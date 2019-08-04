Караваев: «С „Аяксом“ было непросто, зато спал ночью как убитый»

Защитник «Витесса» прокомментировал матча первого тура чемпионата Голландии с «Аяксом».

Сложный, но одновременно интересный был матч. «Аякс», хоть и распродал своих лидеров, все равно остается сильной командой и главным фаворитом чемпионата. Мы хоть и дважды вели в счете, но большую часть матча провели вторым номером.

С кем на фланге было тяжело? Да со всеми. Сначала играл против Тадича, потом уже на бровке стали действовать Промес и Нерес. Было непросто, зато спал ночью как убитый (Смеется). В целом, мы, конечно, довольны стартом. Надеюсь, что удачное начало поможет нам и сезон сложится успешно.