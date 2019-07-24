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«Барселона» - самый популярный клуб в YouTube

24 июля 2019, 15:28

«Барселона» является лидером среди всех команд по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон.

В сезоне-2018/19 аккаунт каталонцев собрал 320 миллионов просмотров — это на 45 процентов больше, чем в сезоне-2017/18. Прирост подписчиков — около 2,6 млн человек за год.

На втором месте по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон идёт «Ливерпуль», на третьем — «Манчестер Юнайтед». Далее идут «Реал», «Ювентус» и ПСЖ.

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Все комментарии
Barcelona
Barcelona
   711 / 808
вчера в 02:38
Барса во все времена была самой популярной командой в мире
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   406 / 808
вчера в 02:16
символично :D
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   160 / 808
24 июля в 23:40
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс
       171 / 808
    24 июля в 21:25
    Если посмотреть на возраст тех кто там зависает, то и не удивительно. Дети есть дети.)
    Димoн
    Димoн ответил Alex12357
       690 / 808
    24 июля в 19:05
    Была бы моя воля ,я бы закрыл эту программу,сколько грязи ,что уму не постижимо!
    Что ищешь, то и находишь. Грязь не ищу, грязь не смотрю.
    Red_team
    Red_team
       422 / 808
    24 июля в 18:00
    ...среди дельфинов =)
    nnb199O
    nnb199O
       309 / 808
    24 июля в 17:52
    из них 80% смотрели матч на энфилде, как ливер унижает барсу, инфа 100 пудова )))
    da da da
    da da da ответил raulmadrid_007
       205 / 808
    24 июля в 16:52
    Что популярное в Ютюбе - правильно женские каналы вроде Маши Вэй и прочая гламурная дребедень.
    а ты откуда таких знаешь?))))хахаха
    dino-hsv
    dino-hsv
       217 / 808
    24 июля в 16:51
    99% просмотров пришлось на ответный полуфинал лч? :)
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Y.N.W.A.
       11 / 808
    24 июля в 16:44
    Из них 319 млн. смотрели на розыгрыш углового на Энфилде)
    Я хоть и болельщик Барсы, но это и впрямь была срамота!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
       49 / 808
    24 июля в 16:37
    Всем нравятся нырки...
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    24 июля в 16:10
    Самая зрелищная команда как-никак.
    Alex12357
    Alex12357
       500 / 808
    24 июля в 16:10
    Была бы моя воля ,я бы закрыл эту программу,сколько грязи ,что уму не постижимо!
    Atist
    Atist ответил raulmadrid_007
       37 / 808
    24 июля в 16:05
    Что популярное в Ютюбе - правильно женские каналы вроде Маши Вэй и прочая гламурная дребедень.
    Откуда знаешь?
    spartach091
    spartach091 ответил Y.N.W.A.
       103 / 808
    24 июля в 15:47
    Ахахахах
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
       473 / 808
    24 июля в 15:44
    Что популярное в Ютюбе - правильно женские каналы вроде Маши Вэй и прочая гламурная дребедень.
    Zenit_84
    Zenit_84
       76 / 808
    24 июля в 15:38
    Зарабатывают и здесь
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       91 / 808
    24 июля в 15:36
    Из них 319 млн. смотрели на розыгрыш углового на Энфилде)
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