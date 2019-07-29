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Фернандо может продолжить карьеру в чемпионате Китая

вчера, 17:57

Полузащитник «Спартака» Фернандо может уехать в чемпионат Китая. Интерес к 27-летнему бразильцу проявляет «Бейджинг Гуоан».

Ранее сообщалось об интересе к Фернандо со стороны итальянского «Дженоа», однако позже генуэзский клуб отказался от идеи покупки бразильца из-за его высокой зарплаты.

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Все комментарии
Андрей77 4
Андрей77 4
   161 / 809
вчера в 22:58
при объективном судействе Спартак победил бы Тамбов..
Андрей77 4
Андрей77 4
   161 / 809
вчера в 22:57
похоже проблема с финансами в клубе. Вы думаете Кононов идиот, или самоубийца? Зачем отдавать лучших. Думаю всё решается без него...
С детства за Тун
С детства за Тун ответил Андрей77 4
   6 / 809
вчера в 22:57
думаю Спартак Тун пройдёт, там европейцы будут судит, а не Вилков по заказу... не поставить 3 пенальти в ворота Тамбова, это надо уметь...
Вот именно, судить будут не судьи Федуна Левников, Лапочкин, Москалев, поэтому пищевику ловить нечего. Знаем, как пищевик играет с грандами, такими как АЕК, ПАОК и Санкт-Галлен.
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил С детства за Тун
   161 / 809
вчера в 22:53
Наваляет скоро Тун этому слабому клубу.
думаю Спартак Тун пройдёт, там европейцы будут судит, а не Вилков по заказу...
не поставить 3 пенальти в ворота Тамбова, это надо уметь...
Николай 86
Николай 86
   125 / 809
вчера в 22:01
Действительно, зачем он нам? И так всех выносим в одну калитку под талантливым руководством нашего смелого амбициозного тренера!
А Кононова никто там из Китая случайно не хочет забрать? Был бы лучший трансфер этого лета наравне с уходом глушака.
Вот встал я в 4 утра в субботу, прокатился почти 700км в Саранск, и что увидел? Тоска в 1-м тайме, тоска во 2-м. Ни игры, ни результата. Олежа, где обещанные 4 месяца, где атакующий футбол? Какие на хрен кружева, если игроки как будто вчера познакомились?
Продайте еще Фернандо, это будет вишенка на торте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 809
вчера в 20:07
Он просто обязан стать игроком «Бейджинг Гуоан».))
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 809
вчера в 19:47
Наваляет скоро Тун этому слабому клубу.
oFANATo
oFANATo
   71 / 809
вчера в 19:07
Лучше а Китай, чем с спартаком в квалификации ЛЕ.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   218 / 809
вчера в 19:02
...уже ничему не удивляюсь....
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   332 / 809
вчера в 18:50
смех да и только накануне лиги европы продать зе, мельгарехо,фернандо
а кем играть лучше бы адриано сплавили полнейшее идиотство при пиджаке
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 809
вчера в 18:36
Фернандо точно хочет в Китай.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 809
вчера в 18:26
После Спартак Китайские клубы даже рассматривать его не будут. Если только бесплатно взять, а лучше с доплатой. Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   186 / 809
вчера в 18:22
Продажа Фернандо это ритуальное самоубийство. Смешнее только назначение Шалимова главным тренером.
VIPded
VIPded
   64 / 809
вчера в 18:21
Беги, Фернандо, беги! )))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил NbKA555
   70 / 809
вчера в 18:20
Мда...Осталось продать Джикию,Зобнина и Жиго！Вот будет команда тогда....Я х...ю с того что творится в команде
Федун с ума сошел,причем давно!(((
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 809
вчера в 18:11
Удачи в Поднебесной
NbKA555
NbKA555
   157 / 809
вчера в 18:07
Мда...Осталось продать Джикию,Зобнина и Жиго！Вот будет команда тогда....Я х...ю с того что творится в команде
STVA 1
STVA 1
   54 / 809
вчера в 18:03
Цорн классно решает свои дела!
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