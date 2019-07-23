Воспитанник «Барселоны» перебрался в ПСЖ

Голландский полузащитник Хави Симонс стал игроком ПСЖ,.
16-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с парижанами до лета 2022 года. Отметим, что агентом Симонса является Мино Райола.
Голландский полузащитник Хави Симонс стал игроком ПСЖ,.
16-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с парижанами до лета 2022 года. Отметим, что агентом Симонса является Мино Райола.
Конечно руководству виднее...но он крутой игрок...
Конечно руководству виднее...но он крутой игрок...
Но говорят он в 16 лет уже требовал взрослый контракт с многомиллионной зарплатой.
Сразу видно кто агент.
Но говорят он в 16 лет уже требовал взрослый контракт с многомиллионной зарплатой.
Сразу видно кто агент.
Райола свинья!!!
Райола свинья!!!
Этот пацан с молодёжной выиграл куча всего, был капитаном.
Столько лет в Барсе.
Очень странно.
Хотя от его агента можно все ожидать.
Этот пацан с молодёжной выиграл куча всего, был капитаном.
Столько лет в Барсе.
Очень странно.
Хотя от его агента можно все ожидать.