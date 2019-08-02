Народный обозреватель. Собака Джона Уика и трансферное окно в колонии  

вчера, 21:30

Пришло время снова окунуться в остроумное творчество читателей и писателей «Соккер.ру». О чем шутили в июле? Узнаете через секунду, переворачивайте страницу скорее!

Очень короткое и очень важное предисловие. Напоминаем, что вы можете сделать «Народный обозреватель» лучше и смешнее, если отметите хэштегом #Народный_обозреватель понравившиеся комментарии. Очень рассчитываем на вашу помощь. А теперь — поехали!

11 место. Грядущее изменение формулы лимита на легионеров в РПЛ в основном встречено в штыки футбольным обществом. Начинаем выпуск с горькой шутки на злобу дня.

Василий Иванов 1: В свете последних событий с лимитом предлагаю переименовать РПЛ в Российскую Футбольную Лигу Паспортистов-Лимитчиков.

10 место. Не могла остаться незамеченной новость о том, что Златан отыграл в МЛС матч с надписью «Ирбагимович» на спине. Это не помешало шведу оформить дубль.

Так Себе Аналитик: Наверное, это был Abibas)

CSKA2012: Это просто он обнулил возраст и начал заново карьеру. Ибра же Бог ))

mihaluch: Надо было три буквы поменять местами, был бы хет-трик.

9 место. Моуриньо якобы вел переговоры с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Для тренера с таким ЧСВ это, несомненно, большой вызов, о чем вы не преминули напомнить Жозе.

Duda Gigolaev Osetin: Представляю слова Моура после назначения: Чемпионат Китая входит в число топ-5 чемпионатов*.

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*чемпионатов азиатского региона.

8 место. Сергей Семак остался крайне недоволен судейством в матче за Суперкубок России, где «Зенит» уступил «Локомотиву». Как тут не вспомнить чемпиона по недовольству судейством за всю историю РПЛ ?

Footbolista: Семак, ты румын что ли?..

Сергей Саныч: Что-то у него было с Луческу.

112910415: Ура! Нашлись старые черновики Луческу!

7 место. Возродившейся «Алании» все желают успехов, но без сарказма и вправду трудно обойтись, учитывая, сколько раз клуб из Владикавказа срывался в пропасть, а потом выкарабкивался.

sir_Alex:

6 место. У Даниэля Старриджа в Лос-Анджелесе украли собаку. Экс-форвард «Ливерпуля» пообещал заплатить любые деньги за милое создание, лишь бы питомец вернулся к нему.

Y.N.W.A.: Как кто-то уже пошутил - Джон Уик. Начало :)

allemz: Эта история поинтереснее будет)

Кстати, все закончилось благополучно: собака вернулась к владельцу. Вот только Старридж не заплатил обещанное вознаграждение.

5 место. Новость из Германии: «Кельнский козел ушел на пенсию». Имелся в виду, конечно же, талисман ФК «Кельн», но грамотно придраться к формулировке — это тоже искусство.

Jeck Denielse: Думаю 70-летний президент ФК «Кёльн» Вернер Шпиннер не очень бы обрадовался, увидев такие заголовки.

4 место. Филипп отказывается переходить в «Динамо». Грустно? Только не нашим читателям!

Морозовский: Филипп - к «Зениту» бы прилип!

Правдин Семён: Сын Филиппа занимается в академии «Барселоны». Как он может перейти в «Динамо»? Тем более, что Алла за другой клуб болеет...

3 место. Победа «Тамбова» над «Спартаком» вдохновляет на стихи.

Tostao:

При всем народе, как же так?!

Тамбовский волк порвал Пиджак.

2 место. «Дринкуотер никому не нужен», - гласит заголовок на «Соккер.ру». Кое-кто тонко подловил нашего редактора!

allemz: Автор, человек без воды может прожить максимум неделю.

1 место. Не знаем точно, как эта новость просочилась на наш сайт, но отпираться поздно, остается только читать комментарии. Так вот, мы сообщили о том, что из колонии, где содержатся Александр Кокорин и Павел Мамаев, «через отверстие в заборе» сбежали двое заключенных.

удав: да не сбежали они, их просто Кокорин за шампанским послал=)

Николай 86: Кокорин с Мамаевым теперь смотрят на это отверстие в заборе как на трансферное окно.

Вне конкурса. Зарисовка непревзойденного Tostao о Гинере.