Рабинер: «Если арбитр не „заряжен“, VAR поможет ему избежать оплошностей»

Журналист Игорь Рабинер высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (1:0).

Наутро после игры, наконец, внимательно посмотрел все повторы, чего не успел сделать после прихода со стадиона, – и поражен выдержке главного тренера «Сочи» Александра Точилина, ничего не сказавшего о работе арбитров на пресс-конференции. Вынужден признать, что, увы, произошло чистое «Как убивали „Сочи“». И пенальти в ворота москвичей следовало поставить, и их не засчитывать, и несколько очевидных карточек (в частности, Николаю Рассказову и Джано) Москалев не показал, и явный штрафной в пользу гостей в опаснейшей позиции не назначил. Всё – в одну сторону.

И вот тут возникает вопрос не только к Москалеву и его ассистентам. А к российским футбольным властям. Где VAR ?! Чем занимались целый год после чемпионата мира, на каком основании отложили введение системы видеопомощи судьям? Понятно, что окончательные решения принимает рефери, но, если он, извините, не «заряжен», то техника поможет ему избежать оплошностей.

Динамика эпизода с голом мощно выпрыгивавшего Жиго была такова, что человеческому глазу непросто углядеть фол француза. Мне, например, это стало очевидно только с одного ракурса повтора, да еще и со стоп-кадром. Но VAR позволил бы быстро во всем разобраться и не допустить такой неоднозначной победы. И не «Спартак» виноват в том, что его пока так и не ввели. Напротив, насколько помню, владелец клуба Леонид Федун всегда выступал его последовательным сторонником.

Но сейчас важно, как первые лица «Спартака» отреагируют на случившееся. По-настоящему радоваться можно победам, которые одержаны чисто.