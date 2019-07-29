Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ - худший момент в моей карьере»

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов стало одним из худших событий в его карьере.

Да, это было тяжело. Перед финалом мы провели невероятные три недели. И то, как мы проиграли, стало огромным разочарованием.

Это было очень плохо. Вспоминаю лето 2002-го, когда за одну неделю мы сыграли вничью со Швецией и проиграли Англии в групповом раунде чемпионата мира. Для меня как игрока и тренера эти два момента - худшие в карьере.

На следующий день после финала я сел на поезд и уехал из Мадрида в Барселону. Провел дома 10 дней, никуда не выходил. Мы были так близки к славе.

Думаю, мы были лучше «Ливерпуля». Великий финал не получился, всё решили мелкие детали.