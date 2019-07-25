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Н'Жие: «В моей карьере начинается новый этап»

вчера, 14:38

Новичок «Динамо» Клинтон Н’Жие, который перешёл из «Марселя», поделился впечатлениями от своего перехода в московскую команду.

В моей карьере начинается новый этап, и я рад, что он связан с московским «Динамо». Это известный и серьёзный клуб, который сейчас строит новую команду и ставит перед собой большие задачи. Я разговаривал с  Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата. Здесь также играл Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ.

Я посмотрел несколько матчей российского чемпионата и понял, что здесь сильная лига, в которой команды играют с высокой плотностью обороны. Так что будет интересно. Я сложностей не боюсь и согласился на переход довольно быстро. Знаю, что в команде есть франкоговорящие игроки, Шарль Каборе и Самба Соу, что, конечно, поможет мне в адаптации. Но для меня важнее, чтобы мы все говорили на языке футбола. Я собираюсь учить русский, считаю, что обязан это делать, как футболист выступающий в России. Очень жду теперь выйти в составе «Динамо».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
   596 / 808
вчера в 19:56
Прямо завтра и выходи против Урала.
dino-hsv
dino-hsv
   217 / 808
вчера в 14:54
"Очень жду теперь выйти в составе «Динамо»" - у переводчика перед последним предложением закончился рабочий день, и в итоге дописывала уборщица? :)
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