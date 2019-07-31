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СМИ: «Малком подпишет контракт с „Зенитом“ на 6 лет»

сегодня, 20:19

Нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время может продолжить карьеру в питерском «Зените».

Сообщается, что клубам также удалось достигнуть договоренности, по которой «Барселона» не получит процент с перепродажи игрока.

За бразильского футболиста питерцы заплатят около 40 млн евро плюс бонусы.

Ранее гендир «Зенита» прокомментировал интерес к Малкому. 

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Олег Борткевич
   421 / 833
сегодня в 21:57
В Зенит приходят не негры а игроки. И ценят их не за цвет кожи, а за игру и человеческие качества.
значит в других командах зулусы,а у вас игроки,ну в принципе я не удивлён,лицемерие во всём,начиная с питер правления государством,посмотрим где больше 45и будет 3 августа и чувствую что не на дерби,власть и бабки то важнее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 833
сегодня в 21:56
Хорошо, если заиграет и будет спрос на тему купить.
А если провалится? И на следующий год нужно будет вписываться в лимит 8 легов.
Как бы не пришлось ему за все 6 лет неустойку платить, если расставаться придётся...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Leha-ha50
   9 / 833
сегодня в 21:53
Российские клубы не имеют права заключать контракты с футболистами на срок более 5 лет, рассказал "СЭ" спортивный юрист Юрий Зайцев. Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт. - В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Кто то сказал неправду??? Ждем разъяснений?!?
Да утка эта новость. Ради рейтинга, чтобы притянуть за уши юзеров. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
   6 / 833
сегодня в 21:51
Российские клубы не имеют права заключать контракты с футболистами на срок более 5 лет, рассказал "СЭ" спортивный юрист Юрий Зайцев. Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт. - В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Кто то сказал неправду??? Ждем разъяснений?!?
Это Орлов пустил дезу!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
сегодня в 21:48
Российские клубы не имеют права заключать контракты с футболистами на срок более 5 лет, рассказал "СЭ" спортивный юрист Юрий Зайцев.
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт.
- В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Кто то сказал неправду??? Ждем разъяснений?!?
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   3 / 833
сегодня в 21:47
"...питерцы заплатят около 40 млн евро плюс бонусы." Это же враньё! Какие там такие питерцы?!
там опечатка - пенсионерцы же ))
Морозовский
Морозовский
   6 / 833
сегодня в 21:43
"...питерцы заплатят около 40 млн евро плюс бонусы." Это же враньё! Какие там такие питерцы?!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил pomor45
   8 / 833
сегодня в 21:37
Уже привезли целую аргентинскую пожарную команду - теперь распродаем. Вообщем- то такой вариант не исключался, но пока в должной мере реализовался только по Паредесу. Так что это история долгая - на годы. Жаль только, что в дёрганиях и скачках, пытаясь взять с налёту, потеряли 5 лет. Теперь надеюсь примутся за дело основательно: более последовательно и более расчётливо.
Единственное, что удивляет - это 6 лет контракта. Кто перестраховался Малком или Зенит настолько уверен , что это время ничего не случится???
andreika20133
andreika20133 ответил ziborock
   298 / 833
сегодня в 21:35
Я над серьезными вещами не шучу!!!
Кто сказал что ты разбираешься в серьёзном???? Ты сам???
scikuni
scikuni
   699 / 833
сегодня в 21:33
че не пожизненно, вдруг перехватят, как сутормина
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   3 / 833
сегодня в 21:21
Ого у тебя со Спартака пр кипело сегодня)))
От безделья маюсь, если бы не Спартак - повесился бы со скуки )))
Rattlehead
Rattlehead ответил 25процентный клоун
   133 / 833
сегодня в 21:16
Гораздо слабее Куинси 6 лет по 6 млн+50 за переход. Итого под 90 млн контракт
И все за народные деньги.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Faustello
   15 / 833
сегодня в 21:16
Ого у тебя со Спартака пр кипело сегодня)))
LOpp
LOpp
   14 / 833
сегодня в 21:16
Завтра будет инфа: Малком подпишет контракт с Зенитом на 10 лет.
Заратустра
Заратустра ответил Олег Борткевич
   163 / 833
сегодня в 21:15
Расскажи это местным болелам Зенита. Которые с утра до ночи кричат о зулусах и том, что в цветах зенита нет чёрного.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 833
сегодня в 21:14
Гораздо слабее Куинси
6 лет по 6 млн+50 за переход. Итого под 90 млн контракт
За адекватность
За адекватность ответил Gloomy59
   30 / 833
сегодня в 21:14
Все правильно. Дыр в составе пока хватает. Нужны правый защитник – 1 (Россия); Левый защитник – 1 (Россия); правый вингер – 1 (Россия); ЦАП (плеймеркер) – 1 либо Россия, либо легионер. Это все для ЛЧ и для первенства России. С этим трансфером, не все так ясно. Похоже, Медведев узнал о продаже Малкона, одним из первых, после последовало – отъезд в Испанию вместе с Рибалтой и закрутилось. Какие мысли возникают, да простые, господин Медведев решил показаться перед Миллером, в вопросах руководства клубом! Сейчас они покупают за 45-50 лямов, а летом следующего года в голове у них продажа за 75-90! СЕМАКА Я ДУМАЮ ОНИ НЕ СПРАШИВАЛИ!!!!!! ИБО: Малкон куплен не для скамейки, а это значит, что кого то из нынешнего состава на сажать на скамейку и рушить наигранную систему! Вот как то так!
Толково, сложно не согласиться. Только одно не понимаю, Медведев просто пешка на шахматной доске, или решения принимать коронован? "Зенит" пешком по полю ходит в РФПЛ, в ЛЧ на британский флаг порвут, а тут ценник весьма редкостный для РФПЛ. Понятно, что участие в в ГЭ ЛЧ отобьет эту сумму, Семака хоть спросили какие позиции усилить?
pomor45
pomor45 ответил ziborock
   61 / 833
сегодня в 21:12
На 6 лет каталонцы негра в рабство продали! Куда ООН смотрит!)))
Вот бы кто меня продал в рабство на такую зарплату.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Заратустра
   537 / 833
сегодня в 21:11
Негры пришли в Зенит всерьёз и надолго. Руководство реализует новую стратегию развития клуба. Цель которой - новый "чёрный" Зенит.
В Зенит приходят не негры а игроки. И ценят их не за цвет кожи, а за игру и человеческие качества.
pomor45
pomor45 ответил Leha-ha50
   61 / 833
сегодня в 21:09
Вот это дельное приобретение!!! Парень - огонь !!!
Уже привезли целую аргентинскую пожарную команду - теперь распродаем. Вообщем- то такой вариант не исключался, но пока в должной мере реализовался только по Паредесу. Так что это история долгая - на годы. Жаль только, что в дёрганиях и скачках, пытаясь взять с налёту, потеряли 5 лет. Теперь надеюсь примутся за дело основательно: более последовательно и более расчётливо.
ziborock
ziborock ответил andreika20133
   27 / 833
сегодня в 21:03
Ты наверное думаешь смешно пошутил. Король тонкой шутки?????
Я над серьезными вещами не шучу!!!
pomor45
pomor45 ответил Gloomy59
   61 / 833
сегодня в 21:02
Все правильно. Дыр в составе пока хватает. Нужны правый защитник – 1 (Россия); Левый защитник – 1 (Россия); правый вингер – 1 (Россия); ЦАП (плеймеркер) – 1 либо Россия, либо легионер. Это все для ЛЧ и для первенства России. С этим трансфером, не все так ясно. Похоже, Медведев узнал о продаже Малкона, одним из первых, после последовало – отъезд в Испанию вместе с Рибалтой и закрутилось. Какие мысли возникают, да простые, господин Медведев решил показаться перед Миллером, в вопросах руководства клубом! Сейчас они покупают за 45-50 лямов, а летом следующего года в голове у них продажа за 75-90! СЕМАКА Я ДУМАЮ ОНИ НЕ СПРАШИВАЛИ!!!!!! ИБО: Малкон куплен не для скамейки, а это значит, что кого то из нынешнего состава на сажать на скамейку и рушить наигранную систему! Вот как то так!
Вас почитаешь, то можно представить, что Зенит ходит по торговым рядам, заполненным футболистами на любой вкус, и копается в выборе в соответствии со своими потребностями по каждой позиции. На самом деле в Россию приходится брать то, от чего отказалась приличная Европа, да ещё и переплачивая. Так что, Малкома берут, как попавшийся под руку более менее приличный товар, не связывая это с проблемами по позициям. Как говорится, куют железо, пока горячо, а что получится - будем посмотреть.
Заратустра
Заратустра ответил ziborock
   163 / 833
сегодня в 21:00
Зенит поменялся со Спартаком ролями относительно негров. Я в шоке. Всё так быстро произошло!
aNOOBis
aNOOBis ответил Шуnя771
   456 / 833
сегодня в 20:59
6 лет?) Он что скрывается от испанских налоговиков?)
Один болт года через 2 будет бастовать и писать прошения о трансфере
Levadia
Levadia
   171 / 833
сегодня в 20:58
Отличная новость!
Надеюсь,что хорошо впишется в команду.
andreika20133
andreika20133 ответил ziborock
   298 / 833
сегодня в 20:57
На 6 лет каталонцы негра в рабство продали! Куда ООН смотрит!)))
Ты наверное думаешь смешно пошутил. Король тонкой шутки?????
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 833
сегодня в 20:56
Вот это дельное приобретение!!! Парень - огонь !!!
Заратустра
Заратустра
   163 / 833
сегодня в 20:52
Негры пришли в Зенит всерьёз и надолго. Руководство реализует новую стратегию развития клуба. Цель которой - новый "чёрный" Зенит.
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   27 / 833
сегодня в 20:52
А чЁ сразу не на 10 лет? Ну журналюги, любители жареных уток. Гыгыгы
Поговорим о зулусах?!)))
ziborock
ziborock
   27 / 833
сегодня в 20:51
На 6 лет каталонцы негра в рабство продали! Куда ООН смотрит!)))
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