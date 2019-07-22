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Оздоев: «Хорошая игра, хороший соперник»

сегодня, 10:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Сочи» во втором туре РПЛ (2:0).

Самое главное — выиграли. Хорошая игра, тяжелый соперник. Сегодня была очень тяжелая погода: очень душно, плюс весь матч лил дождь.

Нужно было забивать те моменты, которые у нас были, и спокойнее завершать игру. Но получилось так, как получилось.

Выиграли и показали хорошую игру. Болельщикам, которые пришли в такое позднее время понравилось. Спасибо им! Когда столько болельщиков на трибунах, играть всегда интересно.

Я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 814
сегодня в 11:01
Смешит Оздоев.
beefs
beefs
   73 / 814
сегодня в 11:00
Хороший спаринг...
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 814
сегодня в 10:55
Главное победа
Comdiv
Comdiv
   62 / 814
сегодня в 10:34
Зенит с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 10:10
Скоро в ЛЧ скидыватться будете,по Хагену
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