Радченко: «Малком едет в „Зенит“ не зарабатывать»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб.
Руководство «Зенита» хорошо проанализировало этот трансфер, эту позицию нужно было усиливать. Игрок молодой, контракт на пять лет — это правильно. «Зенит» на него надеется, и все мы надеемся, что Малком раскроется. Переход Малкома можно сравнить с трансферами Халка, Витселя, которые были на слуху на рынке, в тот момент, когда их приобретал «Зенит».
На первом месте у Малкома игровая практика, парень ещё молодой, не думаю, что он поехал в «Зенит» зарабатывать. Игрок понимает, что «Зенит» — чемпион, будет играть в Лиге чемпионов, у него все шансы проявить себя. Трансфер Малкома — довольно громкий за последние годы, он должен повысить интерес к «Зениту» и РПЛ.
P.S.: У Шюрле хоть резюме достойное.
P.S.: У Шюрле хоть резюме достойное.
Специально пробежался сейчас по разным импортным ресурсам. Везде пишут, что годовая зарплата 6 миллионов евро. Всего в одном месте пишут про 6,5 миллиона евро. Это тоже дохрена, но все же не 8.
Специально пробежался сейчас по разным импортным ресурсам. Везде пишут, что годовая зарплата 6 миллионов евро. Всего в одном месте пишут про 6,5 миллиона евро. Это тоже дохрена, но все же не 8.