплошностей.

Динамика эпизода с голом мощно выпрыгивавшего Жиго была такова, что человеческому глазу непросто углядеть фол француза. Мне, например, это стало очевидно только с одного ракурса повтора, да еще и со стоп-кадром. Но VAR позволил бы быстро во всем разобраться и не допустить такой неоднозначной победы. И не «Спартак» виноват в том, что его пока так и не ввели. Напротив, насколько помню, владелец клуба Леонид Федун всегда выступал его последовательным сторонником.

Но сейчас важно, как первые лица «Спартака» отреагируют на случившееся. По-настоящему радоваться можно победам, которые одержаны чисто.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 20:07
На Бразилии - Аргентине был VAR, а толку?
Charismatic
Charismatic ответил Zenit_84
   153 / 802
14 июля в 18:39
А если заряжен?
А если заряжен - значит ты смотришь игры Зенита)
МКС
МКС
   51 / 802
14 июля в 17:40
Смешно читать журналюг подконтрольных Газ пром медиа

Вообще не могу понять нахрен их столько на работу насобирали

Если ВСЕ КАК ОДИН в едином порыве повторяют слова хозяина
МапС
МапС
   72 / 802
14 июля в 17:35
После увольнения Борзыкина по синьке из "СЭ", газета с Рабинером стала скучна.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 17:33
А Сочи молчит...
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
14 июля в 17:32
А если заряжен?
African spartak
African spartak
   33 / 802
14 июля в 17:29
Когда уже расформируют этого тарасовского паразита российского футбола. Эта срамота опять опозорит российский футбол в Европе.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
14 июля в 17:28
По голу. Это полная чушь собачья!

Жико выпрыгнул очень высоко и под ним оказался игрок Сочи, который если бы его оседлали, минимум упал бы, а максимум начал бы жаловаться.
Ни того ни другого сделано не было. Значит игрок Сочи понимал, что он проиграл борьбу Жиго и гол чистый.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   78 / 802
14 июля в 17:25
Вынужден признать, что, увы, произошло чистое «Как убивали „Сочи“».

Это, скорее, "Как Федун занес чемодан", эпизод 101...
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 17:24
Уже открыто пишут, что федун заряжает судей и ноль эмоций.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
14 июля в 17:20
В чемпионский год "Спартака" таких побед было одиннадцать.
4увак
4увак
   415 / 802
14 июля в 17:19
Позор свиньRм!
Михалыч 75
Михалыч 75
   766 / 802
14 июля в 17:18
как убивали Сочи - новый опус будет от Рабинера
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   166 / 802
14 июля в 17:18
Напугал ежа голым задом ! Наши ухари и VAR на раз-два заряжать научатся !
ziborock
ziborock
   19 / 802
14 июля в 17:15
Еврей негодует!
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