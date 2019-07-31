СМИ: «Малком подпишет контракт с „Зенитом“ на 6 лет»

сегодня, 20:19

Нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время может продолжить карьеру в питерском «Зените».

Сообщается, что клубам также удалось достигнуть договоренности, по которой «Барселона» не получит процент с перепродажи игрока.

За бразильского футболиста питерцы заплатят около 40 млн евро плюс бонусы.

Ранее гендир «Зенита» прокомментировал интерес к Малкому.