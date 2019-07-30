СМИ: Шюррле подпишет контракт со «Спартаком» 31 июля

Сообщается, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле с семьёй прилетел в Москву.
Есть высокая вероятность, что завтра футболист должен будет подписать контракт со «Спартаком».
Московский клуб арендует хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн.
Ты собственную писанину хоть прочел? В твоей цитате нет ни слово про "подложные больничные" или "украдено".
Сколько человек в клубе знает про зарплату это вообще не показатель. Про зарплату игрока знают еще и в банках, и в агентствах, и в семье самого игрока, если что. Это прям такой секрет-секрет, как яйцо Кащея :))
Ты собственную писанину хоть прочел? В твоей цитате нет ни слово про "подложные больничные" или "украдено".
Сколько человек в клубе знает про зарплату это вообще не показатель. Про зарплату игрока знают еще и в банках, и в агентствах, и в семье самого игрока, если что. Это прям такой секрет-секрет, как яйцо Кащея :))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Федун такие деньги никому не давал и не даст!
А языками здесь все горазды чесать!
Федун такие деньги никому не давал и не даст!
А языками здесь все горазды чесать!
и не надо фейковыми новостями тут трясти
официальную зарплату знают не больше 10 человек в клубе
«Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год
и не надо фейковыми новостями тут трясти
официальную зарплату знают не больше 10 человек в клубе
«Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год
400 миллионов рублей мелкими купюрами. И это только на одного немца, Карл!
400 миллионов рублей мелкими купюрами. И это только на одного немца, Карл!
и бюджет города и области на строительство стадиона.
По информации «Известий», игроки футбольного клуба «Зенит» в 2011 году получили пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования (ФСС) более чем на 162 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которая провела проверку исполнения бюджета ФСС в 2011 году (документ есть у редакции).
Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс.
В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день.
так что прежде чем про нас писать и в наше бельё заглядывать, посмотри своё бельё на наличие чиркашей
и бюджет города и области на строительство стадиона.
По информации «Известий», игроки футбольного клуба «Зенит» в 2011 году получили пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования (ФСС) более чем на 162 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которая провела проверку исполнения бюджета ФСС в 2011 году (документ есть у редакции).
Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс.
В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день.
так что прежде чем про нас писать и в наше бельё заглядывать, посмотри своё бельё на наличие чиркашей
Мои соболезнования московским бабушкам. Вот куда деньги-то пенсионные идут.
Мои соболезнования московским бабушкам. Вот куда деньги-то пенсионные идут.