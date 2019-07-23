ГлавнаяНовости

Неймар включен в состав ПСЖ на предсезонный тур

23 июля 2019, 17:54

Пресс-служба ПСЖ опубликовала состав команды на летний предсезонный тур, который пройдет в Китае.

В состав вошел и нападающий парижской команды Неймар, в услугах которого заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар пропустит матч ПСЖ против «Интера»
Вчера, 20:48 Комментарии4
«Арсенал» объявил состав на дебютный матч Лиги Европы
Вчера, 18:41 Комментарии6
Гризманн дебютирует за «Барселону» в матче против «Челси»
23 июля Комментарии4
«Сочи» - «Зенит»: Дзюба остался в запасе
21 июля Комментарии29
«Динамо» и «Рубин» назвали стартовые составы
21 июля Комментарии7
Эдер - в нападении «Локомотива» на матч с «Тамбовом»
21 июля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   306 / 808
24 июля в 08:29
придется петушатне каталонской раскошелится
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
24 июля в 06:39
Арабы цену набивают ...
Реалу придется заплатить за все !
ОПС
ОПС
   267 / 808
24 июля в 03:17
Ну, поглядим, что будет
Физручини
Физручини
   614 / 808
23 июля в 22:48
как же он 34бал, уже тошнит от новостей о петухе
Ruslik1982
Ruslik1982
   303 / 808
23 июля в 21:41
за выделывания будут наказывать штрафами, а денег уже своих у него не осталось, все спутил на откупы от 31
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 20:11
невероятно !
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Youngberg
   88 / 808
23 июля в 19:46
А он когда-то был прежним?!?
Youngberg
Youngberg ответил Саня Локомотив
   112 / 808
23 июля в 19:42
ПСЖ он тоже в Х*Й не упёрся,сбагрят куда-нибудь!
если бы на него был спрос, то сбагрили бы. Никто за него не заплатит хорошие деньги, на которые рассчитывал ПСЖ. Или по бартеру, или небольшую сумму. От прежнего Неймара осталось только имя с очень подмоченной репутацией.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Youngberg
   88 / 808
23 июля в 19:34
ПСЖ он тоже в Х*Й не упёрся,сбагрят куда-нибудь!
dok66
dok66
   535 / 808
23 июля в 19:21
Пускай мучается , мячики подает с бровки
Youngberg
Youngberg ответил Twisted
   112 / 808
23 июля в 19:16
Будут еще долго мучать пернатого)
какой он пернатый) общипанный пeтух которому хозяин указал на его место
XL-965
XL-965
23 июля в 19:06
Ему бы в новеллах сниматься
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 19:05
Должен же кто-то мячики игрокам подавать.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 18:54
Отправят в дубль.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 18:52
Никуда он не денется с подводной лодки.
allemz
allemz
   84 / 808
23 июля в 18:49
Катарский кнут образумил плаксу.
Youngberg
Youngberg ответил Саня Локомотив
   112 / 808
23 июля в 18:41
Я смотрю пол Европы за петушком охотятся,в итоге никуда не перейдёт и закончит свою безславную карьеру где-нибудь в Китае,или арабских странах,на худой конец у себя в Бразилии!
будет кукарекать в ПСЖ до 2022 года
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   88 / 808
23 июля в 18:31
Я смотрю пол Европы за петушком охотятся,в итоге никуда не перейдёт и закончит свою безславную карьеру где-нибудь в Китае,или арабских странах,на худой конец у себя в Бразилии!
drug01
drug01
   89 / 808
23 июля в 18:26
Значит будет мучить ПСЖ....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
23 июля в 18:22
Заточили вольнолюбивого петуха в золотую клетку((
Alex12357
Alex12357
   500 / 808
23 июля в 18:13
А что Неймару,зарплату будут платить,а играть будет в своё удовольствие назло шейху !
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 18:13
Неожиданно
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 18:08
И ни туда и ни сюда. Как чемодан без ручки. Гыгыгы
lobsterdam
lobsterdam
   236 / 808
23 июля в 18:07
да не доставайся же ты никому!
Twisted
Twisted
   466 / 808
23 июля в 17:59
Будут еще долго мучать пернатого)
dimagas1
dimagas1
   108 / 808
23 июля в 17:56
Как так,свободу попугаю)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100