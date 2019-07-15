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Сёмин: «Сегодняшний результат нельзя назвать неожиданным»

вчера, 23:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом». Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось.

Нереализованные моменты бывают всегда. Конечно, если бы забили, всё было бы по-другому. Но хорошо, что моменты возникают. Значит, игра есть.

Гол Кварацхелии? Так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей.

К «Рубину» готовиться было сложно. Мы мало видели «Рубин». С двух матчей на сборах видеоматериал не очень качественный. Знали футболистов, знали, что они будут играть в четыре защитника, а не в пять, как было раньше.

Первые матчи всегда тяжелые. Есть волнение, футболисты еще не разыгрались. Отсюда и неожиданные результаты. Хотя сегодняшний результат нельзя назвать неожиданным.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   138 / 802
сегодня в 01:08
Сегодняшний результат приспустил Локомотив с небес, а ЛЧ окончательно опустит на землю.
minai
minai
   348 / 802
сегодня в 00:13
Ну назови его долгожданным.
beefs
beefs
   119 / 802
сегодня в 00:02
Ничья это очко...
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 23:35
Удачи вам в ЛЕ
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