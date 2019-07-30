Мамедов: «Пока весь „Спартак“ мертвый»

Бывший футболист «Спартака» Рамиз Мамедов прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

Пока весь «Спартак» мертвый, Фернандо тоже особо не играл. Только один Бакаев пыжится, но в данной ситуации — это потеря, потому что замены нет. Команда сама не играет, но и распродавать не надо, потому что и так никого нет.

Не скажу, что Фернандо в хорошей форме, но распродают тогда, когда есть замены. Непонятно… Получается, что клубу просто выгодно продавать с финансовой точки зрения. Сейчас любая команда может играть со «Спартаком», это все знают. Тот же «Тамбов» играл лучше, чем красно-белые. Не могу винить Федуна, тренер же отвечает за результат. Кононову же уже вряд ли дадут шанс, если проиграют «Динамо». Это «Спартак», никто долго терпеть не будет.