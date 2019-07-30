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«Спартак» согласился продать Фернандо клубу из Китая

сегодня, 03:30

Полузащитник «Спартака» Фернандо очень близок к уходу из московского клуба.

Согласно информации источника, «красно-белые» приняли предложение «Бэйцзин Гоань» в размере 15 млн евро и в ближайшее время продадут 27-летнего хавбека китайскому клубу.

Отмечается, что самого игрока привлекли личные условия, предложенные «Бэйцзин Гоань» – вместо € 2,8 млн в год он сможет зарабатывать 4,5 млн.

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Все комментарии
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   101 / 807
сегодня в 07:42
Ничего, пара чернышей из нигерийского филиала академии спартака уже ждут своего часа. Гыгы.
Правдин Семён
Правдин Семён
   61 / 807
сегодня в 07:35
Вместо него будет Кононов играть. Или Федун.
SHMEL
SHMEL
   55 / 807
сегодня в 07:28
Фернанду в Китай,а на замену ему заслуженных пенсионеров европы,на потеху публике.
Mangur
Mangur
   286 / 807
сегодня в 07:22
Жестоко, на рис и кузнечиков с наших пельменей.
LOpp
LOpp
   19 / 807
сегодня в 07:16
Фернандо большая будет потеря.
serh62
serh62
   240 / 807
сегодня в 07:12
Это называется-отдай жену дяде, а сам иди к бл....и
stepstep stepstep
stepstep stepstep
   628 / 807
сегодня в 07:12
Кто же играть будет?? рассказова, мелкадзе, гулиева, джано, реброва вот кого продайте! А Фернандо оставьте!!
Самедов Агил
Самедов Агил
   543 / 807
сегодня в 07:09
Ну я все понимаю, но продать самое лучшее что у тебя есть а самому че делать потом)!?
kastites
kastites
   107 / 807
сегодня в 07:03
Фернандо не хочет в ПФЛ
ABir
ABir
   141 / 807
сегодня в 06:09
Спасибо Фернандо за игру в Спартаке, за незабываемые штрафные ! Удачи в Поднебесной!
mihaluch
mihaluch
   59 / 807
сегодня в 05:28
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец.
Гавроша
Гавроша
   97 / 807
сегодня в 05:15
Бегут из тарасовки, бегут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 807
сегодня в 05:00
Всё...сливай воду....
Сомнения исчезли.....это умышленный развал команды.....
Спартак нигде нынче не купит столь мастеровитого и адаптированного игрока центра поля....
Видать кому то в руководстве в радость 5-е место .....
STVA 1
STVA 1
   54 / 807
сегодня в 04:49
Все смеются , все довольны)))
cska plus
cska plus
   13 / 807
сегодня в 04:40
Разгул и шатание в хрющатнике.
post-navigator
post-navigator
   36 / 807
сегодня в 04:11
Да им и десятку-то за него не отбить!
Брали за 12, а теперь - только на опыты китайскому доктору Лю :))
Comdiv
Comdiv
   25 / 807
сегодня в 03:36
Свиньи начали метаться.
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