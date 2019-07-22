Оздоев: «Хорошая игра, хороший соперник»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Сочи» во втором туре РПЛ (2:0).
Самое главное — выиграли. Хорошая игра, тяжелый соперник. Сегодня была очень тяжелая погода: очень душно, плюс весь матч лил дождь.
Нужно было забивать те моменты, которые у нас были, и спокойнее завершать игру. Но получилось так, как получилось.
Выиграли и показали хорошую игру. Болельщикам, которые пришли в такое позднее время понравилось. Спасибо им! Когда столько болельщиков на трибунах, играть всегда интересно.
Я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом.