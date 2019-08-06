Понсе: «Хочу принести извинения Шунину»

сегодня, 00:32

Нападающий «Спартака» извинился перед голкипером «Динамо» за фол против него.

Напомним, что Понсе в матче 4-го тура РПЛ в одном из игровых эпизодов въехал Шунину в грудь, за что был удален с поля.