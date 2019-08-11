Медведев: «„Зенит“ мог забить „Динамо“ гораздо больше голов»

Генеральный директор «Зенита» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Динамо».

Очень напряженная игра. «Динамо» продемонстрировало много интересных действий. Но, с другой стороны, «Зенит» в основном контролировал игру, мог забить гораздо больше, чем два мяча. Было, по крайней мере, три неиспользованных стопроцентных возможности. Непростая победа, но заслуженная.

Что касается Малкома, то он уже не двадцать минут на поле провел, как в предыдущем туре с «Краснодаром», а сорок пять. Активно участвовал во многих комбинациях. Поэтому надеюсь, что скоро мы увидим Малкома во всей красе.