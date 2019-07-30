Егоров: «Левников ошибочно не поставил пенальти в ворота „Спартака“»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» Кирилл Левников должен был назначить 11-метровый удар в ворота москвичей во втором тайме.

Состоялось совещание экспертной комиссии, по которому было вынесено решение. На 13-й минуте арбитр правильно поступил, не назначив пенальти в ворота «Спартака». На 25-й минуте пенальти в ворота «Ростова» был назначен правильно. На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву.