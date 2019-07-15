Сёмин: «Сегодняшний результат нельзя назвать неожиданным»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ .

Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом». Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось.

Нереализованные моменты бывают всегда. Конечно, если бы забили, всё было бы по-другому. Но хорошо, что моменты возникают. Значит, игра есть.

Гол Кварацхелии? Так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей.

К «Рубину» готовиться было сложно. Мы мало видели «Рубин». С двух матчей на сборах видеоматериал не очень качественный. Знали футболистов, знали, что они будут играть в четыре защитника, а не в пять, как было раньше.

Первые матчи всегда тяжелые. Есть волнение, футболисты еще не разыгрались. Отсюда и неожиданные результаты. Хотя сегодняшний результат нельзя назвать неожиданным.