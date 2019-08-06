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Владимир Федотов: «„Ахмат“ без борьбы и метра не уступит»

сегодня, 00:09
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Ахмата».

Не просто играть против «Ахмата». Хорошая, организованная команда. Очень бойцовская команда, которая без борьбы и метра не уступит. Тем не менее, мы справились с тем, что видели, как играет команда. Практически ничего не дали создать. Однако сложно рассчитывать на результат, пропуская нелепые и смешные голы. Но если соперник забил – значит заслужил, заставил нас ошибиться. Соперника с победой, нам есть, над чем работать. Нам нужны футболисты. Неоднократно об этом говорили. У нас кадровый голод. Нужно укрепляться, что мы и будем делать.

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NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Морозовский
   29 / 864
сегодня в 00:57
Есть такое у "Ахмата" - фолят на каждом метре поля!
Есть и у Федотова такое, еще с прошлого сезона заметил :
спозитивит сопернику, но тут же скажет, что забили нелепый
или смешной, или случайный гол . Т.е апломб- парадокс такой,
вроде и организованые по словам, и серьезные команды,
но иначе как забить могут только случайность или нелепость )
Морозовский
Морозовский
   7 / 864
сегодня в 00:17
Есть такое у "Ахмата" - фолят на каждом метре поля!
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