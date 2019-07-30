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Егоров: «Левников ошибочно не поставил пенальти в ворота „Спартака“»

сегодня, 15:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» Кирилл Левников должен был назначить 11-метровый удар в ворота москвичей во втором тайме.

Состоялось совещание экспертной комиссии, по которому было вынесено решение. На 13-й минуте арбитр правильно поступил, не назначив пенальти в ворота «Спартака». На 25-й минуте пенальти в ворота «Ростова» был назначен правильно. На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   102 / 806
сегодня в 19:12
СРАМОТА. Свиней тянут за уши судьи.
Comdiv
Comdiv
   20 / 806
сегодня в 19:07
Стыдно за спартак!
морозз
морозз ответил grazie100
   15 / 806
сегодня в 19:04
Дорогой ты наш , а может офис находится в Москве, откуда почти ии весь судейский корпус во главе с Егоровым и всеми главными начальниками РФС РФПЛ и тд.
Ага, ты ещё скажи нам что и ВОВА не из Питера?
Leningrad 84
Leningrad 84
   105 / 806
сегодня в 18:53
Кто бы сомневался!
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 18:50
Шахматист Федун пошёл на жертву пешки, теперь ещё 10 лет будут судейки ставить Спартаку левые пенали, а в ответ на обвинения говорить - да посмотрите как Спартак судьи то засуживают!!! КАРАУЛ!!! вы о чём?!?! )))
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин ответил Юрий Сенатов 1
   361 / 806
сегодня в 18:31
Как все просто: там правильно, там неправильно, там был должен поставить, там дать вторую желтую... Собрались в спокойной обстановке, вынесли решение после неоднократных просмотров спорных моментов, совместного с экспертами обсуждения. Показали, таким образом, свою принципиальность и беспристрастность. И забыли, что главный арбитр не робот, а живой человек, который во всей нервозной круговерти матча, многочисленных стыков и театральных мхатовских падений должен принять единственно правильное решение, которое, к тому же, должно устроить обе команды. Я бы на месте руководителей футбола выдавал арбитрам после матча молоко за вредность или разрешал на ночь опрокинуть стакан водки для снятия стресса. А они "правильно-неправильно, должен-не должен..."
Этот" живой человек" ещё до матча своё ПОЛУЧИЛ.
Молочком его не напоишь.
RIR68
RIR68
   177 / 806
сегодня в 18:26
нет ВАРа - Левников спокоен!
grazie100
grazie100 ответил kingoffam
   528 / 806
сегодня в 18:15
Анализ матча Тамбов Спартак 2:0 вот так! А результат Спартака 4 удара в штангу.
Ладожский
Ладожский
   23 / 806
сегодня в 18:09
За огромные деньги фердуна не так еще ошибешься.
grazie100
grazie100 ответил морозз
   528 / 806
сегодня в 18:08
Дорогой ты наш , а может офис находится в Москве, откуда почти ии весь судейский корпус во главе с Егоровым и всеми главными начальниками РФС РФПЛ и тд.
grazie100
grazie100
   528 / 806
сегодня в 17:54
А результативные ошибки Москалёва , признанные Егоровым в матче Сочи Спартак.Ведь матч с учётом ошибок должен был закончиться в пользу Сочи. Левникова заставили извиниться, а Москалёва??
Морро
Морро ответил морозз
   220 / 806
сегодня в 17:52
Если устраивать переигровки то Зенит никогда не станет чемпионом, про ЦСКА я вообще промолчу...им и так уже пятое место!
Лично я переживать не буду) Может начнут играть, а не отбывать время на поле.
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 17:50
Но увы, да ах...Середняк в итоге отскочил! Зато этого не случилось в Тамбове. Принцип бумеранга в футболе еще никто не отменял)
морозз
морозз ответил Морро
   15 / 806
сегодня в 17:41
В конце чемпионата собрать все эти "правильно", "неправильно", "извините", а их, судя по началу, наберётся немало, и назначить переигровки для справедливого распределения мест.
Если устраивать переигровки то Зенит никогда не станет чемпионом, про ЦСКА я вообще промолчу...им и так уже пятое место!
морозз
морозз
   15 / 806
сегодня в 17:39
РФС и судейский корпус находящийся в офисе ГАЗПРОМА на берегу Финского залива продолжает свою лживую пропаганду и клевету на великий Спартак! Очень стыдно за рупор этой компании Гену Орлова и газового барона Миллера, а также хоккеиста Медведева и коррупционера Фурсенко...раскидывавшихся деньгами как баре у цыган!
Морро
Морро
   220 / 806
сегодня в 17:20
В конце чемпионата собрать все эти "правильно", "неправильно", "извините", а их, судя по началу, наберётся немало, и назначить переигровки для справедливого распределения мест.
Морро
Морро ответил Юрий Сенатов 1
   220 / 806
сегодня в 17:17
Как все просто: там правильно, там неправильно, там был должен поставить, там дать вторую желтую... Собрались в спокойной обстановке, вынесли решение после неоднократных просмотров спорных моментов, совместного с экспертами обсуждения. Показали, таким образом, свою принципиальность и беспристрастность. И забыли, что главный арбитр не робот, а живой человек, который во всей нервозной круговерти матча, многочисленных стыков и театральных мхатовских падений должен принять единственно правильное решение, которое, к тому же, должно устроить обе команды. Я бы на месте руководителей футбола выдавал арбитрам после матча молоко за вредность или разрешал на ночь опрокинуть стакан водки для снятия стресса. А они "правильно-неправильно, должен-не должен..."
ВАР им в помощь
itujan
itujan
   45 / 806
сегодня в 17:09
Левникову выписали премию в офисе ФК Свиньи.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 806
сегодня в 17:01
У них в каждом туре кто то виноват. Если бы судьи честно судили. то свиньи давно бы пылили середняками Пердиве. Гыгыгы
kingoffam
kingoffam
   149 / 806
сегодня в 16:59
Я так понимаю,Егоров только Спартак оценивает.Тогда где анализ матча с Тамбовым.Дюковский прихвостень.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   144 / 806
сегодня в 16:51
В ворота Рубина вчера не поставили очевидный пенальти.Только слепой не видел руку в штрафной.
С детства за Тун
С детства за Тун ответил zeni
   5 / 806
сегодня в 16:49
спартак хорошо начал РАБОТАТЬ с Судьями..ХА-ХА-ХА !!! Срамотища РОССИЙСКОЕ !
Он всегда с ними хорошо работал, ничего нового.
VIPded
VIPded
   58 / 806
сегодня в 16:44
Стыдно за Спартак...
zeni
zeni
   550 / 806
сегодня в 16:43
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       48 / 806
    сегодня в 16:36
    2 первых тура арбитры просто феерили в пользу Спартака.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       129 / 806
    сегодня в 16:34
    Все расписал, как по нотам ! А ты скажи, тварь продажная, Ростову легче от твоих слов стало. Или Оренбургу, с Зенитом ? Или Сочи, с теми же свиньями ? Кстати, в том сезоне хотя бы извинялся за своих подопечных, в нынешнем - забил на это дело. Чести много нам будет !
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       119 / 806
    сегодня в 16:26
    А, да? должен был поставить, должен был удалить... Пффф
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответил beefs
       344 / 806
    сегодня в 16:24
    Интересно,что нужно, что бы этот беспредел закончился - в Европе уже наверно порвали животы с Егорова, который после каждого тура оправдывается...
    Никакой Европы. Там судят еще хуже, но ТАМ защищают арбитров, сознавая, что они не роботы, а живые люди. У нас же арбитры как красные тряпки на корриде, именно на них вешают всех собак за неудачный исход матча.
    порт
    порт
       382 / 806
    сегодня в 16:23
    О, ещё один судья уже устал, и какое то время ему нужно отдохнуть. Где то такое уже было совсем недавно.
    spartach091
    spartach091
       132 / 806
    сегодня в 16:22
    Егоров, а что по пенальти в ворота фарм клуба зенита?
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