Толстиков: «Думаю, в основе „Порту“ выйдет Марега, а не Зе Луиш»

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07 августа 2019, 02:00

Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков в преддверии матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» высказался о готовности «драконов» к ЛЧ .

По моим ощущениям, «Порту» по сравнению с «Краснодаром» сохранил костяк команды. Уход лидеров однозначно не ослабил португальцев. Примерно восемь футболистов, которые стабильно играли в прошлом сезоне, будут помогать клубу и сейчас. «Порту» заблаговременно готовился к продаже своих игроков и очень плавно перешёл от трансферов на выход к приобретениям. Клуб отлично укрепил состав и готов к Лиге чемпионов.

Также Толстиков выразил мнение, что новичок «Порту» , пришедший из «Спартака», начнёт матч против «быков» на скамейке запасных.

Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой. Его великолепно приняли в «Порту». Правда, не уверен, что он сыграет с «Краснодаром». Думаю, в основном составе выйдет другой нападающий — Мусса Марега. Тем не менее у Зе хорошая пресса, а главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау доверяет новичку и рассчитывает на него.

Напомним, ещё вчера «Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту».