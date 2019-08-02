Вы не верили, а он приехал. Малком — в «Зените»!

вчера, 18:00

Когда несколько дней назад в «Марке» мелькнула информация об интересе «Зенита» к Малкому, а Медведев рассказал об активных переговорах с «Барселоной», никто не поверил...

Но спустя каких-то три дня обсуждаем на «Соккер.ру» состоявшийся переход бразильца из «Барселоны» в «Зенит» - болельщики «сине-бело-голубых» получили отличный подарок к выходным, любимый клуб поднял настроение. Можно только порадоваться за них. В конце предыдущей статьи я задал вопрос: гендир «Зенита» Александр Медведев так смел в высказываниях о Малкоме, потому что основные вопросы по трансферу уже решены, или он нарвется на недовольство руководства и участников сделки?

Ответ получен: правильный вариант — №1. Уже в начале недели в «Зените» знали, что Малком едет в Санкт-Петербург, только что-то экстраординарное могло помешать сделке, хотя с бразильцем такое случалось не далее как в прошлом году: вылетел в Рим, а приземлился в Барселоне. На этот раз обошлось без эксцессов, а «Зенит» провел сделку просто идеально. Недаром говорят, что трансферы любят тишину, информация о переезде Малкома в Россию просочилась в прессу, когда все уже было решено, «Зенит» выиграл конкуренцию у «Боруссии», «Ромы» и кого-то там еще и соблазнил футболиста. Рекордный для российского футбольного рынка трансфер проведен без сучка и задоринки.

Конечно, дело в деньгах

«Зенит» заплатил за Малкома 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Барселона» может получить в качестве бонусов. За такие же суммы петербуржцы покупали Халка и Витселя, так что бразилец — в тройке самых дорогих новичков чемпионата России за всю историю. Конечно, помимо 40 миллионов евро, всегда есть выплаты агентам, посредникам и прочее, но эта скрытая информация, поэтому ориентируемся только на сумму, которую один клуб платит другому. В любом случае, это огромные деньги, у большинства клубов РПЛ годовой бюджет меньше.

Почему Малком выбрал «Зенит»? Естественно, из-за денег. Давайте не будем лицемерами, вещи нужно называть своими именами: сумму, назначенную «Барселоной» за бразильца, были готовы заплатить несколько клубов, Малком мог выбирать. Естественно, он выбрал «Зенит», который, по разным данным, будет платить ему от 6.5 до 8 миллионов евро в год. В «Барселоне» форвард получал 4 миллиона евро, «Боруссия» готова была повторить эту зарплату. Простой задайте себе вопрос и ответьте на него честно: если бы в Дортмунде и Санкт-Петербурге давали одинаковую зарплату, или даже «Зенит» согласился бы платить «незначительно» больше, в какой клуб перешел бы Малком?

Бразилец два года жил и играл во Франции, еще сезон провел в Испании, у него были предложения из топ-чемпионатов, так что «Зениту», конечно, пришлось найти аргументы, чтобы склонить Малкома к сомнительному для него переезду в Россию. Все это не делает Малкома плохим футболистом, напротив, «Зенит» заполучил мастера, который должен разрывать РПЛ и помочь в Лиге чемпионов, но нужно четко понимать: бразилец едет на берега Невы не потому, что с детства за «Зенит», не из-за того, что отчаялся найти подходящую команду в ведущих чемпионатах Старого Света. Его притянуло денежным магнитом, который в наших краях есть только у «Зенита».

«Зенит» не готов к внедрению Малкома

В предыдущем сезоне у Малкома было мало игровой практики в «Барселоне», но смешки о том, что «Зенит» заплатил 40 миллионов евро за лавочника — глупость. Вы посмотрите, с кем конкурировал Малком в «Барсе». Он Лео Месси должен был усадить на скамейку? Тогда бы в Санкт-Петербург точно не приехал. В тех матчах, где ему давали шанс себя проявить, неумехой точно не выглядел, и это на фоне нерегулярной игровой практики, которая влияет на тонус. В частности, Малком забивал «Интеру» в Лиге чемпионов, классно провел кубковый матч против «Реала» на «Камп Ноу», тоже отметился голом. О чем действительно нужно беспокоиться «Зениту», так это об отсутствии в схемах Сергея Семака места для игрока такого формата. Жемчужину купили, а ожерелья нет.

Идеальная позиция для Малкома — правый вингер/инсайд в схеме 4-3-3, этот бразилец чем-то похож на полюбившегося болельщикам «Зенита» Халка: тоже левшая, предпочитающий действовать справа, смещается и бьет, бьет и смещается. Только Халк был помощнее, а Малком юркий и резкий. Так вот, Сергей Семак выстраивает свою команду по схемам 4-2-3-1 или 4-4-2. В каждой из них на фланговых игроков ложится необходимость отрабатывать в обороне, и хотя Малком — старательный парень, это не будет самым эффективным вариантом его использования. Будет любопытно посмотреть на поиски Сергея Семака, хотя на данном этапе это скорее приятная головная боль: нужно расставить в атаке Азмуна, Дзюбу и Малкома, а ведь еще есть Дриусси и другие ребята.

Интересно, как на приход в команду Малкома отреагировал Алексей Сутормин, не захотелось ли ему обратно в «Рубин»? Появление в команде бразильца наверняка ограничит игровое время россиянина, который оказался в «Зените» весьма своеобразным образом. Надежда только на универсализм. Только кому сейчас интересен Сутормин? В ближайшее время все заботы тренерского штаба «Зенита» должны быть связаны с адаптацией Малкома в команде. Повторюсь, на мой взгляд, это потребует достаточно серьезных перестановок, которые затронут нескольких футболистов. Как будет на самом деле — узнаем совсем скоро, может быть, бразилец дебютирует за «Зенит» уже в завтрашней игре с «Краснодаром». По крайней мере, сам он выразил готовность сыграть. Удачи в России!