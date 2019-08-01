Радченко: «Малком едет в „Зенит“ не зарабатывать»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб.

Руководство «Зенита» хорошо проанализировало этот трансфер, эту позицию нужно было усиливать. Игрок молодой, контракт на пять лет — это правильно. «Зенит» на него надеется, и все мы надеемся, что Малком раскроется. Переход Малкома можно сравнить с трансферами Халка, Витселя, которые были на слуху на рынке, в тот момент, когда их приобретал «Зенит».