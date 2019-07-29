Фернандо может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Полузащитник «Спартака» Фернандо может уехать в чемпионат Китая. Интерес к 27-летнему бразильцу проявляет «Бейджинг Гуоан».
Ранее сообщалось об интересе к Фернандо со стороны итальянского «Дженоа», однако позже генуэзский клуб отказался от идеи покупки бразильца из-за его высокой зарплаты.
не поставить 3 пенальти в ворота Тамбова, это надо уметь...
не поставить 3 пенальти в ворота Тамбова, это надо уметь...
А Кононова никто там из Китая случайно не хочет забрать? Был бы лучший трансфер этого лета наравне с уходом глушака.
Вот встал я в 4 утра в субботу, прокатился почти 700км в Саранск, и что увидел? Тоска в 1-м тайме, тоска во 2-м. Ни игры, ни результата. Олежа, где обещанные 4 месяца, где атакующий футбол? Какие на хрен кружева, если игроки как будто вчера познакомились?
Продайте еще Фернандо, это будет вишенка на торте
А Кононова никто там из Китая случайно не хочет забрать? Был бы лучший трансфер этого лета наравне с уходом глушака.
Вот встал я в 4 утра в субботу, прокатился почти 700км в Саранск, и что увидел? Тоска в 1-м тайме, тоска во 2-м. Ни игры, ни результата. Олежа, где обещанные 4 месяца, где атакующий футбол? Какие на хрен кружева, если игроки как будто вчера познакомились?
Продайте еще Фернандо, это будет вишенка на торте
а кем играть лучше бы адриано сплавили полнейшее идиотство при пиджаке
а кем играть лучше бы адриано сплавили полнейшее идиотство при пиджаке