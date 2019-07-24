Черевченко: «Болельщики всю жизнь ждали выхода в Лигу Европы»

Главный тренер тульского «Арсенала» поделился ожиданиями от противостояния с ФК «Нефтчи» за выход в групповой этап Лиги Европы.

У меня уже есть понимание, кто будет в стартовом составе. „Нефтчи“ — хорошая команда. Хоть они и обыграли команду из Молдавии, сейчас в футбол все играют. Забить шесть мячей — это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.