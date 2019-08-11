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Медведев: «„Зенит“ мог забить „Динамо“ гораздо больше голов»

11 августа 2019, 10:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Динамо»

Очень напряженная игра. «Динамо» продемонстрировало много интересных действий. Но, с другой стороны, «Зенит» в основном контролировал игру, мог забить гораздо больше, чем два мяча. Было, по крайней мере, три неиспользованных стопроцентных возможности. Непростая победа, но заслуженная.

Что касается Малкома, то он уже не двадцать минут на поле провел, как в предыдущем туре с «Краснодаром», а сорок пять. Активно участвовал во многих комбинациях. Поэтому надеюсь, что скоро мы увидим Малкома во всей красе.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 августа 2019 в 19:15
мог больше, мог меньше
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
11 августа 2019 в 18:19
Просто Зениту опять помог купленный судья
andromend
andromend
11 августа 2019 в 15:13
Динамо, судя по трансферам, не комплектованием занималось, а просто деньги осваивало. Защиту вообще трогать не надо было, а нападения как не было, так и нет. Хлама всякого накупили и мечтам предались. И как бы я уважительно к Диме не относился,не его это дело главную команду тренировать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 августа 2019 в 12:26
Слабаков обижать как то не по чемпионски. Да еще у них в логове...
Zenit_84
Zenit_84
11 августа 2019 в 11:58
И этих двух хватило для трех очков
Anisovich
Anisovich
11 августа 2019 в 11:50
    Izmar
    Izmar
    11 августа 2019 в 11:43
    1 сентября свиньям забьют побольше, они гораздо слабее.
    порт
    порт
    11 августа 2019 в 11:42
    Если бы смог, то забил бы.
    Caniggia
    Caniggia
    11 августа 2019 в 11:40
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
      11 августа 2019 в 11:09, ред.
      Главное - там Вас не будет....
      И значит какие то очки в копилку рейтинга будут набраны....
      Гость
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