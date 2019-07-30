Мамедов: «Пока весь „Спартак“ мертвый»

Бывший футболист «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.
Пока весь «Спартак» мертвый, Фернандо тоже особо не играл. Только один Бакаев пыжится, но в данной ситуации — это потеря, потому что замены нет. Команда сама не играет, но и распродавать не надо, потому что и так никого нет.
Не скажу, что Фернандо в хорошей форме, но распродают тогда, когда есть замены. Непонятно… Получается, что клубу просто выгодно продавать с финансовой точки зрения. Сейчас любая команда может играть со «Спартаком», это все знают. Тот же «Тамбов» играл лучше, чем красно-белые. Не могу винить Федуна, тренер же отвечает за результат. Кононову же уже вряд ли дадут шанс, если проиграют «Динамо». Это «Спартак», никто долго терпеть не будет.
Федуну надо ещё его продлить.
Федуну надо ещё его продлить.
конебомжи паникуют...
конебомжи паникуют...