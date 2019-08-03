Болельщики «Зенита» подрались с ОМОНом

Сегодня «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ.
Возле домашнего стадиона «сине-бело-голубых» произошла драка между болельщиками хозяев и сотрудниками ОМОНа.
Напомним, что совсем недавно сотрудники ОМОНа напали на фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону.
P.s. Еще интересно, кому и куда идут эти штрафы. Ни ОМОНУ, ни фанатам. Похоже кому то на карман. Частная лавка, возглавляемая Дюковым.
P.s. Еще интересно, кому и куда идут эти штрафы. Ни ОМОНУ, ни фанатам. Похоже кому то на карман. Частная лавка, возглавляемая Дюковым.
Такое бывает.
Добро пожаловать в Питер.
Такое бывает.
Добро пожаловать в Питер.
Ну наконец-то. Опричников кремля на кол нужно сажать по всей стране.
Ну наконец-то. Опричников кремля на кол нужно сажать по всей стране.
ОМОН на чьи налоги существует и кого призван защищать? Эти космонавты ничего не производят кроме ненависти, травм и боли.
ОМОН на чьи налоги существует и кого призван защищать? Эти космонавты ничего не производят кроме ненависти, травм и боли.