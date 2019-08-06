Аджоев: «В Баку „Арсенал“ ни в чём не уступал „Нефтчи“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вылет команды ил Лиги Европы после двух поражений от «Нефтчи» (0:1, 0:3) во 2-м раунде квалификации турнира.

Что настораживало перед этими матчами? Отсутствие еврокубкового опыта. И сыгранности. Всё-таки по сравнению с прошлым сезоном команда обновилась практически наполовину. Ушли Джорджевич, Мирзов, Бакаев, Кадири и Ожегович, которые были в аренде. Да еще во втором туре сломался Кангва-старший. Этим ребятам пока нет равноценной замены.

Я считаю, в Туле не «Нефтчи» выиграл матч, а «Арсенал» его проиграл. Выглядели мы не слишком убедительно. Зато в Баку ни в чём не уступали сопернику, в первом тайме даже переигрывали. А потом гол из офсайда. Но спорить не имело смысла – VAR -то там не действует. В концовке, когда вместо Комбарова и Костадинова выпустили атакующих футболистов, раскрылись, большими силами пошли вперёд и пропустили ещё дважды.

С Игорем Черевченко мы разговаривали перед матчем с «Тамбовом». Я выразил поддержку главному тренеру и его ассистентам, сказал, что полностью им доверяю. Рад, что после трёх поражений подряд парни проявили характер и одержали важную победу. Все понимают – новичкам нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу. За полтора месяца команду не построишь. Вспомните, как мы стартовали год назад. Тогда за первые четыре тура набрали 4 очка. Сейчас – 7.