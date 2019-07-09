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Прядкин: «Даже турецкая лига зарабатывает больше РПЛ на телеправах»

сегодня, 13:18

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига планирует увеличить заработок от продажи телеправ.

Представители УЕФА были на Суперкубке. Они отметили, что не во всех странах есть такое взаимодействие между лигой и РФС. Мои иностранные коллеги отметили, что мы находимся по нашим возможностям, по уровню безопасности, по организации — по этим параметрам — на первом месте, несмотря на рейтинг УЕФА. Мы отстаём от европейских чемпионатов по объективным причинам.

Мы отстаём в спортивном плане и в коммерции. Это моя больная тема. Я мечтаю, чтобы лига достойно зарабатывала. Мы работаем в этом направлении. У нас отсутствует конкуренция в телевидении, у нас не очень хорошая цена на рекламу. Мы никак не можем перевалить за тот рубеж, который был ещё в 2007 году. Даже турецкая лига, которая находится ниже нас в таблице коэффициентов, больше зарабатывает от продажи телеправ. Надеюсь, что скоро случится скачок в этой области.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил BAHbKA BCTAHbKA
   6 / 744
сегодня в 14:31
Где показывают спартак? На какой канал у тебя подписка?
Да вы батенька шутник )))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Faustello
   120 / 744
сегодня в 14:00
Где показывают спартак?
На какой канал у тебя подписка?
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   120 / 744
сегодня в 13:59
Все замечательно. Но даже в той же турции на матчах присутствует экшн. Да комментаторы не такое унылое г ...
А у нас за что платить? За Зенитовского деда? Который своих де игроков путает? Или орущего невпопад Чердака? А может подождем пока подростковый голос Аршавина сломается? И он нам покажет уровень комментаторов? Да нет, не покажет.
Faustello
Faustello ответил Alpribas
   6 / 744
сегодня в 13:55
Всё равно одних свиней пердивных показывают.
Показывают один Спартак, а эта никому не интересно, вот люди и не плотють и правильно делають )))
Alpribas
Alpribas
   47 / 744
сегодня в 13:53
Всё равно одних свиней пердивных показывают.
Garrincha58
Garrincha58
   234 / 744
сегодня в 13:45
вот если бы простые люди стали хоть на треть богаче тогда и вырос бы доход от телепоказа, а так откуда нам бедным каждый месяц взять лишних 400-500 рублей на оплату футбольных каналов,господину Прядкину надо задать вопрос руководителям страны почему народ в России такой бедный????
серый1925
серый1925
   316 / 744
сегодня в 13:45
скуплено всё у "чердак &К"
beefs
beefs
   109 / 744
сегодня в 13:43
Проснулись, наконец....
Морозовский
Морозовский
   4 / 744
сегодня в 13:30
Прядкин и остальная шайка вокруг него не бедствуют.
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