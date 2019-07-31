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Стала известна сумма бюджета фильма о Льве Яшине

сегодня, 14:21

Олег Капанец, продюсер картины о Льве Яшине, рассказал о съёмках фильма и раскрыл общий бюджет картины.

Когда эта идея возникла в 2013 году, вопрос решился быстро – фигура Льва Яшина для «Динамо» имеет огромное значение. Очень приятно делать кино не про назначенного героя, а про народного любимца – это интересно и ответственно. Не могу не упомянуть Алишера Усманова, который быстро откликнулся на нашу инициативу и помог. Валентина Яшина изначально была против создания фильма — до того, как мы привлекли её к работе над сценарием. Когда спросили, кого бы она хотела видеть на её роли, она сказала: «Пусть будет курносенькая». Так мы выбрали Юлию Хлынину.

Государственная поддержка составила 60 млн рублей. Фильм планируем выпустить в прокат недалеко от юбилея Льва Яшина, который будет 22 октября. Снимали в России. В Чили мы не поехали, хотя думали про это, но подсчитали, что можем вернуться без багажа. Поэтому снимали в Болгарии, Лондоне и Париже. Общий бюджет картины 360 млн рублей — это небольшие деньги для исторического кино такого формата.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv ответил Rattlehead
   196 / 826
сегодня в 14:41
Кто в роли Яшина? Безруков?
безруков уже не в моде. будет козловский :)
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 14:40
Да действительно, кто в роли Яшина? Думаю сообразили не приглашать Шварцнегера.
Rattlehead
Rattlehead
   144 / 826
сегодня в 14:33
Кто в роли Яшина? Безруков?
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