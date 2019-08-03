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Семак устроил Малкому экскурсию по комплексу «Зенита»

сегодня, 13:37

«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новичка команды Малкома по тренировочному центру клуба.

Экскурсию для 22-летнего бразильца проводили генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   1 / 846
сегодня в 14:51
Footbolista
Footbolista
   3 / 846
сегодня в 14:51
Семак: А это наша труба...без нее зениту труба...
Izmar
Izmar
   73 / 846
сегодня в 14:29
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       15 / 846
    сегодня в 14:21
    Лопп, ты что то попутал. Это у свиней было таинство банщика глушака и новобранцев. Гыгыгы
    Я попутал?!
    "Раздевалка, сауна и кабинет врача: экскурсия для Малкома"
    Грозовский оставил свой след в ваших ...душах!
    ТОТАЛЬНЫЙ массаж!)))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил LOpp
       2 / 846
    сегодня в 14:18
    Уже прошел крещение сауной.
    Лопп, ты что то попутал. Это у свиней было таинство банщика глушака и новобранцев. Гыгыгы
    ziborock
    ziborock
       15 / 846
    сегодня в 14:17
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 846
      сегодня в 14:15
      Всё на позитивчике. Гыгыгы
      dzvinka
      dzvinka
         72 / 846
      сегодня в 14:14
      сразу дают понять парню что он цаца просто для них, молодцы, ща бразил быстро поймет что к чему и займет эту, уготованую ими же самими, роль)))
      Заратустра
      Заратустра
         59 / 846
      сегодня в 14:12
      Ишь, как расшаркиваются перед зулусом в Питере.
      Garrincha58
      Garrincha58
         200 / 846
      сегодня в 14:07
      Малком немного удивлён базой
      311
      311
         46 / 846
      сегодня в 14:07
      Однозначно лучше, чем в Барселоне - он сказал)
      LOpp
      LOpp
         24 / 846
      сегодня в 14:05
      Уже прошел крещение сауной.
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         77 / 846
      сегодня в 13:53
      в баню сводил уже зулуса семак?
      КЭТиК
      КЭТиК
         147 / 846
      сегодня в 13:52
      Семаку больше делать нечего?
      Qwеrty
      Qwеrty ответил Так Себе Аналитик
         153 / 846
      сегодня в 13:49
      Федун устроил Шюррле экскурсию по музею "Спартака": "Вот у нас Кубок Тины, вот Кубок Соли... Как, вы не слышали об этом трофее? А ведь его нет даже у "Реала" и "Барселоны"... Здесь пиво "Спартаковское" стоит, извините, оно немного попортилось, обычно мы его пару раз в неделю меняем..."
      здесь бутыль миллеровской самогонки,замотанный в упавшие шарфы,здесь трехгорное стоит на белом ковролине..
      Багров-брат
      Багров-брат
         112 / 846
      сегодня в 13:46
      Приятное видео. Без особого пафоса Богданыч знакомит с внутренней кухней...))) парень немного озадачен, видимо не считал, что в этой России так всё круто...))) Артёмка в своём репертуаре...))) Главное парня ввести в игру. Удачи!...)))
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         4 / 846
      сегодня в 13:43
      Федун устроил Шюррле экскурсию по музею "Спартака": "Вот у нас Кубок Тины, вот Кубок Соли... Как, вы не слышали об этом трофее? А ведь его нет даже у "Реала" и "Барселоны"... Здесь пиво "Спартаковское" стоит, извините, оно немного попортилось, обычно мы его пару раз в неделю меняем..."
      Zenit_84
      Zenit_84
         104 / 846
      сегодня в 13:37
      Сам Семак!
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