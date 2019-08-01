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Рейнгольд: «Дождёмся, и „Спартак“ вылетит во 2-й дивизион»

сегодня, 04:12

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

Команды как таковой нет, честно говоря. Федун всех распродал. Из чемпионской команды осталось всего три человека: Джикия, Зобнин, Ещенко. Кто будет играть в «Спартаке»? Шюррле – чемпион мира, играл за дортмундскую «Боруссию», производил хорошее впечатление. С такой фамилией чемпион мира вдруг идёт в «Спартак». Посмотрим, на что он способен. Трудно что-то говорить.

Понсе обязан был играть с листа, он стоит хороших денег. Пока – абсолютный ноль! Дождёмся, и «Спартак» вылетит во второй дивизион. Федун всех выгнал. Играть кому? Игнатов – ноль, Мелкадзе – ноль. Ломовицкий тоже не блистал. 

Это проблема, и как её решить... Развалить легко, а собирать тяжеловато. Пока будем собирать камни, вся пирамида рухнет.

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Гавроша
Гавроша ответил DawnOfDestiny
   98 / 836
сегодня в 05:03
соккер заработал, сейас пупсики понабегут и будут указывать, что не надо им в ФНЛ)
Они в ПФЛ хотят.
Гавроша
Гавроша
   98 / 836
сегодня в 05:02
Почитайте, что рейнгольд писал раньше, как свиньи проиграют - он орал, что надо всех разогнать. Вот федун и разгоняет.
cska plus
cska plus
   10 / 836
сегодня в 04:58
Устами рейнгольда да мёд пить, вся страна ждёт этого дня.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил beefs
сегодня в 04:54
При Бескове после вылета Спартак стал чемпионом...
хоть при Баскове) а Бескова помню...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 04:51
соккер заработал, сейас пупсики понабегут и будут указывать, что не надо им в ФНЛ)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 04:49
не ждем, "надеемся!")
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 836
сегодня в 04:30
Давно бы вылетел, если бы не продажные судьи. А так, да, было бы неплохо посмотреть тарасовку в пердиве.
beefs
beefs
   88 / 836
сегодня в 04:25
При Бескове после вылета Спартак стал чемпионом...
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 04:24
Да ладно! Во втором дивизионе тоже люди играют.
mihaluch
mihaluch
   72 / 836
сегодня в 04:21
Рейнгольд в этом случае прав.Продали фактически не найдя замену.
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