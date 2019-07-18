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«Локомотив» претендует на форварда сборной Перу

сегодня, 03:25

Состав «Локомотива» может пополниться ещё одним игроком сборной Перу.

По данным перуанских СМИ, московский клуб заинтересовался форвардом мексиканского «Монаркаса» Эдисоном Флоресом и уже сделал предложение по 25-летнему футболисту.

Агент игрока Карлос Гонсалес подтвердил, что у его клиента есть «серьёзное предложение из России».

Ранее сообщалось о том, что в «Локомотив» может перейти полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа.

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Twisted
Twisted
сегодня в 14:14
Нужно выгнать всех нахлебников из руководства ничего не понимающих в футболе и отдать Палычу все эти должности)
Сп62
Сп62
   116 / 808
сегодня в 11:54
Почти каждая команда ведёт разговор о покупках игроков, но покупают далеко не все.
Omaxa
Omaxa
   115 / 808
сегодня в 10:38
Предпочтения однобокие.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   675 / 808
сегодня в 10:30
каждый раз , одно и тоже, а приобретений нет! пока совет дироктаров будет в этом составе , ничего путного не будет! спонсоров серьезных нет и все это скажется в лиге чемпионов! опять всем попадут! в средине хвалят баринова, а от него только одна муета , а перед вообще никакой, миранчуки спасают, да палыч, хмурое время у локо наступает!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 808
сегодня в 10:22
Хороший игрок...Наверно..
Чтоб попасть в сборную и при этом стоить 1 млн евро - надо быть очень убедительным....)))
1/3 оставшихся у Кикнадзе денег построена....
Ждем дальнейшего развития событий....
13 RUS
13 RUS
   127 / 808
сегодня в 10:04
Перу,не сбор губошлепов как спартаке
Faustello
Faustello
   16 / 808
сегодня в 09:52
Шпалыч просто увидел на улице выступление ансамбля перуанских индейцев и подумал:
- Надо собрать у себя этих ребят.Будут мне кактусовый продукт в Баковке гнать, да на дутках играть пока я его дегустирую. Лепота!
112910415
112910415
   49 / 808
сегодня в 09:50
ещё немного - и на герб Перу рельсу добавят !
Garrincha58
Garrincha58 ответил Caniggia
   212 / 808
сегодня в 09:11
Прям возлюбил Палыч неземной любовью экзотическую страну Перу, после успехов Фарфанки в Локо. Но все ли там такие же Фарфаны? Вот в чем вопрос.
кто то Перу а кто то тащится от аргентинцев
Caniggia
Caniggia
   62 / 808
сегодня в 07:35
Прям возлюбил Палыч неземной любовью экзотическую страну Перу, после успехов Фарфанки в Локо. Но все ли там такие же Фарфаны? Вот в чем вопрос.
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 05:39
Денег в последний момент зажмут.
Colchoneros
Colchoneros
   163 / 808
сегодня в 05:12
Не о таком не слышал!
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 04:30
Локо мощно работает на трансферном рынке.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   100 / 808
сегодня в 03:48
В Локо не шутя принялись осваивать перуанский рынок, хотя обьективно говоря большинство перуанцев всё же далеко не фарфаны.
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