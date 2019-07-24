«Барселона» - самый популярный клуб в YouTube

24 июля 2019, 15:28

«Барселона» является лидером среди всех команд по количеству просмотров в YouTube за прошлый сезон.

В сезоне-2018/19 аккаунт каталонцев собрал 320 миллионов просмотров — это на 45 процентов больше, чем в сезоне-2017/18. Прирост подписчиков — около 2,6 млн человек за год.