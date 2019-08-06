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Аджоев: «В Баку „Арсенал“ ни в чём не уступал „Нефтчи“»

сегодня, 01:32
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал вылет команды ил Лиги Европы после двух поражений от «Нефтчи» (0:1, 0:3) во 2-м раунде квалификации турнира.

Что настораживало перед этими матчами? Отсутствие еврокубкового опыта. И сыгранности. Всё-таки по сравнению с прошлым сезоном команда обновилась практически наполовину. Ушли Джорджевич, Мирзов, Бакаев, Кадири и Ожегович, которые были в аренде. Да еще во втором туре сломался Кангва-старший. Этим ребятам пока нет равноценной замены. 

Я считаю, в Туле не «Нефтчи» выиграл матч, а «Арсенал» его проиграл. Выглядели мы не слишком убедительно. Зато в Баку ни в чём не уступали сопернику, в первом тайме даже переигрывали. А потом гол из офсайда. Но спорить не имело смысла – VAR-то там не действует. В концовке, когда вместо Комбарова и Костадинова выпустили атакующих футболистов, раскрылись, большими силами пошли вперёд и пропустили ещё дважды. 

С Игорем Черевченко мы разговаривали перед матчем с «Тамбовом». Я выразил поддержку главному тренеру и его ассистентам, сказал, что полностью им доверяю. Рад, что после трёх поражений подряд парни проявили характер и одержали важную победу. Все понимают – новичкам нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу. За полтора месяца команду не построишь. Вспомните, как мы стартовали год назад. Тогда за первые четыре тура набрали 4 очка. Сейчас – 7. 

Стоило ли рваться в еврокубки при таком бесславном вылете? Конечно, стоило! Мы засветились в Европе, теперь там знают, что Тула – это не только пряники, но и ФК «Арсенал». Маленький пример – на предматчевых совещаниях с делегатами УЕФА представители «Нефтчи» общались так, будто они близкие родственники. А всё почему? Да потому что клуб каждый год участвует в еврокубках, провёл там уже 60 с лишним матчей. А мы – всего два… Для Тулы выход в Европу стал огромным праздником. Мы готовились, надеялись пробиться в групповой этап. К сожалению, не получилось. Что ж, будем учиться на своих ошибках, делать выводы и двигаться дальше.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   368 / 864
сегодня в 01:44
Счёт на табло!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   146 / 864
сегодня в 01:43
Лол. Умеют в России руков-ли разных направлений оправдываться. Нефтчи по делу вышел дальше, а Аджоев пусть трындит дальше.
cska plus
cska plus
   11 / 864
сегодня в 01:42
Арсенал в Баку был никаким.
Valeleo
Valeleo
   296 / 864
сегодня в 01:40
Ужасно выступили, не подготовились. Гнать нужно такого президента.
Bладимиp
Bладимиp
   109 / 864
сегодня в 01:35
К чему теперь эти сотрясения воздуха? Готовьтесь в пердив.
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