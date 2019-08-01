Во время матча ЛЕ судье в голову попала петарда

Во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «Университатей» и венгерским «Гонведом» (0:0, 3:1 по пенальти) арбитру встречи Арнольду Хантеру в голову попала петарда, брошенная с трибун.
Эпизод произошел на 120-й минуте встречи. Судье потребовалась медицинская помощь, из-за чего матч был остановлен. Игру возобновили лишь спустя 25 минут, когда Хантера смог заменить резервный арбитр.
Тульский «Арсенал» ранее уже покинул Лигу Европы.
Фемиде выздороветь.
Фемиде выздороветь.