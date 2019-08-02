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Вы не верили, а он приехал. Малком — в «Зените»!

вчера, 18:00

Когда несколько дней назад в «Марке» мелькнула информация об интересе «Зенита» к Малкому, а Медведев рассказал об активных переговорах с «Барселоной», никто не поверил...

Но спустя каких-то три дня обсуждаем на «Соккер.ру» состоявшийся переход бразильца из «Барселоны» в «Зенит» - болельщики «сине-бело-голубых» получили отличный подарок к выходным, любимый клуб поднял настроение. Можно только порадоваться за них. В конце предыдущей статьи я задал вопрос: гендир «Зенита» Александр Медведев так смел в высказываниях о Малкоме, потому что основные вопросы по трансферу уже решены, или он нарвется на недовольство руководства и участников сделки?

Ответ получен: правильный вариант — №1. Уже в начале недели в «Зените» знали, что Малком едет в Санкт-Петербург, только что-то экстраординарное могло помешать сделке, хотя с бразильцем такое случалось не далее как в прошлом году: вылетел в Рим, а приземлился в Барселоне. На этот раз обошлось без эксцессов, а «Зенит» провел сделку просто идеально. Недаром говорят, что трансферы любят тишину, информация о переезде Малкома в Россию просочилась в прессу, когда все уже было решено, «Зенит» выиграл конкуренцию у «Боруссии», «Ромы» и кого-то там еще и соблазнил футболиста. Рекордный для российского футбольного рынка трансфер проведен без сучка и задоринки. 

Конечно, дело в деньгах

«Зенит» заплатил за Малкома 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Барселона» может получить в качестве бонусов. За такие же суммы петербуржцы покупали Халка и Витселя, так что бразилец — в тройке самых дорогих новичков чемпионата России за всю историю. Конечно, помимо 40 миллионов евро, всегда есть выплаты агентам, посредникам и прочее, но эта скрытая информация, поэтому ориентируемся только на сумму, которую один клуб платит другому. В любом случае, это огромные деньги, у большинства клубов РПЛ годовой бюджет меньше. 

Почему Малком выбрал «Зенит»? Естественно, из-за денег. Давайте не будем лицемерами, вещи нужно называть своими именами: сумму, назначенную «Барселоной» за бразильца, были готовы заплатить несколько клубов, Малком мог выбирать. Естественно, он выбрал «Зенит», который, по разным данным, будет платить ему от 6.5 до 8 миллионов евро в год. В «Барселоне» форвард получал 4 миллиона евро, «Боруссия» готова была повторить эту зарплату. Простой задайте себе вопрос и ответьте на него честно: если бы в Дортмунде и Санкт-Петербурге давали одинаковую зарплату, или даже «Зенит» согласился бы платить «незначительно» больше, в какой клуб перешел бы Малком?

Бразилец два года жил и играл во Франции, еще сезон провел в Испании, у него были предложения из топ-чемпионатов, так что «Зениту», конечно, пришлось найти аргументы, чтобы склонить Малкома к сомнительному для него переезду в Россию. Все это не делает Малкома плохим футболистом, напротив, «Зенит» заполучил мастера, который должен разрывать РПЛ и помочь в Лиге чемпионов, но нужно четко понимать: бразилец едет на берега Невы не потому, что с детства за «Зенит», не из-за того, что отчаялся найти подходящую команду в ведущих чемпионатах Старого Света. Его притянуло денежным магнитом, который в наших краях есть только у «Зенита». 

«Зенит» не готов к внедрению Малкома

В предыдущем сезоне у Малкома было мало игровой практики в «Барселоне», но смешки о том, что «Зенит» заплатил 40 миллионов евро за лавочника — глупость. Вы посмотрите, с кем конкурировал Малком в «Барсе». Он Лео Месси должен был усадить на скамейку? Тогда бы в Санкт-Петербург точно не приехал. В тех матчах, где ему давали шанс себя проявить, неумехой точно не выглядел, и это на фоне нерегулярной игровой практики, которая влияет на тонус. В частности, Малком забивал «Интеру» в Лиге чемпионов, классно провел кубковый матч против «Реала» на «Камп Ноу», тоже отметился голом. О чем действительно нужно беспокоиться «Зениту», так это об отсутствии в схемах Сергея Семака места для игрока такого формата. Жемчужину купили, а ожерелья нет. 

Идеальная позиция для Малкома — правый вингер/инсайд в схеме 4-3-3, этот бразилец чем-то похож на полюбившегося болельщикам «Зенита» Халка: тоже левшая, предпочитающий действовать справа, смещается и бьет, бьет и смещается. Только Халк был помощнее, а Малком юркий и резкий. Так вот, Сергей Семак выстраивает свою команду по схемам 4-2-3-1 или 4-4-2. В каждой из них на фланговых игроков ложится необходимость отрабатывать в обороне, и хотя Малком — старательный парень, это не будет самым эффективным вариантом его использования. Будет любопытно посмотреть на поиски Сергея Семака, хотя на данном этапе это скорее приятная головная боль: нужно расставить в атаке Азмуна, Дзюбу и Малкома, а ведь еще есть Дриусси и другие ребята. 

Интересно, как на приход в команду Малкома отреагировал Алексей Сутормин, не захотелось ли ему обратно в «Рубин»? Появление в команде бразильца наверняка ограничит игровое время россиянина,  который оказался в «Зените» весьма своеобразным образом. Надежда только на универсализм. Только кому сейчас интересен Сутормин? В ближайшее время все заботы тренерского штаба «Зенита» должны быть связаны с адаптацией Малкома в команде. Повторюсь, на мой взгляд, это потребует достаточно серьезных перестановок, которые затронут нескольких футболистов. Как будет на самом деле — узнаем совсем скоро, может быть, бразилец дебютирует за «Зенит» уже в завтрашней игре с «Краснодаром». По крайней мере, сам он выразил готовность сыграть. Удачи в России! 

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   56 / 847
сегодня в 07:52
за З/П Малкома можно содержать наверно ФК Сочи, про Анжи я промолчу.
Человек, трансфер которого сорвался в Рому, сказал что всю жизнь мечтал играть за Барсу, а вариант с Ромой, так это агенты втюкали! Боюсь, в Зенит он по одной любви перешел- это Лавэ!))))
Из всей истории, я понял одно Бордо единственная команда которая наварилась на бразильце (купили за 5€ лямов, продали Барсе за 41€), Барса вовремя избавилась от неликвида пока в минус 1€ лям.
Поражает одно, всякие там Чаловы пытаются свалить в Европу, а такие как Малком наоборот едут в ЧР.
Persenchik
Persenchik
сегодня в 05:37
Очередной Халк. Умелый, но пока средненький футболист. :-)
Багров-брат
Багров-брат ответил Так Себе Аналитик
   134 / 847
сегодня в 03:49
Я не особо рад. Потому что для "Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало". Или, иными словами, для российского чемпионата это слишком много - "Зенит" и так его должен выигрывать, особенно в обстоятельствах, когда и конкуренты-то все просели и играющих команд по факту просто нет, а в ЛЧ один игрок, вдобавок отнюдь не мега-тащер, ничего не даст. У "Зенита" как не было в прошлом сезоне внятной игры, так и в этом нет. Вся надежда на глубину состава, а так это ватная вата. Сережа симпатичный парень и на скамейке неплохим манекеном смотрится, но на тренера мало похож. Скорее, спасибо руководству и Рибалте, которые подгоняют хороших игроков для чемпионства.
Стабильное чемпионство в РПЛ единственная реальная цель Зенита?...)))
Башмакоса
Башмакоса
   315 / 847
сегодня в 00:30
В схеме 4-4-2 ему найдется место справа. Дзюбу с Азмуном не будут на лавку сажать.
kingoffam
kingoffam
   102 / 847
сегодня в 00:11
А он в курсе,что игроки бомжей на нарах чалятся?Придет Кокоша весь на цырлах,грудь в куполах,да и пристроит загорелого паренька у 26.
kingoffam
kingoffam
   102 / 847
сегодня в 00:08
А что там ПСЖ?Не в силах тягаться с питерским грандом?
Gahi
Gahi
   157 / 847
вчера в 22:18
Хорошая реклама для Малкома, осталось доказать качеством игры и превосходством над другими. Удачи
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   2 / 847
вчера в 21:26
Не, только за ромб...хлеб у него был)...
spartach n1
spartach n1
   5 / 847
вчера в 21:23
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 847
вчера в 21:19
Я не особо рад. Потому что для "Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало". Или, иными словами, для российского чемпионата это слишком много - "Зенит" и так его должен выигрывать, особенно в обстоятельствах, когда и конкуренты-то все просели и играющих команд по факту просто нет, а в ЛЧ один игрок, вдобавок отнюдь не мега-тащер, ничего не даст.

У "Зенита" как не было в прошлом сезоне внятной игры, так и в этом нет. Вся надежда на глубину состава, а так это ватная вата. Сережа симпатичный парень и на скамейке неплохим манекеном смотрится, но на тренера мало похож. Скорее, спасибо руководству и Рибалте, которые подгоняют хороших игроков для чемпионства.
Evilhuman
Evilhuman ответил plusnindimon
   16 / 847
вчера в 21:15
"Почему Малком выбрал «Зенит»? Естественно, из-за денег." , "но нужно четко понимать: бразилец едет на берега Невы не потому, что с детства за «Зенит», не из-за того, что отчаялся найти подходящую команду в ведущих чемпионатах Старого Света. Его притянуло денежным магнитом, который в наших краях есть только у «Зенита». " Да что за ахинея, зачем это писать, хочется спросить у сашки, а в твой Спартак не ради денег едут игроки типа Шюрле.
да-да и только шюрле приехал биться за хлеб и ромб)))
Nikola45
Nikola45
   53 / 847
вчера в 20:59
Отличная новость! Представим что еще вернется Саня из мест не столь отдаленных! )) Думаю Тарасовке не отскочить 1 сентября просто так! Даешь 0-6 ))
Roger Young
Roger Young
   156 / 847
вчера в 20:45
Классная покупка. Молодцы Зенит. Удачи Малкому.

Осталось тренера найти вместо физрука.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 847
вчера в 20:43
Удачи ему в лиге европы, это его уровень
Leningrad 84
Leningrad 84
   55 / 847
вчера в 20:23
    post-navigator
    post-navigator ответил pomor45
       38 / 847
    вчера в 20:14
    Когда фиолетово, не обращают внимания, а не выпрыгивают от злости из штанов.
    Медведь: Вы три дня гнались за мной?
    Принцесса. Да! Чтобы сказать, как вы мне безразличны.
    Медведь: Гы-гы-гы!
    Принцсса: Гы-гы-гы!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 847
    вчера в 20:01
    Чесно, рад переходу, порой очень скучно было на соккере, а я тут каждый день. А тут так рвануло. Жаль только россиян, ведь это наш Малком, но я люблю футбол и готов 500р с зарплаты отдать ноунэйму.
    Но всетаки браво Федун и Браво Цорн за омоложение и реструктуризацию великого клуба, обнимаю
    OLESOCC
    OLESOCC
       218 / 847
    вчера в 19:54
    Плакать надо!. Кругом деньги, одни деньги, опять деньги!..
    Rattlehead
    Rattlehead ответил Литейный 4
       61 / 847
    вчера в 19:54
    Пресса на Малкома отличная. Игрок супер. Аутсайдеров типа свиней Зенит просто не заметит. Гыгыгы
    STVA 1
    STVA 1 ответил pomor45
       103 / 847
    вчера в 19:45
    Когда фиолетово, не обращают внимания, а не выпрыгивают от злости из штанов.
    Я вообще не топлю за наши клубы , а констатирую факт , что к нам едут только за большие бабки и только глупый этого не поймет ! У меня злости ваще нет и я давно говорил , что любой фанат был бы рад такому спонсору как Газпром ! И я не разу не оскорбил ни один клуб , в отличии от того как это делается на соккере ! Извини если что .
    dimagas1
    dimagas1
       169 / 847
    вчера в 19:19
    Пацан шел к успеху....он еще не понял куда приехал))
    pomor45
    pomor45 ответил STVA 1
       46 / 847
    вчера в 19:13
    А мне лично фиолетово! Ещё один гастарбайтер приехал бабла срубить!
    Когда фиолетово, не обращают внимания, а не выпрыгивают от злости из штанов.
    pomor45
    pomor45 ответил plusnindimon
       46 / 847
    вчера в 19:11
    "Почему Малком выбрал «Зенит»? Естественно, из-за денег." , "но нужно четко понимать: бразилец едет на берега Невы не потому, что с детства за «Зенит», не из-за того, что отчаялся найти подходящую команду в ведущих чемпионатах Старого Света. Его притянуло денежным магнитом, который в наших краях есть только у «Зенита». " Да что за ахинея, зачем это писать, хочется спросить у сашки, а в твой Спартак не ради денег едут игроки типа Шюрле.
    Удача Спартака в том, что Шюрле не нужен Зениту.
    parallels
    parallels
       29 / 847
    вчера в 19:09
      Mi6
      Mi6
         330 / 847
      вчера в 19:04
      Позорище! Про пенсионеров, медицину в стране забыли. Это же всё на народные деньги творят
      4RT
      4RT
         193 / 847
      вчера в 19:03
      Пока не вижу повода для восторга. ЛЧ для Зенита-это не надолго,а в РПЛ ему быстро тухнуть надоест.
      plusnindimon
      plusnindimon
         267 / 847
      вчера в 18:48
      "Почему Малком выбрал «Зенит»? Естественно, из-за денег." , "но нужно четко понимать: бразилец едет на берега Невы не потому, что с детства за «Зенит», не из-за того, что отчаялся найти подходящую команду в ведущих чемпионатах Старого Света. Его притянуло денежным магнитом, который в наших краях есть только у «Зенита». " Да что за ахинея, зачем это писать, хочется спросить у сашки, а в твой Спартак не ради денег едут игроки типа Шюрле.
      JackNorz
      JackNorz
         367 / 847
      вчера в 18:38
      Финансовый фейр плей не для зенита
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         155 / 847
      вчера в 18:30
      Сутормин готов и на лавке весь контракт просидеть, зарплата-то идти все равно будет
      Лакшери
      Лакшери
         86 / 847
      вчера в 18:18
      Зенит не готов , у Семака головная боль , появились проблемы ... Ага , очень интересно. Мы наверное из-за этого трансфера в след за спартачами в ФНЛ устремимся да ??? Слишком много нытья не по делу . Очень скоро мы все увидим , у руля клуба наконец-то грамотные люди .
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