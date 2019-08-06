Черчесов: «Хочу, чтобы „Спартак“ прошёл дальше в Лиге Европы»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» отметил, что положительные результаты «Спартака» будут полезны для национальной команды.

Чемпионат только стартует, а трансферный период ещё открыт, поэтому не будем удивляться, что футболисты и приходят, и уходят. Это, повторюсь, касается не только «Спартака». Другое дело, что игроки сборной есть в клубах, в том числе, и в «Спартаке», значит, эти игроки должны чувствовать себя комфортно, чтобы задачи, которые ставят перед ними, решались. Тогда ребята чувствуют себя хорошо и как футболисты, и как личности. Когда игрок приходит в сборную не в том психологическом состоянии, это не очень приятно.

Впрочем, раз в «Спартаке» такая ситуация, мы должны принимать её такой, какая она есть. Значит, и работодатель, и тренер, и менеджер знают, что делают. Главное, чтобы был результат, и те футболисты, которые нас интересуют, чувствовали себя комфортно и проявляли свои лучшие качества. Тем более, что «Спартаку» ещё играть в отборочном турнире в Лигу Европы. Хочу, чтобы «красно-белые» прошли дальше, чтобы Мирзов, Бакаев и другие молодые ребята прибавляли, чтобы мы могли оценить их на европейском уровне.

Из 29 чемпионов в «Спартаке» осталось 8 человек? Те или иные решения принимаются за счёт решения футболиста или клуба. Давайте не будем. Другое дело – чего далеко ходить, в нашей сборной из 28 игроков остались лишь 10 тех, кто ездил на чемпионат мира-2018. А прошёл-то всего один год. Зачем обсуждать клубы, к которым я не имею отношения? У меня такая же ситуация, что и сейчас в «Спартаке». Мы ведь не специально кого-то из состава вывели. Кто-то уже закончил, кто-то уже не может, кто-то не хочет, кто-то хочет, но не может. Говоря о «Спартаке» в частности: стали чемпионами, хотят что-то изменить в клубе или команде, хотят, чтобы у команды было другое лицо. Мне не нужно отвечать на эти вопросы, не хочу отвечать.