ГлавнаяНовости

Черевченко: «Болельщики всю жизнь ждали выхода в Лигу Европы»

24 июля 2019, 23:46

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от противостояния с ФК «Нефтчи» за выход в групповой этап Лиги Европы. 

У меня уже есть понимание, кто будет в стартовом составе. „Нефтчи“ — хорошая команда. Хоть они и обыграли команду из Молдавии, сейчас в футбол все играют. Забить шесть мячей — это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.

Эмоции от выхода в ЛЕ только положительные. Это большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит ещё многое сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но всё будет зависеть от нас. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шалимов: «Думаю, я знаю, как наладить игру в „Спартаке“»
Сегодня, 01:19 Комментарии5
Бердыев возвращается. Тренера ждёт успех?
24 июляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии35
В матче ФНЛ удалили троих тренеров
21 июля Комментарии11
Газзаев ушел из «Тобола»
21 июля Комментарии10
СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамейке
03 июля Комментарии22
«Кайрат» рассмотрит кандидатуру Бердыева, если начнет играть в РПЛ
29 июня Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 22:24
Следующий момент будет в другой жизни...
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
вчера в 10:25
А если бы свиньи не питались судьями щас бы с Туном сыграли и в группу
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:40
Этот раунд пройдёте.Но помнить о том,что дверь на выход рядом,надо.
Аксинья
Аксинья
   51 / 808
вчера в 07:39
Удачи пушкарям в Еврокубках...Желаю видеть их на групповом этапе...Ну а чемп страны может немножко и потесниться - главное показать себя в Европе...
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 05:56
Удачного старта и победы!!!
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 04:56
Не играйте как свиньи позорно!
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:47
Главное чтоб не получилось как у Уфы сегодня в ле а завтра стыки рпл
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 02:04
Туда еще нужно попасть.
Wolverhampton
Wolverhampton
   567 / 808
вчера в 00:14
Удачи!
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 00:03
Не подведите! Удачи!!!
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 23:59
Первая игра в истории и дома нельзя портить такой праздник.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 23:58
Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100