«Спартак» согласился продать Фернандо клубу из Китая

Полузащитник «Спартака» Фернандо очень близок к уходу из московского клуба.
Согласно информации источника, «красно-белые» приняли предложение «Бэйцзин Гоань» в размере 15 млн евро и в ближайшее время продадут 27-летнего хавбека китайскому клубу.
Отмечается, что самого игрока привлекли личные условия, предложенные «Бэйцзин Гоань» – вместо € 2,8 млн в год он сможет зарабатывать 4,5 млн.
Сомнения исчезли.....это умышленный развал команды.....
Спартак нигде нынче не купит столь мастеровитого и адаптированного игрока центра поля....
Видать кому то в руководстве в радость 5-е место .....
Сомнения исчезли.....это умышленный развал команды.....
Спартак нигде нынче не купит столь мастеровитого и адаптированного игрока центра поля....
Видать кому то в руководстве в радость 5-е место .....
Брали за 12, а теперь - только на опыты китайскому доктору Лю :))
Брали за 12, а теперь - только на опыты китайскому доктору Лю :))