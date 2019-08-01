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Во время матча ЛЕ судье в голову попала петарда

вчера, 22:57
УниверситатяЛоготип футбольный клуб Университатя (Крайова)0 : 0Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)ГонведЗакончился после серии пенальти

Во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «Университатей» и венгерским «Гонведом» (0:0, 3:1 по пенальти) арбитру встречи Арнольду Хантеру в голову попала петарда, брошенная с трибун.

Эпизод произошел на 120-й минуте встречи. Судье потребовалась медицинская помощь, из-за чего матч был остановлен. Игру возобновили лишь спустя 25 минут, когда Хантера смог заменить резервный арбитр.

Тульский «Арсенал» ранее уже покинул Лигу Европы

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   162 / 839
вчера в 23:40
Пенальти можно было не бить - чьи бросили те и вылетели.
dimagas1
dimagas1
   187 / 839
вчера в 23:23
Что же это за питарда то такая, пол кило что ли весит ,что реф. аж упал.
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 839
вчера в 23:17
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 839
вчера в 23:12
Кошмар !!! Кто ж бросил то : цыгане или эти, с почти неприличным названием???
Igo0rek
Igo0rek
   280 / 839
вчера в 23:12
Поймать виновника и посадить на бутылку!
Шуnя771
Шуnя771
   22 / 839
вчера в 23:11
Дикость...

Фемиде выздороветь.
Лакшери
Лакшери
   178 / 839
вчера в 23:08
Федун кинул .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 839
вчера в 23:05
Попали ребятки во всех смыслах этого слова, думаю)) Судье здоровья.
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