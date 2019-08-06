Владимир Федотов: «„Ахмат“ без борьбы и метра не уступит»

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Ахмата».

Не просто играть против «Ахмата». Хорошая, организованная команда. Очень бойцовская команда, которая без борьбы и метра не уступит. Тем не менее, мы справились с тем, что видели, как играет команда. Практически ничего не дали создать. Однако сложно рассчитывать на результат, пропуская нелепые и смешные голы. Но если соперник забил – значит заслужил, заставил нас ошибиться. Соперника с победой, нам есть, над чем работать. Нам нужны футболисты. Неоднократно об этом говорили. У нас кадровый голод. Нужно укрепляться, что мы и будем делать.