СМИ: «Малком подпишет контракт с „Зенитом“ на 6 лет»

Нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время может продолжить карьеру в питерском «Зените».
Сообщается, что клубам также удалось достигнуть договоренности, по которой «Барселона» не получит процент с перепродажи игрока.
За бразильского футболиста питерцы заплатят около 40 млн евро плюс бонусы.
Ранее гендир «Зенита» прокомментировал интерес к Малкому.
А если провалится? И на следующий год нужно будет вписываться в лимит 8 легов.
Как бы не пришлось ему за все 6 лет неустойку платить, если расставаться придётся...
А если провалится? И на следующий год нужно будет вписываться в лимит 8 легов.
Как бы не пришлось ему за все 6 лет неустойку платить, если расставаться придётся...
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт.
- В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев)
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Кто то сказал неправду??? Ждем разъяснений?!?
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт.
- В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Кто то сказал неправду??? Ждем разъяснений?!?
6 лет по 6 млн+50 за переход. Итого под 90 млн контракт
6 лет по 6 млн+50 за переход. Итого под 90 млн контракт
Надеюсь,что хорошо впишется в команду.
Надеюсь,что хорошо впишется в команду.