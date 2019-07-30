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СМИ: Шюррле подпишет контракт со «Спартаком» 31 июля

сегодня, 14:47

Сообщается, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле с семьёй прилетел в Москву.

Есть высокая вероятность, что завтра футболист должен будет подписать контракт со «Спартаком».

Московский клуб арендует хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн.

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Ладожский
Ладожский
   23 / 806
сегодня в 19:09
И начнутся у Шуррле серые скандальные будни в перемежку с тухлыми матчами свиней под купленное судейство.
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 18:36
Буквально за пару дней до закрытия трансферного окна! Пупсики хотят успеть в самый последний момент) Да, не думал, что Андре до такого докатится...Это конечно низ дна!
Nebo
Nebo
   705 / 806
сегодня в 17:26
Имя я так понимаю ему сделала сборная , в которой он уже не играет в свои 28...лучшеб нового зулуса взяли молодого толку больше было.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Константин Белых
   502 / 806
сегодня в 16:10
Если тот кто подписал чемпиона мира 2014 года полнокровный идиот-то кто такой тот кто Заболотного подписал?
Шурле чемпион скамейки.Взяли его не на лавке сидеть.Играть он не может и не будет.Заболотного подписал тоже идиот, но за маленькие для футбола деньги.Зенит от Заболотного не страдает, да и руководства того уже нет.А вот у Спамеров бессменный болван, и в советниках у него видимо Вася Уткин.
Константин Белых
Константин Белых ответил kolpankolpan
   184 / 806
сегодня в 15:46
Шурле в футболе-- состоявшийся полный идиот.Подписать его мог только такой же полнокровный идиот.
Если тот кто подписал чемпиона мира 2014 года полнокровный идиот-то кто такой тот кто Заболотного подписал?
kolpankolpan
kolpankolpan
   502 / 806
сегодня в 15:38
Шурле в футболе-- состоявшийся полный идиот.Подписать его мог только такой же полнокровный идиот.
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:32
Ещё один именитый балласт, пришёл высасывать нефтепровод федуна.
clop
clop ответил stavr74
   162 / 806
сегодня в 15:25
303 миллиона не потраченные а украдены из страхового фонда по подложным больничным !!!!! и не надо фейковыми новостями тут трясти официальную зарплату знают не больше 10 человек в клубе «Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год
Где ты углядел фейковые новости? Я же сослался на источник. Какой ни есть, а все же источник.

Ты собственную писанину хоть прочел? В твоей цитате нет ни слово про "подложные больничные" или "украдено".

Сколько человек в клубе знает про зарплату это вообще не показатель. Про зарплату игрока знают еще и в банках, и в агентствах, и в семье самого игрока, если что. Это прям такой секрет-секрет, как яйцо Кащея :))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   339 / 806
сегодня в 15:25
ШУРЛЯ ГОДИК ПОПИНАЕТ ПЯТАКИ ЗА НЕФТЯНЫЕ БАБКИ, ДА СВАЛИТ И БУДЕТ ВСПОМИНАТЬ ТАРАСОВКУ КАК СТРАШНЫЙ СОН !

ГЫ-ГЫ
Rheinfall
Rheinfall
   458 / 806
сегодня в 15:24
ну вот зачем он нужен? что прям острая необходимость подписывать мертвяка с окладом в 7 лямов.
MAUS
MAUS ответил clop
   82 / 806
сегодня в 15:22
Если ты потрудишься перевести 6 миллионов евро в рубли, то получишь сумму более 400 млн рублей. Это только на одного игрока, а не на всю команду. Это далеко не 303 миллиона рублей, потраченные на 12 игроков, как ты процитировал. 400 миллионов рублей мелкими купюрами. И это только на одного немца, Карл!
хорош трындеть про 6 лямов!
Федун такие деньги никому не давал и не даст!
А языками здесь все горазды чесать!
stavr74
stavr74 ответил clop
   258 / 806
сегодня в 15:19
Если ты потрудишься перевести 6 миллионов евро в рубли, то получишь сумму более 400 млн рублей. Это только на одного игрока, а не на всю команду. Это далеко не 303 миллиона рублей, потраченные на 12 игроков, как ты процитировал. 400 миллионов рублей мелкими купюрами. И это только на одного немца, Карл!
303 миллиона не потраченные а украдены из страхового фонда по подложным больничным !!!!!
и не надо фейковыми новостями тут трясти
официальную зарплату знают не больше 10 человек в клубе
«Спартак» арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов евро. Его зарплата составит 3 миллиона в год
Denkuz
Denkuz
   43 / 806
сегодня в 15:18
Официальное оформление шлака европейского середняком РПЛ.
clop
clop ответил stavr74
   162 / 806
сегодня в 15:14
обычно пенсионные это вы воровали фонды в Питере на свой клуб. и бюджет города и области на строительство стадиона. По информации «Известий», игроки футбольного клуба «Зенит» в 2011 году получили пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования (ФСС) более чем на 162 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которая провела проверку исполнения бюджета ФСС в 2011 году (документ есть у редакции). Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс. В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день. так что прежде чем про нас писать и в наше бельё заглядывать, посмотри своё бельё на наличие чиркашей
Если ты потрудишься перевести 6 миллионов евро в рубли, то получишь сумму более 400 млн рублей. Это только на одного игрока, а не на всю команду. Это далеко не 303 миллиона рублей, потраченные на 12 игроков, как ты процитировал.

400 миллионов рублей мелкими купюрами. И это только на одного немца, Карл!
MAUS
MAUS ответил stavr74
   82 / 806
сегодня в 15:13
обычно пенсионные это вы воровали фонды в Питере на свой клуб. и бюджет города и области на строительство стадиона. По информации «Известий», игроки футбольного клуба «Зенит» в 2011 году получили пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования (ФСС) более чем на 162 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которая провела проверку исполнения бюджета ФСС в 2011 году (документ есть у редакции). Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс. В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день. так что прежде чем про нас писать и в наше бельё заглядывать, посмотри своё бельё на наличие чиркашей
    LOpp
    LOpp
       18 / 806
    сегодня в 15:09
    А завтра: Жена Шюррле отговорила мужа переходить в Спартак.
    stavr74
    stavr74 ответил clop
       258 / 806
    сегодня в 15:06
    Зарплата: 6 миллионов евро, если верить гуголу. Мои соболезнования московским бабушкам. Вот куда деньги-то пенсионные идут.
    обычно пенсионные это вы воровали фонды в Питере на свой клуб.
    и бюджет города и области на строительство стадиона.
    По информации «Известий», игроки футбольного клуба «Зенит» в 2011 году получили пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования (ФСС) более чем на 162 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты, которая провела проверку исполнения бюджета ФСС в 2011 году (документ есть у редакции).

    Согласно отчету, всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности петербургское отделение ФСС в 2011 году потратило 303 млн рублей. Из них 162,2 млн рублей (53,5% бюджета регионального отделения на эти нужды) получили 12 игроков ФК «Зенит», пять из которых иностранцы. Заморские игроки получили в общей сложности 46,3 млн рублей. Среди травмированных в прошлом году числятся нападающий Александр Кержаков, полузащитники Саболч Хусти и Владимир Быстров, голкипер Юрий Жевнов, защитники Александр Лукович и Николас Ломбертс.

    В среднем «приболевший» зенитовец получал около 233 тыс. рублей в день.

    так что прежде чем про нас писать и в наше бельё заглядывать, посмотри своё бельё на наличие чиркашей
    Ладожский
    Ладожский
       23 / 806
    сегодня в 15:00
    Будет самый дорогой игрок в РПЛ в середняке-команде.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       129 / 806
    сегодня в 14:59
    Он догадывается, хотя бы, во что он вляпывается ?
    Faustello
    Faustello
       2 / 806
    сегодня в 14:58
    Любопытно будет посмотреть на Шюррле в РПЛ, спасибо Леониду за интригу.
    clop
    clop
       162 / 806
    сегодня в 14:55
    Зарплата: 6 миллионов евро, если верить гуголу.
    Мои соболезнования московским бабушкам. Вот куда деньги-то пенсионные идут.
    Don trambon
    Don trambon
       83 / 806
    сегодня в 14:53
    Сбитый лётчик летит трясти федуна)
    С детства за Тун
    С детства за Тун
       5 / 806
    сегодня в 14:49
    Туну все равно, с Шюррле обыгрывать пищевик, или без него.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       157 / 806
    сегодня в 14:49
    А зулус с зенитом когда? Ну так что бы мы посмеялись на очередного маркизио за 70 млн евро!
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