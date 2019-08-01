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Чернов: «На ближайшие три года я — игрок „Крыльев Советов“»

сегодня, 15:02

Защитник Никита Чернов прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Крылья Советов». 

Коллектив отличный, со всеми уже познакомился, кого-то знал до этого, так что, думаю, c адаптацией проблем не будет. Когда появился вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Я уже три раза был в аренде, и переезд на новое место для меня не в новинку, но теперь, когда состоялся полноценный трансфер, тяжело. Раньше, когда в аренду уходил, знал, что вернешься к ребятам, есть о чем поговорить. А теперь понимаешь — обратно не вернешься, надо обживаться на новом месте, приносить пользу команде. На ближайшие три года я — игрок «Крыльев Советов».

Самара — очень красивый город, много ассоциаций с Волгоградом, красивая набережная, все по-родному, по-домашнему. Буду гулять, открывать новые места и знакомиться с культурой города.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   255 / 834
сегодня в 15:25
Ну и правильно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 834
сегодня в 15:23
Буду гулять, открывать новые места и знакомиться с культурой города.
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Ты давай сначала с культурой паса ознакомься, с правильным выбором позиции, а то и в КС не задержишься.
Удачи КС!!!
Zimka
Zimka
   269 / 834
сегодня в 15:11
Удачи в новом клубе, надеюсь если заиграет в КС то у нас есть опция выкупа обратно)
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