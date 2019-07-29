Терентьев: «Футбол, где бы ты ни был, везде очень интересен»

Защитник «Зенита» рассказал о своем возвращении в петербургский клуб в 2017 году.

Всякое бывало. Прошлый сезон я провел в «Зените-2». Но футбол, где бы ты ни был, везде очень интересен. Сегодня ты можешь быть здесь, завтра там. Спасибо ему за это.

Мое возвращение можно назвать дорогой к своей мечте. Понятно, что за эти два года все могло сложится по-другому, но какой смысл сейчас об этом говорить. Сейчас я здесь, в родном клубе. И определенную цель ставил для себя именно в «Зените». У меня нет такого, чтобы я все время об этом думал. Ты просто каждый день выходишь на тренировочное поле и работаешь по полной. Сейчас надо просто так же на сто процентов тренироваться, а дальше — будет как будет.