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Радченко: «Малком едет в „Зенит“ не зарабатывать»

сегодня, 14:05

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб.

Руководство «Зенита» хорошо проанализировало этот трансфер, эту позицию нужно было усиливать. Игрок молодой, контракт на пять лет — это правильно. «Зенит» на него надеется, и все мы надеемся, что Малком раскроется. Переход Малкома можно сравнить с трансферами Халка, Витселя, которые были на слуху на рынке, в тот момент, когда их приобретал «Зенит».

На первом месте у Малкома игровая практика, парень ещё молодой, не думаю, что он поехал в «Зенит» зарабатывать. Игрок понимает, что «Зенит» — чемпион, будет играть в Лиге чемпионов, у него все шансы проявить себя. Трансфер Малкома — довольно громкий за последние годы, он должен повысить интерес к «Зениту» и РПЛ.

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Все комментарии
Digger88
Digger88
   535 / 834
сегодня в 16:04
Городом он, бл*ть любоватся едет. Со своей то молодежью работать не умеют, а тут бразильерос молодой. Да он первый снег увидит - домой захочет сразу. Х*р с ним что он максимка, но 40 лям. и 8+ личка*6лет - лютый кот в мешке. Выкинутые деньги ИМХО. Хорошо если через год за пол цены сольют. Лучше бы Жулиано, да даже Халка лучше вернули. И Халк, к моменту перехода, все же был более раскрывшимся футболистом.
P.S.: У Шюрле хоть резюме достойное.
mihaluch
mihaluch
   94 / 834
сегодня в 15:51
Малком ещё зарекомендует себя.
Заполярный
Заполярный
   116 / 834
сегодня в 15:39
ОН ЕДЕТ К ЛАЗУРНЫМ НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ, ЭТО ДАЖЕ БОМЖУ ПОНЯТНО, ОН ЕДЕТ ПОЛУЧАТЬ. ТАК КАК ТАКИЕ БАБКИ ЗА 90 МИНУТ В НЕДЕЛЮ ЗАРАБОТАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.
Leningrad 84
Leningrad 84
   88 / 834
сегодня в 15:25
Классная игра и ответственное отношение к своим обязанностям на поле не противоречат хорошей зарплате!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Тага Дага
   65 / 834
сегодня в 15:14
Он игрок средний,не один топовый клуб не сделал предложение ему даже на 30 лямов,и тут газовая труба делает предложение 40+бонусы+ зарплата больше чем Маркизио...ну какой может быть интерес к футболу в россии,нет нигде такого...за 5 лет он заработает условно говоря больше миллиарда. Вот такие времена у нас...а денег нет в стране ,пенсионный возраст поднимет. ..всё остальное не скажу. ...футБОЛЬНЫЙ сайт.
Топовый, ну или околотоповый клуб как раз мог взять его и там Малком перезапустил бы карьеру. А в Питере его ждет бесславный конец.
Zimmer
Zimmer
   714 / 834
сегодня в 15:13
Верим, верим, деньги не имеют значение.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил kastites
   65 / 834
сегодня в 15:12
Ондет ,чтобы стать чемпионом следующей весной и в 2021 году тоже
Он едет, чтобы с позором вылететь сначала из ЛЧ, а потом чтобы быть униженным в ЛЕ
Заратустра
Заратустра ответил Petergoff
   131 / 834
сегодня в 15:04
Это новая концепция "чёрного" Зенита в действии. Перестройка проходит постепенно, чтобы никого не шокировать. Но недалёк тот день, когда 11 чёрных парней из экваториальной Африки под аплодисменты Виража с гордостью выйдут на поле в футболках со стрелкой на груди, чтобы защищать сине-черно-голубые цвета питерского клуба.
Морозовский
Морозовский
   5 / 834
сегодня в 14:52
Ага, едет, как Халк - грести бабло лопатой, а потом дёрнет в Китай 🇨🇳 грести бабло бульдозером!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   364 / 834
сегодня в 14:51
хм, играть можно было в англии, в страну духовных скреп едут типа играть ради денег,
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   383 / 834
сегодня в 14:44
Энтузиаст.
Petergoff
Petergoff
   184 / 834
сегодня в 14:36
Хорош, хватит экзотики в Зените. Грядка 2000-х этого никогда не поймёт. Что творите то?
Ptaha91
Ptaha91
   311 / 834
сегодня в 14:36
зарабатывал он в Барсе, а в Зенит он едет обогащаться
clop
clop ответил Литейный 4
   81 / 834
сегодня в 14:32
Он войдет во вкус, когда свиньям будет накладывать в авоську. Гыгыгы
Да свиньи уже давно не показатель мастерства. В свое время свиньям и наши доморощенные Широков с Файзулиным каждый по двухе отгружали :)) За более скромную зарплату.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 834
сегодня в 14:29
Он едет зарабатывать и унижать свиней. Гыгыгы
clop
clop ответил КЭТиК
   81 / 834
сегодня в 14:29
8 млн. зарплата - это не зарабатывать?
Откуда восемь-то?
Специально пробежался сейчас по разным импортным ресурсам. Везде пишут, что годовая зарплата 6 миллионов евро. Всего в одном месте пишут про 6,5 миллиона евро. Это тоже дохрена, но все же не 8.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 834
сегодня в 14:28
Он войдет во вкус, когда свиньям будет накладывать в авоську. Гыгыгы
dimarik_86
dimarik_86
   802 / 834
сегодня в 14:27
    Тага Дага
    Тага Дага
       201 / 834
    сегодня в 14:25
    А радченко говорит что едет не зарабатывать. ..нет б....Иссаковский собор смотреть едет, или распил ареной полюбоваться, стадион который вся страна проклинает.
    КЭТиК
    КЭТиК
       153 / 834
    сегодня в 14:25
    8 млн. зарплата - это не зарабатывать?
    RussianMango
    RussianMango
       54 / 834
    сегодня в 14:23
    АХАХАХА в Барсе на лавке зарабатывал...а в зените за пешехода еще больше...движение это жизнь, когда еще и приплачивают не хило.
    kastites
    kastites
       91 / 834
    сегодня в 14:22
    Ондет ,чтобы стать чемпионом следующей весной и в 2021 году тоже
    andrefino13
    andrefino13
       212 / 834
    сегодня в 14:22
    Всем бы так не зарабатывать, Радченко!!! О чем вы вы? Он едет играть, согласен, но ничего не теряя в зарплате. Так то он вертел Зенит, и других, на одном месте.
    Тага Дага
    Тага Дага
       201 / 834
    сегодня в 14:22
    Он игрок средний,не один топовый клуб не сделал предложение ему даже на 30 лямов,и тут газовая труба делает предложение 40+бонусы+ зарплата больше чем Маркизио...ну какой может быть интерес к футболу в россии,нет нигде такого...за 5 лет он заработает условно говоря больше миллиарда. Вот такие времена у нас...а денег нет в стране ,пенсионный возраст поднимет. ..всё остальное не скажу. ...футБОЛЬНЫЙ сайт.
    311
    311
       41 / 834
    сегодня в 14:17
    Одно другому не мешает!)
    Alex12357
    Alex12357
       519 / 834
    сегодня в 14:16
    Малком!Скажи сборной и топ-клубам ПРОЩАЙТЕ!!!Карьера футболиста закончилась в Российском колхозе!!!
    Kresi frok
    Kresi frok
       234 / 834
    сегодня в 14:08
    Ещё один присосался к гаструбе.
    Zenit_84
    Zenit_84
       134 / 834
    сегодня в 14:08
    ... но заработает
    cska plus
    cska plus
       12 / 834
    сегодня в 14:05
    Ахахах! Смешной Дима.
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