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Болельщики «Зенита» подрались с ОМОНом

вчера, 23:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сегодня «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ.

Возле домашнего стадиона «сине-бело-голубых» произошла драка между болельщиками хозяев и сотрудниками ОМОНа.

Напомним, что совсем недавно сотрудники ОМОНа напали на фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону.

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РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
   394 / 848
сегодня в 00:25
Из за действий ОМОНА в Ростове, клубу выписали штраф 650К. А здесь кому выпишут, интересно понаблюдать.

P.s. Еще интересно, кому и куда идут эти штрафы. Ни ОМОНУ, ни фанатам. Похоже кому то на карман. Частная лавка, возглавляемая Дюковым.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:25
После драки, фанаты Зенита, как представители культурной столицы, сказали "извините".
Такое бывает.
Добро пожаловать в Питер.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Footbolista
   30 / 848
сегодня в 00:24
Сам то выйдешь?)...
С удовольствием бы вышел, если бы жил в Москве. Но я, к сожалению, за 4 тыс. км. от неё нахожусь. Однако я не боюсь говорить своё мнение, как ты видишь, и стараюсь называть вещи своими именами.
Footbolista
Footbolista ответил Капитан Врунгель
   1 / 848
сегодня в 00:22
Сам то выйдешь?)...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   79 / 848
сегодня в 00:22
...сам не видел - судить не берусь...
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Footbolista
   30 / 848
сегодня в 00:22
По башке глупой дубиной получить?...нет такого права в Конституции)...
Вот именно - бить людей на митинге - нет такого в Конституции, однако власть бьёт. И это чем не повод выйти ещё раз, отстаивая свои права, которые нарушаются узурпаторами?
Footbolista
Footbolista ответил Капитан Врунгель
   1 / 848
сегодня в 00:21
По башке глупой дубиной получить?...нет такого права в Конституции)...
bsww
bsww
   801 / 848
сегодня в 00:20
показали нападавших Зенитовцев, у всех лица открытые. Показали ОМОНовцев, у всех маски. Как в анекдоте, хирурги специально ходят в масках, чтобы в случае неудачи пациент не смог их опознать
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Footbolista
   30 / 848
сегодня в 00:19
Студентам учиться надо, а не на митинги ходить...или в армию...
Одно другому мешает? Да и каникулы у студентов сейчас, почему им нельзя сходить на митинг, воспользовавшись правом, гарантированным им Конституцией?
mangoх12
mangoх12 ответил морозз
   25 / 848
сегодня в 00:18
А где бомжи и кони полоскавшие болел Спартака в схватке с ОМОНОМ? Где эти борцы выступавшие за дуболомов из Ростовского ОМОНА?
разница лишь в том Саныч что тут болелы хоть сопротивление оказали а ваши как жертвы на заклании
Footbolista
Footbolista ответил ZjzoRe
   1 / 848
сегодня в 00:17
Студентам учиться надо, а не на митинги ходить...или в армию...
За адекватность
За адекватность ответил LOpp
   23 / 848
сегодня в 00:17
Город трёх революций просыпается! Ну наконец-то. Опричников кремля на кол нужно сажать по всей стране.
Как нет-то. Потом залп с "Авроры" и " весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем."
За адекватность
За адекватность
   23 / 848
сегодня в 00:14
Это МОЩНАЯ драка?
LOpp
LOpp
   20 / 848
сегодня в 00:14
Город трёх революций просыпается!
Ну наконец-то. Опричников кремля на кол нужно сажать по всей стране.
Footbolista
Footbolista
   1 / 848
сегодня в 00:11
Прилетело бомжам бумерангом...кони следующие...
NbKA555
NbKA555
   115 / 848
сегодня в 00:11
Чему Москва дрлжна тут позавидовать？
Лакшери
Лакшери ответил морозз
   67 / 848
сегодня в 00:11
На Ютубе есть видео с чего все началось в ростове . Посмотри . Кто вы...ся , тот получил . Все норм . свинофаны сами налетели на стюардов с кулаками . Стюардов 50 , неадекватных болел 500 . И что делать ? Естественно ОМОН прийдёт ставить на место неадекватов бухих
Sаshа
Sаshа ответил parallels
   561 / 848
сегодня в 00:11
тогда омон прав и в ростове, если судить по видео (нет).
Да, в Ростове Омон прав
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   30 / 848
сегодня в 00:10
Довольно необычная штука. Болельщики Зенита - это те, кто за клуб, возглавляемый воровской властью. Власть их оберегать должна - это единственные её добровольные почитатели, а они на них своих холуёв в касках натравливают.
Морозовский
Морозовский
   6 / 848
сегодня в 00:09
    Брулин
    Брулин
       64 / 848
    сегодня в 00:09
    Иногда хочется отобрать дубинку и отпиз.....ть всех этих космонавтов позорных.
    Брулин
    Брулин
       64 / 848
    сегодня в 00:08
    в Москве потасовки не было, потому что полицаи били людей в другом месте
    морозз
    морозз
       31 / 848
    сегодня в 00:07
    А где бомжи и кони полоскавшие болел Спартака в схватке с ОМОНОМ? Где эти борцы выступавшие за дуболомов из Ростовского ОМОНА?
    mangoх12
    mangoх12 ответил Sаshа
       25 / 848
    сегодня в 00:06
    ОМОН прав, если судить по видео
    кто сильнее тот и прав закон джунглей! Наверно гос-во джунглей!

    ОМОН на чьи налоги существует и кого призван защищать? Эти космонавты ничего не производят кроме ненависти, травм и боли.
    parallels
    parallels ответил Sаshа
       18 / 848
    сегодня в 00:04
    ОМОН прав, если судить по видео
    тогда омон прав и в ростове, если судить по видео (нет).
    Армейская душа
    Армейская душа
       36 / 848
    вчера в 23:56
    Дуракам закон не писан
    Palex
    Palex ответил Sаshа
       294 / 848
    вчера в 23:54
    Да? И в чём прав, что ты там увидел?
    311
    311
       65 / 848
    вчера в 23:54
    Вежливые люди против империи зла? Тьфу ты, опять всё напутали!)
    Igo0rek
    Igo0rek
       189 / 848
    вчера в 23:53
    ОМОН не люди!
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       253 / 848
    вчера в 23:53
    страна жандармерии
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