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Мамедов: «Пока весь „Спартак“ мертвый»

сегодня, 15:49

Бывший футболист «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо

Пока весь «Спартак» мертвый, Фернандо тоже особо не играл. Только один Бакаев пыжится, но в данной ситуации — это потеря, потому что замены нет. Команда сама не играет, но и распродавать не надо, потому что и так никого нет.

Не скажу, что Фернандо в хорошей форме, но распродают тогда, когда есть замены. Непонятно… Получается, что клубу просто выгодно продавать с финансовой точки зрения. Сейчас любая команда может играть со «Спартаком», это все знают. Тот же «Тамбов» играл лучше, чем красно-белые. Не могу винить Федуна, тренер же отвечает за результат. Кононову же уже вряд ли дадут шанс, если проиграют «Динамо». Это «Спартак», никто долго терпеть не будет.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   146 / 806
сегодня в 19:17
В пердиве оживляют.
Союзник противников
Союзник противников
   69 / 806
сегодня в 18:11
Действительно,в чём вина Федуна,пригласившего именно этого тренера??? Он же обыграл сам "Спартак"!!! Сейчас делает то же самое...
Comdiv
Comdiv
   20 / 806
сегодня в 18:07
Мертвому спартаку нужен мертвый тренер, подойдет шалимов.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 806
сегодня в 17:39
Кононову потребовалось всего четыре месяца поставить игру Спартака, которая устраивает всех нас.
Федуну надо ещё его продлить.
11-и метровый
11-и метровый
   146 / 806
сегодня в 17:13
За мертвого спартака играют москалев и лневников.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 806
сегодня в 16:27
Будет матч Зомби-Динамо.
Kresi frok
Kresi frok
   261 / 806
сегодня в 16:21
Динамо хлопнет Спартак!
Footbolista
Footbolista
   6 / 806
сегодня в 16:20
Кто это Мамедов?).. никто уже не помнит...из какого аула он комментирует?...непонятно...
конебомжи паникуют...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   238 / 806
сегодня в 16:17
Сейчас подъедет пара "живых мертвецов" и дело пойдет.
Comdiv
Comdiv
   20 / 806
сегодня в 15:59
Спартак умер еще в начале 90-х, когда судьба чемпионств России решалась на бандитских сходках.
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 806
сегодня в 15:54
До Туна не трогайте Кононова. Тун должен быть в группе ЛЕ.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   99 / 806
сегодня в 15:54
Задача пиджака добить спартак и расформировать их наконец
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