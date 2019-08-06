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Черчесов: «Нужно понять, в какой сборной мы должны использовать Чалова»

сегодня, 01:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» высказался о шансах нападающего ЦСКА, лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Фёдора Чалова стать основным форвардом национальной команды.

На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артём Дзюба. Он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим. Тем более, не забывайте, что Федя может играть ещё и в молодёжной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодёжной сборной, нам нужно принимать правильное решение, поскольку у молодёжной команды начинается свой отборочный цикл. 

Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя, или же отдать в молодёжную сборную. То, что он прогрессирует – только приветствуем, но всему своё время, всё надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять. Ещё раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить.

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Все комментарии
parallels
parallels
   10 / 864
сегодня в 02:24
он это всерьёз сказал? ппц.
Лакшери
Лакшери
   65 / 864
сегодня в 01:45
Чалов слабее Игнатьева намного . Пусть в молодежке играет. А вот Краснодарца нужно в основную привлекать .
Дзюба , Смолов, Игнатьев , Ари, Кокорин . (Шапи , Чалов в молодежке)
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   247 / 864
сегодня в 01:37
Чалов не игрок сборной.
Гавроша
Гавроша
   31 / 864
сегодня в 01:33
Странно он как-то говорит.
minai
minai
   224 / 864
сегодня в 01:30
Как минимум игрок замены, но в осн. сборной.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   20 / 864
сегодня в 01:25
«Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите»
cska plus
cska plus
   11 / 864
сегодня в 01:24
Федю пора привлекать в основную сборную, молодёжку он перерос.
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