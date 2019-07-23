ГлавнаяНовости

Воспитанник «Барселоны» перебрался в ПСЖ

23 июля 2019, 20:23

Голландский полузащитник Хави Симонс стал игроком ПСЖ,.

16-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с парижанами до лета 2022 года. Отметим, что агентом Симонса является Мино Райола.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноДе Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
Сегодня, 00:13 ВидеоКомментарии3
Себальос: «Эмери сыграл ключевую роль в моем переходе в „Арсенал“»
Вчера, 19:48 Комментарии3
Официально«Арсенал» приобрел 18-летнего центрбека «Сент-Этьена»
Вчера, 19:20 Комментарии4
ОфициальноБоккетти стал игроком «Вероны»
Вчера, 12:57 Комментарии12
Официально«Кристал Пэлас» выкупил права на Айю
Вчера, 12:06 ФотоКомментарии1
ОфициальноЛукман стал игроком «Лейпцига»
Вчера, 11:36 ФотоКомментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   68 / 808
24 июля в 09:41
Мы уже видели нечто такое в 2017...а теперь кто-то ноет что хочет домой
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   781 / 808
24 июля в 09:34
Как так????он супер талант....
Конечно руководству виднее...но он крутой игрок...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   428 / 808
23 июля в 22:47
Талантище было. Жаль.... Как бы он вторым Неймаром не стал( хотя Неймар и не воспитанник вовсе) . Бартомеу опять профукал одаренного воспитанника
parma_ebashit
parma_ebashit
   332 / 808
23 июля в 22:37
Уже щеглами даже манипулируют..
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   95 / 808
23 июля в 22:22
С одной стороны правильно Барса сделала , нельзя идти на поводу . А с другой стороны , он через пару лет может стоить и все 100 миллионов , и что тогда будет ? Он сильно выделялся среди остальных , также он очень популярный . Барса так или иначе , в будущем могла его минимум за 10-20 миллионов продать , они бы по любому отбили бы его контракт
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   95 / 808
23 июля в 22:18
Ну если это правда , то правильно сделали . Ну за последние два года , осень многие воспитанники ушли . Монако двоих забрал , Бенфика забрала парочку , Лацио по моему прикупил. Кубок Реал забрал . Очень многие покидают клубы , что все большие деньги просят ?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   160 / 808
23 июля в 21:37
Бартамеу реально второй Перес , всю академию разбазарил
Жаль что такое происходит(
Но говорят он в 16 лет уже требовал взрослый контракт с многомиллионной зарплатой.
Сразу видно кто агент.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   709 / 808
23 июля в 21:19
какая то кудрявая девочка
football_
football_
   509 / 808
23 июля в 21:16
выбрал бабки. карьера закончилась не начавшись.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   95 / 808
23 июля в 20:56
Бартамеу реально второй Перес , всю академию разбазарил
lexatver
lexatver
   349 / 808
23 июля в 20:55
Поговаривали, что пацан-то нереально талантливый
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   95 / 808
23 июля в 20:53
Они Хави Симеонам упустили ???????Да хорош
razdvatri
razdvatri
   282 / 808
23 июля в 20:52
побег из курятника
foxcon
foxcon
   590 / 808
23 июля в 20:33
Мино райола знатное гавнище.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
23 июля в 20:26
Ужас!!! Ужас!!!
Райола свинья!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   160 / 808
23 июля в 20:26
Что за фигня?????
Этот пацан с молодёжной выиграл куча всего, был капитаном.
Столько лет в Барсе.
Очень странно.
Хотя от его агента можно все ожидать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100