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Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ - худший момент в моей карьере»

сегодня, 08:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов стало одним из худших событий в его карьере.

Да, это было тяжело. Перед финалом мы провели невероятные три недели. И то, как мы проиграли, стало огромным разочарованием.

Это было очень плохо. Вспоминаю лето 2002-го, когда за одну неделю мы сыграли вничью со Швецией и проиграли Англии в групповом раунде чемпионата мира. Для меня как игрока и тренера эти два момента - худшие в карьере.

На следующий день после финала я сел на поезд и уехал из Мадрида в Барселону. Провел дома 10 дней, никуда не выходил. Мы были так близки к славе.

Думаю, мы были лучше «Ливерпуля». Великий финал не получился, всё решили мелкие детали.

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил alexov222
   370 / 805
сегодня в 14:44
Что сделали куры? Думаю подлизали скамине каким-то образом,иначе у меня нет ответа на такое судейство. А что касается апл,так и там их тянули весь сезон,в противном случае только мортышко должен был иметь две дисквы за нырки,не считая всего остального. Ну а так было как было,по принципу show must go on
понятно....:DDDDD ,итог 6 лч - 0 Лч
alexov222
alexov222 ответил Ptaha91
   699 / 805
сегодня в 14:42
Зависть она такая ... но что сделали куры для победы в финале? какие предпосылки были для победы в ЛЧ? может вы топов проходили в ЛЧ? да нет, может это у вас в чемпе одно поражение и 97 очков? или это вы второй год подряд в финале ЛЧ? да нет...так что хватит растраиватся и выдумывать истории со скоминой))) все закономерно, финал должен был выйграть Ливерпуль и никак не ТТХ, мы вышли на финла побеждать а вы играть)
    cska plus
    cska plus
       14 / 805
    сегодня в 14:22
    Представляю какая ломота была у Маурисио.
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил alexov222
       370 / 805
    сегодня в 14:10
    Тут еще большой вопрос у кого горит и кого в финале не должно было быть) скаминовские чемпиены
    Зависть она такая ... но что сделали куры для победы в финале? какие предпосылки были для победы в ЛЧ? может вы топов проходили в ЛЧ? да нет, может это у вас в чемпе одно поражение и 97 очков? или это вы второй год подряд в финале ЛЧ? да нет...так что хватит растраиватся и выдумывать истории со скоминой))) все закономерно, финал должен был выйграть Ливерпуль и никак не ТТХ, мы вышли на финла побеждать а вы играть)
    alexov222
    alexov222 ответил cannongun
       699 / 805
    сегодня в 13:58
    ахах, это плюс)
      alexov222
      alexov222 ответил Ptaha91
         699 / 805
      сегодня в 13:55
      Вижу все еще горит))) нужно принимать поражения, вас как бы в финале и быть не должно было
      Тут еще большой вопрос у кого горит и кого в финале не должно было быть) скаминовские чемпиены
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         269 / 805
      сегодня в 13:52
        Ptaha91
        Ptaha91 ответил alexov222
           370 / 805
        сегодня в 13:47
        Опять ноет,как будто скамина одному ему испортил этот финал. Жаль нет возможности спросить его,неготовый Кейн на поле это тоже относится к деталям?
        Вижу все еще горит))) нужно принимать поражения, вас как бы в финале и быть не должно было
        cannongun
        cannongun ответил ошалевший
           341 / 805
        сегодня в 13:23
        были лучше? он это серьёзно? такого антифутбола в финалах ещё не видал,да и играть там должен был аякс
          cannongun
          cannongun ответил alexov222
             341 / 805
          сегодня в 13:20
          Опять ноет,как будто скамина одному ему испортил этот финал. Жаль нет возможности спросить его,неготовый Кейн на поле это тоже относится к деталям?
          ахах, это плюс)
          Байкал-38
          Байкал-38
             10 / 805
          сегодня в 13:13
          А лучшего у тебя ещё не было, да и вряд ли будет.
          Y.N.W.A.
          Y.N.W.A.
             62 / 805
          сегодня в 11:53
          Были лучше? Ахахах. На классе ттх был обыгран. Поччет еще не отошел от финала?)
          112910415
          112910415
             58 / 805
          сегодня в 11:20
          предельно субъективный взгляд, даже запредельно
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin
             152 / 805
          сегодня в 10:40
          Тоттенхем в финале лч играл только последние 15 минут, когда начали создавать хотя бы опасные моменты, до этого они даже толком не угрожали воротам Ливерпуля. Шпоры проиграли по делу, ну и Почеттино ошибся с выбором Кейна, нужно было ставить в старт 11 Моуру, хотя не факт, что Шпоры бы выиграли, если бы играл Моура.
          dzvinka
          dzvinka
             78 / 805
          сегодня в 10:13
          лучше Ливерпуля?))) ахахаха, ты зачем полено, дно Кейна, выпустил? Моуру надо было выпускать и играть на контрах. Чисто твоя ошибка щекастый. Кейн тупо смотрел футбол с поля.
          Максим8787
          Максим8787
             372 / 805
          сегодня в 09:25
          Почеттино: «Игра в финале ЛЧ 2018/19 - лучшее в моей футбольной карьере тренера»
          shlifen
          shlifen
             79 / 805
          сегодня в 09:22
          Если бы были лучше - победили, ну накрайняк хоть бы гол забили, а так за 90 минут 100% голевого момента ни одного не создали, в одном Поччет прав - финал получился нудным, но с другой стороны, "финал никому и ничего не обязан"...
          Не пойму чего он убивается, Тоттен итак уже на морально-волевых прошёл Аякс и МС (конечно не без помощи Льоренте и его "конечности"), да и объективно, есть куча клубов для которых финал ЛЧ - мега достижение...
          ошалевший
          ошалевший
             465 / 805
          сегодня в 09:18
          были лучше? он это серьёзно? такого антифутбола в финалах ещё не видал,да и играть там должен был аякс
          alexov222
          alexov222
             699 / 805
          сегодня в 09:18
          Опять ноет,как будто скамина одному ему испортил этот финал. Жаль нет возможности спросить его,неготовый Кейн на поле это тоже относится к деталям?
          Gelious
          Gelious
             71 / 805
          сегодня в 09:14
          Ну так нефиг было ставить бревнокейна в основу. Без него вы сразу вышли в финал
          Дровосеки
          Дровосеки
             346 / 805
          сегодня в 09:13
          Привыкай
          mihaluch
          mihaluch
             59 / 805
          сегодня в 09:07
          Лучше вы не были. Проиграли по делу.
          allemz
          allemz
             55 / 805
          сегодня в 09:02
          "Думаю, мы были лучше «Ливерпуля». Великий финал не получился, всё решили мелкие детали"

          КЭТиК
          КЭТиК
             144 / 805
          сегодня в 08:58
          Многие о таком могут только мечтать.
          Камелошка
          Камелошка
             150 / 805
          сегодня в 08:55
            NGYRZ
            NGYRZ
               40 / 805
            сегодня в 08:40
            Рано вам еще ЛЧ выигрывать...для вас и чемпионство АПЛ предел мечтаний.
            Олег Гусов
            Олег Гусов
               490 / 805
            сегодня в 08:36
            Да ладно ! Тотенхем и так прыгнул выше голову , добравшись до финала !
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