Агент: «Джорджевич может перейти в „Локомотив“»

Агент нападающего «Зенита» подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».

Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой.