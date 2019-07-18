«Локомотив» претендует на форварда сборной Перу

Состав «Локомотива» может пополниться ещё одним игроком сборной Перу.
По данным перуанских СМИ, московский клуб заинтересовался форвардом мексиканского «Монаркаса» Эдисоном Флоресом и уже сделал предложение по 25-летнему футболисту.
Агент игрока Карлос Гонсалес подтвердил, что у его клиента есть «серьёзное предложение из России».
Ранее сообщалось о том, что в «Локомотив» может перейти полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа.
Чтоб попасть в сборную и при этом стоить 1 млн евро - надо быть очень убедительным....)))
1/3 оставшихся у Кикнадзе денег построена....
Ждем дальнейшего развития событий....
Чтоб попасть в сборную и при этом стоить 1 млн евро - надо быть очень убедительным....)))
1/3 оставшихся у Кикнадзе денег построена....
Ждем дальнейшего развития событий....
- Надо собрать у себя этих ребят.Будут мне кактусовый продукт в Баковке гнать, да на дутках играть пока я его дегустирую. Лепота!
- Надо собрать у себя этих ребят.Будут мне кактусовый продукт в Баковке гнать, да на дутках играть пока я его дегустирую. Лепота!