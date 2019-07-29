Фернандо может продолжить карьеру в чемпионате Китая

вчера, 17:57

Полузащитник «Спартака» Фернандо может уехать в чемпионат Китая. Интерес к 27-летнему бразильцу проявляет «Бейджинг Гуоан».

Ранее сообщалось об интересе к Фернандо со стороны итальянского «Дженоа», однако позже генуэзский клуб отказался от идеи покупки бразильца из-за его высокой зарплаты.