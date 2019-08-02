Народный обозреватель. Собака Джона Уика и трансферное окно в колонии  

Пришло время снова окунуться в остроумное творчество читателей и писателей «Соккер.ру». О чем шутили в июле? Узнаете через секунду, переворачивайте страницу скорее!
Очень короткое и очень важное предисловие. Напоминаем, что вы можете сделать «Народный обозреватель» лучше и смешнее, если отметите хэштегом #Народный_обозреватель понравившиеся комментарии. Очень рассчитываем на вашу помощь. А теперь — поехали!
11 место. Грядущее изменение формулы лимита на легионеров в РПЛ в основном встречено в штыки футбольным обществом. Начинаем выпуск с горькой шутки на злобу дня.
Василий Иванов 1: В свете последних событий с лимитом предлагаю переименовать РПЛ в Российскую Футбольную Лигу Паспортистов-Лимитчиков.
10 место. Не могла остаться незамеченной новость о том, что Златан отыграл в МЛС матч с надписью «Ирбагимович» на спине. Это не помешало шведу оформить дубль.
Так Себе Аналитик: Наверное, это был Abibas)
CSKA2012: Это просто он обнулил возраст и начал заново карьеру. Ибра же Бог ))
mihaluch: Надо было три буквы поменять местами, был бы хет-трик.
9 место. Моуриньо якобы вел переговоры с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Для тренера с таким ЧСВ это, несомненно, большой вызов, о чем вы не преминули напомнить Жозе.
Duda Gigolaev Osetin: Представляю слова Моура после назначения: Чемпионат Китая входит в число топ-5 чемпионатов*.
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*чемпионатов азиатского региона.
8 место. Сергей Семак остался крайне недоволен судейством в матче за Суперкубок России, где «Зенит» уступил «Локомотиву». Как тут не вспомнить чемпиона по недовольству судейством за всю историю РПЛ?
Footbolista: Семак, ты румын что ли?..
Сергей Саныч: Что-то у него было с Луческу.
112910415: Ура! Нашлись старые черновики Луческу!
7 место. Возродившейся «Алании» все желают успехов, но без сарказма и вправду трудно обойтись, учитывая, сколько раз клуб из Владикавказа срывался в пропасть, а потом выкарабкивался.
sir_Alex:
6 место. У Даниэля Старриджа в Лос-Анджелесе украли собаку. Экс-форвард «Ливерпуля» пообещал заплатить любые деньги за милое создание, лишь бы питомец вернулся к нему.
Y.N.W.A.: Как кто-то уже пошутил - Джон Уик. Начало :)
allemz: Эта история поинтереснее будет)
Кстати, все закончилось благополучно: собака вернулась к владельцу. Вот только Старридж не заплатил обещанное вознаграждение.
5 место. Новость из Германии: «Кельнский козел ушел на пенсию». Имелся в виду, конечно же, талисман ФК «Кельн», но грамотно придраться к формулировке — это тоже искусство.
Jeck Denielse: Думаю 70-летний президент ФК «Кёльн» Вернер Шпиннер не очень бы обрадовался, увидев такие заголовки.
4 место. Филипп отказывается переходить в «Динамо». Грустно? Только не нашим читателям!
Морозовский: Филипп - к «Зениту» бы прилип!
Правдин Семён: Сын Филиппа занимается в академии «Барселоны». Как он может перейти в «Динамо»? Тем более, что Алла за другой клуб болеет...
3 место. Победа «Тамбова» над «Спартаком» вдохновляет на стихи.
Tostao:
При всем народе, как же так?!
Тамбовский волк порвал Пиджак.
2 место. «Дринкуотер никому не нужен», - гласит заголовок на «Соккер.ру». Кое-кто тонко подловил нашего редактора!
allemz: Автор, человек без воды может прожить максимум неделю.
1 место. Не знаем точно, как эта новость просочилась на наш сайт, но отпираться поздно, остается только читать комментарии. Так вот, мы сообщили о том, что из колонии, где содержатся Александр Кокорин и Павел Мамаев, «через отверстие в заборе» сбежали двое заключенных.
удав: да не сбежали они, их просто Кокорин за шампанским послал=)
Николай 86: Кокорин с Мамаевым теперь смотрят на это отверстие в заборе как на трансферное окно.
Вне конкурса. Зарисовка непревзойденного Tostao о Гинере.
П.С. К Tostao мы привыкли со времён коммунизма, а вот Василию Иванову... спс, улыбнуло
П.С. К Tostao мы привыкли со времён коммунизма, а вот Василию Иванову... спс, улыбнуло
Матч тв сильно работает
Матч тв сильно работает
Под триста лет тому назад.
Из тех времён теперь приколы
Всегда под троллингом висят.
Под триста лет тому назад.
Из тех времён теперь приколы
Всегда под троллингом висят.