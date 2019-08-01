Во время матча ЛЕ судье в голову попала петарда

вчера, 22:57

Во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «Университатей» и венгерским «Гонведом» (0:0, 3:1 по пенальти) арбитру встречи Арнольду Хантеру в голову попала петарда, брошенная с трибун.

BREAKING: Ref hit by a flare im the 120th minute of the game between Craiova and Honved in the Europa League! Doesn't look good at all!!! pic.twitter.com/CgINB4D9Eo — Emanuel Roşu (@Emishor) 1 августа 2019 г.

Эпизод произошел на 120-й минуте встречи. Судье потребовалась медицинская помощь, из-за чего матч был остановлен. Игру возобновили лишь спустя 25 минут, когда Хантера смог заменить резервный арбитр.

Тульский «Арсенал» ранее уже покинул Лигу Европы.