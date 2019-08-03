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Слуцкий: «„Аякс“ — самый серьезный соперник»

сегодня, 15:23
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс19:30 Не начался

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 1-го тура чемпионата Голландии с «Аяксом».

У нас была довольно долгая и качественная предсезонка. В субботу у нас первая игра, так что мы должны быть готовы. «Аякс» — самый серьезный соперник. Если вы помните, в прошлом сезоне в чемпионате мы проиграли им лишь в одном матче. «Аякс» будет фаворитом в каждом матче в этом сезоне. Да, они потеряли де Йонга и де Лигта, но на замену они взяли тоже хороших игроков.

«Аякс» фаворит в этом матче, но мы постараемся показать такой футбол, от которого можно получить удовольствие и который позволит быть конкурентоспособным с соперником.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   20 / 841
сегодня в 16:44
все возможно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 841
сегодня в 16:24
Удачи ЛВС!!!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   76 / 841
сегодня в 16:05
Сегодня Леонида Аякс накажет по полной программе(!!
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