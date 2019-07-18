«Локомотив» претендует на форварда сборной Перу

сегодня, 03:25

Состав «Локомотива» может пополниться ещё одним игроком сборной Перу.

По данным перуанских СМИ , московский клуб заинтересовался форвардом мексиканского «Монаркаса» и уже сделал предложение по 25-летнему футболисту.

Агент игрока Карлос Гонсалес подтвердил, что у его клиента есть «серьёзное предложение из России».

Ранее сообщалось о том, что в «Локомотив» может перейти полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа.