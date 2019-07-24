«Барселона» - самый популярный клуб в YouTube

«Барселона» является лидером среди всех команд по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон.
В сезоне-2018/19 аккаунт каталонцев собрал 320 миллионов просмотров — это на 45 процентов больше, чем в сезоне-2017/18. Прирост подписчиков — около 2,6 млн человек за год.
На втором месте по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон идёт «Ливерпуль», на третьем — «Манчестер Юнайтед». Далее идут «Реал», «Ювентус» и ПСЖ.
НГУшка, Шишанутый, Князь и другие представители районного детского садика))
Все никак не могут насладится и понять как Месси столько раз заставлял вытаскивать мяч из ворот рояльки))😂
НГУшка, Шишанутый, Князь и другие представители районного детского садика))
Все никак не могут насладится и понять как Месси столько раз заставлял вытаскивать мяч из ворот рояльки))😂