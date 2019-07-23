Неймар включен в состав ПСЖ на предсезонный тур

Пресс-служба ПСЖ опубликовала состав команды на летний предсезонный тур, который пройдет в Китае.
В состав вошел и нападающий парижской команды Неймар, в услугах которого заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Пресс-служба ПСЖ опубликовала состав команды на летний предсезонный тур, который пройдет в Китае.
В состав вошел и нападающий парижской команды Неймар, в услугах которого заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Реалу придется заплатить за все !
Реалу придется заплатить за все !