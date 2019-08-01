Агент: «Джорджевич может перейти в „Локомотив“»

Агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».
Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой.
Ранее на игрока также претендовал «Рубин».
Хочется, чтобы он заиграл.
В "Зените" ему тупо не дали шанса и не могут дать, а как ему доказать свой класс, сидя в резерве? В резерве игроку не с чего прогрессировать. А на поле есть Азмун, Дзюба, Дриусси.
Я помню, как в перестроечное время в "Зените" его 18-летнего выпускали, и он смотрелся не хуже Кержа тогда (правда, Керж тогда был уже очень плох), а потом ему вообще ни шанса не дали.
Нельзя так относиться к своим активам.
Хочется, чтобы он заиграл.
В "Зените" ему тупо не дали шанса и не могут дать, а как ему доказать свой класс, сидя в резерве? В резерве игроку не с чего прогрессировать. А на поле есть Азмун, Дзюба, Дриусси.
Я помню, как в перестроечное время в "Зените" его 18-летнего выпускали, и он смотрелся не хуже Кержа тогда (правда, Керж тогда был уже очень плох), а потом ему вообще ни шанса не дали.
Нельзя так относиться к своим активам.