Болельщики «Зенита» подрались с ОМОНом

вчера, 23:46

Сегодня «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ .

Возле домашнего стадиона «сине-бело-голубых» произошла драка между болельщиками хозяев и сотрудниками ОМОНа.

Напомним, что совсем недавно сотрудники ОМОНа напали на фанатов «Спартака» в Ростове-на-Дону.