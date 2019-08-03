Семак устроил Малкому экскурсию по комплексу «Зенита»

«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новичка команды Малкома по тренировочному центру клуба.
Экскурсию для 22-летнего бразильца проводили генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак.
«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новичка команды Малкома по тренировочному центру клуба.
Экскурсию для 22-летнего бразильца проводили генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак.
"Раздевалка, сауна и кабинет врача: экскурсия для Малкома"
Грозовский оставил свой след в ваших ...душах!
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"Раздевалка, сауна и кабинет врача: экскурсия для Малкома"
Грозовский оставил свой след в ваших ...душах!
ТОТАЛЬНЫЙ массаж!)))