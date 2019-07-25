Дзюба занял 9-е место в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет

Журнал Forbes составил рейтинг 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта России моложе 40 лет.
На 9 месте оказался нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Его доход оценивается в $ 5,4 млн, количество упоминаний в СМИ составило 77 640, а в социальных сетях форварда упоминали 1 358 300 раз.
В рейтинг также попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он занял 15-ю строчку с доходом в $ 3,5 млн, 56 661 упоминанием в СМИ и 435 900 – в социальных сетях.
Топ-10 выглядит так:
1. Хабиб Нурмагомедов
2. Ольга Бузова
3. Александр Овечкин
4. Егор Крид
5. Баста
6. Дима Билан
7. Тимати
8. Ирина Шейк
9. Артем Дзюба
10. Полина Гагарина
Уровень игры Ови и уровень распиаренного чела Панаши. говорит в зп.)))
Как скажем дурачки бузовой и того же Дзюбы))) разница пзнец какая))
Уровень игры Ови и уровень распиаренного чела Панаши. говорит в зп.)))
Как скажем дурачки бузовой и того же Дзюбы))) разница пзнец какая))
Отчасти печально...за нас всех...по мнению Форбс....
Коль у нас Бузова - в лидерах...
Может я чего упустил или не понял....
Пойду вникну и изучу текст...
"Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин "
.......должна же быть фишка....в чём то.....))
Ну не может "самая читающая страна в Мире" взять вот так и "оБузоветь".....))
Врёт Форбс...
Отчасти печально...за нас всех...по мнению Форбс....
Коль у нас Бузова - в лидерах...
Может я чего упустил или не понял....
Пойду вникну и изучу текст...
"Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин!
Мало половин, мало, мало половин "
.......должна же быть фишка....в чём то.....))
Ну не может "самая читающая страна в Мире" взять вот так и "оБузоветь".....))
Врёт Форбс...
У Панарина годовая зарплата на 2 млн больше чем у Овечкина...
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes.
А тут плучается Криды и Бузовы её обошли....))).....я не верю....
У Панарина годовая зарплата на 2 млн больше чем у Овечкина...
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes.
А тут плучается Криды и Бузовы её обошли....))).....я не верю....
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Что то про Зенит я подобного не слышал от него!)))))))
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Что то про Зенит я подобного не слышал от него!)))))))
Могли бы и побольще зарплату назначить!
Могли бы и побольще зарплату назначить!
Как можно спортиков ставить в один список с такими персонажами с берегов Невы бузовой и.т.д
Как можно спортиков ставить в один список с такими персонажами с берегов Невы бузовой и.т.д
Деньжат, вот, прибавит, - непременно..:))
Но Бузову и Овечкина, пожалуй, уже не пододвинет..:))
Деньжат, вот, прибавит, - непременно..:))
Но Бузову и Овечкина, пожалуй, уже не пододвинет..:))