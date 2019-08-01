Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти дальше»

Заслуженный тренер СССР прокомментировал предстоящий матч квалификационного этапа Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал».

У «Арсенала» есть шансы пройти дальше. Предпосылки к этому будут заключаться в том, что, играя на выезде, всегда можно предположить о свободном пространстве и быстром выходе из обороны. В прошлом сезоне контратака у «Арсенала» выглядела непредсказуемой и насыщенной, игроки успевали создать проблемы на многих участках свободного пространства и достаточно эффективно их использовали.

Понятно, что Черевченко столкнулся с большой проблемой, команду покинули Джорджевич, Бакаев. Это сложно компенсировать, плюс сегодня не хватает взаимопонимания для Луценко. Может быть, по ходу матча удастся найти возможность использовать быстрые переходы из обороны в атаку. Также стандартные положения могут представлять опасность для «Нефтчи».