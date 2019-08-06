Черчесов: «Нужно понять, в какой сборной мы должны использовать Чалова»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» высказался о шансах нападающего ЦСКА , лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона стать основным форвардом национальной команды.

На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артём Дзюба. Он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим. Тем более, не забывайте, что Федя может играть ещё и в молодёжной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодёжной сборной, нам нужно принимать правильное решение, поскольку у молодёжной команды начинается свой отборочный цикл.

Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя, или же отдать в молодёжную сборную. То, что он прогрессирует – только приветствуем, но всему своё время, всё надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять. Ещё раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить.