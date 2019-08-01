Рейнгольд: «Дождёмся, и „Спартак“ вылетит во 2-й дивизион»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о летней трансферной кампании московского клуба.

Команды как таковой нет, честно говоря. Федун всех распродал. Из чемпионской команды осталось всего три человека: Джикия, Зобнин, Ещенко. Кто будет играть в «Спартаке»? Шюррле – чемпион мира, играл за дортмундскую «Боруссию», производил хорошее впечатление. С такой фамилией чемпион мира вдруг идёт в «Спартак». Посмотрим, на что он способен. Трудно что-то говорить.

Понсе обязан был играть с листа, он стоит хороших денег. Пока – абсолютный ноль! Дождёмся, и «Спартак» вылетит во второй дивизион. Федун всех выгнал. Играть кому? Игнатов – ноль, Мелкадзе – ноль. Ломовицкий тоже не блистал.

Это проблема, и как её решить... Развалить легко, а собирать тяжеловато. Пока будем собирать камни, вся пирамида рухнет.