Оздоев: «Хорошая игра, хороший соперник»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Сочи» во втором туре РПЛ (2:0).

Самое главное — выиграли. Хорошая игра, тяжелый соперник. Сегодня была очень тяжелая погода: очень душно, плюс весь матч лил дождь.

Нужно было забивать те моменты, которые у нас были, и спокойнее завершать игру. Но получилось так, как получилось.

Выиграли и показали хорошую игру. Болельщикам, которые пришли в такое позднее время понравилось. Спасибо им! Когда столько болельщиков на трибунах, играть всегда интересно.

Я всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом.