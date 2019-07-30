«Спартак» согласился продать Фернандо клубу из Китая

сегодня, 03:30

Полузащитник «Спартака» Фернандо очень близок к уходу из московского клуба.

Согласно информации источника, «красно-белые» приняли предложение «Бэйцзин Гоань» в размере 15 млн евро и в ближайшее время продадут 27-летнего хавбека китайскому клубу.

Отмечается, что самого игрока привлекли личные условия, предложенные «Бэйцзин Гоань» – вместо € 2,8 млн в год он сможет зарабатывать 4,5 млн.