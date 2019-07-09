Прядкин: «Даже турецкая лига зарабатывает больше РПЛ на телеправах»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига планирует увеличить заработок от продажи телеправ.
Представители УЕФА были на Суперкубке. Они отметили, что не во всех странах есть такое взаимодействие между лигой и РФС. Мои иностранные коллеги отметили, что мы находимся по нашим возможностям, по уровню безопасности, по организации — по этим параметрам — на первом месте, несмотря на рейтинг УЕФА. Мы отстаём от европейских чемпионатов по объективным причинам.
Мы отстаём в спортивном плане и в коммерции. Это моя больная тема. Я мечтаю, чтобы лига достойно зарабатывала. Мы работаем в этом направлении. У нас отсутствует конкуренция в телевидении, у нас не очень хорошая цена на рекламу. Мы никак не можем перевалить за тот рубеж, который был ещё в 2007 году. Даже турецкая лига, которая находится ниже нас в таблице коэффициентов, больше зарабатывает от продажи телеправ. Надеюсь, что скоро случится скачок в этой области.
На какой канал у тебя подписка?
На какой канал у тебя подписка?
А у нас за что платить? За Зенитовского деда? Который своих де игроков путает? Или орущего невпопад Чердака? А может подождем пока подростковый голос Аршавина сломается? И он нам покажет уровень комментаторов? Да нет, не покажет.
А у нас за что платить? За Зенитовского деда? Который своих де игроков путает? Или орущего невпопад Чердака? А может подождем пока подростковый голос Аршавина сломается? И он нам покажет уровень комментаторов? Да нет, не покажет.