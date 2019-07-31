Стала известна сумма бюджета фильма о Льве Яшине

Олег Капанец, продюсер картины о Льве Яшине, рассказал о съёмках фильма и раскрыл общий бюджет картины.

Когда эта идея возникла в 2013 году, вопрос решился быстро – фигура Льва Яшина для «Динамо» имеет огромное значение. Очень приятно делать кино не про назначенного героя, а про народного любимца – это интересно и ответственно. Не могу не упомянуть Алишера Усманова, который быстро откликнулся на нашу инициативу и помог. Валентина Яшина изначально была против создания фильма — до того, как мы привлекли её к работе над сценарием. Когда спросили, кого бы она хотела видеть на её роли, она сказала: «Пусть будет курносенькая». Так мы выбрали Юлию Хлынину.

Государственная поддержка составила 60 млн рублей. Фильм планируем выпустить в прокат недалеко от юбилея Льва Яшина, который будет 22 октября. Снимали в России. В Чили мы не поехали, хотя думали про это, но подсчитали, что можем вернуться без багажа. Поэтому снимали в Болгарии, Лондоне и Париже. Общий бюджет картины 360 млн рублей — это небольшие деньги для исторического кино такого формата.