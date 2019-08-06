Понсе: «Хочу принести извинения Шунину»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе извинился перед голкипером «Динамо» Антоном Шуниным за фол против него.
Напомним, что Понсе в матче 4-го тура РПЛ в одном из игровых эпизодов въехал Шунину в грудь, за что был удален с поля.
Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел сегодня фото с последствиями столкновения. Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации.
В данном случае можно только похвалить)
В данном случае можно только похвалить)