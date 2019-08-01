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Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти дальше»

сегодня, 13:49
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал20:00 Не начался

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч квалификационного этапа Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал».

У «Арсенала» есть шансы пройти дальше. Предпосылки к этому будут заключаться в том, что, играя на выезде, всегда можно предположить о свободном пространстве и быстром выходе из обороны. В прошлом сезоне контратака у «Арсенала» выглядела непредсказуемой и насыщенной, игроки успевали создать проблемы на многих участках свободного пространства и достаточно эффективно их использовали.

Понятно, что Черевченко столкнулся с большой проблемой, команду покинули Джорджевич, Бакаев. Это сложно компенсировать, плюс сегодня не хватает взаимопонимания для Луценко. Может быть, по ходу матча удастся найти возможность использовать быстрые переходы из обороны в атаку. Также стандартные положения могут представлять опасность для «Нефтчи».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   26 / 837
сегодня в 14:31
Если посмотреть на прошедшую ЛЧ, то шанс есть всегда. Если "Арсенал" сыграет как в Туле, шансов 0. Ведь по подбору игроков "Нефтчи" не лучше, ну и наверное не хуже. По большому счету команды равные, но лично для меня вылет это позор.
VIPded
VIPded
   63 / 837
сегодня в 14:30
1-2 устраивает. Удачи Арсеналу в ЛЕ!!!
blitz
blitz
   634 / 837
сегодня в 14:02
Надо проходить Нефтчи. Негоже вылетать в первом раунде.
cska plus
cska plus
   11 / 837
сегодня в 14:00
Рассчитываем на проход, во всяком случае ставка сделана на победу пряников.
Багров-брат
Багров-брат
   164 / 837
сегодня в 13:53
Удачи канонирам! И больше результативных атак!...)))
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 837
сегодня в 13:52
В отличии от тарасовки шансы есть.
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