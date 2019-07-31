Матчи ПФЛ могут отменить из-за пожаров в Сибири

сегодня, 17:17

Матчи ПФЛ (3-й дивизион) могут быть отменены из-за чрезвычайного положения в Сибири.

В регламенте Лиги указано, что матчи могут быть отменены из-за режима чрезвычайного положения. В данный момент на территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в республике Бурятия введён режим чрезвычайной ситуации.

Согласно регламенту, автоматически игры не отменяются, но делегат и арбитр матча могут принять решение об отмене матчей перед началом, если посчитают условия проведения непригодными. Напомним, пожары в Сибири и Забайкалье охватили, по разным источникам, от 2 до 3 млн гектаров леса.