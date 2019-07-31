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Матчи ПФЛ могут отменить из-за пожаров в Сибири

сегодня, 17:17

Матчи ПФЛ (3-й дивизион) могут быть отменены из-за чрезвычайного положения в Сибири.

В регламенте Лиги указано, что матчи могут быть отменены из-за режима чрезвычайного положения. В данный момент на территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в республике Бурятия введён режим чрезвычайной ситуации.

Согласно регламенту, автоматически игры не отменяются, но делегат и арбитр матча могут принять решение об отмене матчей перед началом, если посчитают условия проведения непригодными. Напомним, пожары в Сибири и Забайкалье охватили, по разным источникам, от 2 до 3 млн гектаров леса.

Также сегодня стало известно, что матч РПЛ может быть отменен из-за митинга.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 832
сегодня в 19:14
Полстраны горит а по телеку украину обсуждают.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 832
сегодня в 18:15
Причина уважительная.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 832
сегодня в 17:41
Из-за контрактаМалкома(80млн) вы еще долго не сыграете
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 832
сегодня в 17:40
Сыграют позже.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   64 / 832
сегодня в 17:33
Просто футбол, как и тушение пожаров, там "экономически не выгодны"
Swinsi
Swinsi
   46 / 832
сегодня в 17:33
В Москве из-за митингов, в Сибири из-за пожаров, развитой путинизм.
Не спартак
Не спартак
   85 / 832
сегодня в 17:31
Дожились.
Footbolista
Footbolista
   4 / 832
сегодня в 17:30
Режим ЧС отмена матчей...это нормально...
Comdiv
Comdiv
   19 / 832
сегодня в 17:25
Там и футбол уже давно уничтожили. Чего отменять собрались?
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