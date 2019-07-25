Дзюба занял 9-е место в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет

вчера, 15:09

Журнал Forbes составил рейтинг 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта России моложе 40 лет.

На 9 месте оказался нападающий «Зенита» и сборной России . Его доход оценивается в $ 5,4 млн, количество упоминаний в СМИ составило 77 640, а в социальных сетях форварда упоминали 1 358 300 раз.

В рейтинг также попал вратарь ЦСКА . Он занял 15-ю строчку с доходом в $ 3,5 млн, 56 661 упоминанием в СМИ и 435 900 – в социальных сетях.

Топ-10 выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Ольга Бузова

3. Александр Овечкин

4. Егор Крид

5. Баста

6. Дима Билан

7. Тимати

8. Ирина Шейк

9. Артем Дзюба

10. Полина Гагарина