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Понсе: «Хочу принести извинения Шунину»

сегодня, 00:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе извинился перед голкипером «Динамо» Антоном Шуниным за фол против него.

Напомним, что Понсе в матче 4-го тура РПЛ в одном из игровых эпизодов въехал Шунину в грудь, за что был удален с поля.

Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел сегодня фото с последствиями столкновения. Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации.

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери
   65 / 864
сегодня в 01:39
Что он несёт ? Причем тут мяч вообще ? Фото с последствиями он видел , видео эпизода пусть посмотрит и обтсяснит как его движения связаны с попыткой опередить вратаря . И ему обсалютно ничего не мешало видеть перед собой Шунина.
ArtemonD
ArtemonD ответил Kyonn
   864 / 864
сегодня в 01:13
Гацкана тоже гнать?
Не нужно смешивать тухлое со свежим.
Footbolista
Footbolista
   2 / 864
сегодня в 01:12
Как говаривал штурман летчикам выходя из самолета: Спасибо, что не убили...
beefs
beefs
   131 / 864
сегодня в 00:59
сам додумался или кто то подсказал?
Eirek
Eirek
   637 / 864
сегодня в 00:49
Хватило смелости извиниться.
В данном случае можно только похвалить)
Kyonn
Kyonn ответил Педро тарасовский
сегодня в 00:43
Гацкана тоже гнать?
Гордецкий
Гордецкий
   318 / 864
сегодня в 00:36
Опасен для футбола.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   247 / 864
сегодня в 00:35
Следующий раз на грани голову кому-нибудь оторвет. Гнать таких нужно из чемпионата немедленно.
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