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Агент: «Джорджевич может перейти в „Локомотив“»

сегодня, 13:56

Агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».

Лука может перейти в «Локомотив»? Да, действительно, такой вариант возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой.

Ранее на игрока также претендовал «Рубин».  

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   501 / 837
сегодня в 14:41
Полная чушь.
Заратустра
Заратустра ответил Так Себе Аналитик
   141 / 837
сегодня в 14:22
Луке будет лучше в Локомотиве. Зенит сейчас взял курс на очерненее состава и коллекционирует негров. В цветах зенита всё меньше белого.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 837
сегодня в 14:17
Отличный игрок, адаптированый к рпл, но Семак только на Дюкова расчитывает
cska plus
cska plus
   11 / 837
сегодня в 14:08
Лука и нам подойдёт но Зенит его конкурентам не продаст, скорее снова сдаст в аренду куда-нибудь в Арсенал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 837
сегодня в 14:06
Лука хорош, у него есть желание.

Хочется, чтобы он заиграл.

В "Зените" ему тупо не дали шанса и не могут дать, а как ему доказать свой класс, сидя в резерве? В резерве игроку не с чего прогрессировать. А на поле есть Азмун, Дзюба, Дриусси.

Я помню, как в перестроечное время в "Зените" его 18-летнего выпускали, и он смотрелся не хуже Кержа тогда (правда, Керж тогда был уже очень плох), а потом ему вообще ни шанса не дали.

Нельзя так относиться к своим активам.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 837
сегодня в 14:01
Агент цену набивает.
Багров-брат
Багров-брат
   164 / 837
сегодня в 14:00
А нужен ли Феде Лука?...)))
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