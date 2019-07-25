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Дзюба занял 9-е место в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет

вчера, 15:09

Журнал Forbes составил рейтинг 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта России моложе 40 лет.

На 9 месте оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Его доход оценивается в $ 5,4 млн, количество упоминаний в СМИ составило 77 640, а в социальных сетях форварда упоминали 1 358 300 раз.

В рейтинг также попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он занял 15-ю строчку с доходом в $ 3,5 млн, 56 661 упоминанием в СМИ и 435 900 – в социальных сетях.

Топ-10 выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Ольга Бузова

3. Александр Овечкин

4. Егор Крид

5. Баста

6. Дима Билан

7. Тимати

8. Ирина Шейк

9. Артем Дзюба

10. Полина Гагарина

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fanatcska94
fanatcska94 ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   580 / 808
вчера в 21:10
А быть в компании Нурмугамедова и Овечкина? А?
быть в компании с Овечкиным вообще зашкварно
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   33 / 808
вчера в 21:08
Да уж.... Отчасти печально...за нас всех...по мнению Форбс.... Коль у нас Бузова - в лидерах... Может я чего упустил или не понял.... Пойду вникну и изучу текст... "Мало половин, мало, мало половин! Мало половин, мало, мало половин! Мало половин, мало, мало половин " .......должна же быть фишка....в чём то.....)) Ну не может "самая читающая страна в Мире" взять вот так и "оБузоветь".....)) Врёт Форбс...
У нас страна на самая читающая а самая смотрящая ДОМ - 2!)
Kwinto555
Kwinto555
вчера в 21:02
Бузова ??? Не смешите !!!!
armeec_♞
armeec_♞ ответил Jeck Denielse
   807 / 808
вчера в 20:48
Сказки всё это.... У Панарина годовая зарплата на 2 млн больше чем у Овечкина... Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes. А тут плучается Криды и Бузовы её обошли....))).....я не верю....
И тут напрашивается вопрос) а кто такой Панарин?)) и кто Саня Овечкин)))
Уровень игры Ови и уровень распиаренного чела Панаши. говорит в зп.)))
Как скажем дурачки бузовой и того же Дзюбы))) разница пзнец какая))
RIR68
RIR68
   69 / 808
вчера в 19:15
чётные - все чёткие)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   8 / 808
вчера в 19:06
Здесь учитывается "доход и количество упоминаний в СМИ", а уж Дзюбу только ленивый не цитирует с его умными (по его мнению) фразами типа "тренеришки"!
Да уж....
Отчасти печально...за нас всех...по мнению Форбс....
Коль у нас Бузова - в лидерах...

Может я чего упустил или не понял....
Пойду вникну и изучу текст...
"Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин "

.......должна же быть фишка....в чём то.....))

Ну не может "самая читающая страна в Мире" взять вот так и "оБузоветь".....))
Врёт Форбс...
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   33 / 808
вчера в 18:42
Сказки всё это.... У Панарина годовая зарплата на 2 млн больше чем у Овечкина... Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes. А тут плучается Криды и Бузовы её обошли....))).....я не верю....
Здесь учитывается "доход и количество упоминаний в СМИ", а уж Дзюбу только ленивый не цитирует с его умными (по его мнению) фразами типа "тренеришки"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   8 / 808
вчера в 18:17
Дзюба: Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества. Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола. ------------------ Что то про Зенит я подобного не слышал от него!)))))))
Сказки всё это....
У Панарина годовая зарплата на 2 млн больше чем у Овечкина...
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes.
А тут плучается Криды и Бузовы её обошли....))).....я не верю....
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 18:17
Врядли Игорь вообще хотел попасть в этот список.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 18:09
А в каком свете его упоминали всё равно похоже, слова "бревно" и "буратино" там тоже присутствуют
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
вчера в 17:59
Из людей делают 56ов своими рейтингами
4RT
4RT
   186 / 808
вчера в 17:53
Вот ещё одно упоминание,клал я на эту "звезду" и их рейтинг
ziborock
ziborock ответил Omaxa
   33 / 808
вчера в 17:19
Дзюбу взрастил Зенит, у свиней он только деградировал.
Дзюба: Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества. Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.
------------------
Что то про Зенит я подобного не слышал от него!)))))))
ziborock
ziborock ответил Zenit_84
   33 / 808
вчера в 17:15
Достойно
На 7 позиций ниже Бузовой!)))
Могли бы и побольще зарплату назначить!
форева
форева
   228 / 808
вчера в 17:15
Чего это за маразм я сейчас прочитал?(((
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
вчера в 17:13
С чем мы его и поздравляем! Причем он оказался единственным футболистом в этой почетной десятке.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 16:47
Достойно
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 16:27
Надо чтобы мухи отдельно, а спортсмены отдельно.
Omaxa
Omaxa
   52 / 808
вчера в 16:27
Дзюбу взрастил Зенит, у свиней он только деградировал.
armeec_♞
armeec_♞
   807 / 808
вчера в 16:24
Бред бредовый, созданный аля таким же умом как у швабры с лобковова места бузовой))
Как можно спортиков ставить в один список с такими персонажами с берегов Невы бузовой и.т.д
FROLL 001
FROLL 001 ответил itujan
   2 / 808
вчера в 16:18
Был бы у свиней, постигла бы участь банщика.
Играл бы он подольше у свиней его никто не знал бы. Давно бы уже завязал с футболом.
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 16:15
Был бы у свиней, постигла бы участь банщика.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 808
вчера в 16:11
Янки неблагодарные. А вот всемирная ассоциация деревообрабатывающей промышленности причислила Дзюбу к лику святых.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 16:05
Суперstar!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 15:58
Прямо скажем, не бедный человек.
drug01
drug01
   89 / 808
вчера в 15:53
Это все липа!
andreika20133
andreika20133 ответил Морозовский
   268 / 808
вчера в 15:50
Ошибка в заголовке: Дзюба - не звезда!
Если ты чего то не понимаешь или не хочешь понимать --- То это не значит что это не так.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
вчера в 15:50
И не лень было считать количество упоминаний в СМИ и социальных сетях? Вот бездельники, кто считал...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   99 / 808
вчера в 15:46
Овечки на нет. Он спортсмен и ведёт себя как спортсмен, а не гопник
particular
particular
   7 / 808
вчера в 15:43
Это место в рейтинге не уберёт из его жизни закосяченные периоды, не прибавит молодости и не увеличит результативность на поле...
Деньжат, вот, прибавит, - непременно..:))
Но Бузову и Овечкина, пожалуй, уже не пододвинет..:))
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