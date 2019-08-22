Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2019/2020

«Страсбур» обыграл «Айнтрахт»

22 августа 2019, 23:26
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Страсбур» минимально обыграл «Айнтрахт» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Страсбур, стадион Стад де ла Мейно

«Страсбур» — «Айнтрахт» 1:0 (1:0)
Гол: Зохи 33

«Страсбур»: Зельс, Коне, Джику, Митрович, Кароль, Лала, Мартен, Томассон (Мотиба 76), Льенар, Зохи (Сиссоко 64), Ажорке (Симакан 86)
Главный тренер: Лори Тьерри.

«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Гачинович (Роде 46), Фернандеш (Кор 78), Торро, Костич, Ребич (Пасьенса 46), Камада
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Мартен 31, Абрахам 31, Коне 44, Хасэбе 51, Томассон 71

Ответный поединок состоится 29 августа.

Все новости
Казахстан побеждает, Беларусь играет вничью. Итоги дня в Лиге Наций
Сегодня, 01:12
Франция и Хорватия не выявили победителя
Вчера, 23:40
Разгромы от Сербии и Португалии. Итоги игрового дня Лиги Наций
05 июня
Дубль Роналду помог Португалии разгромить Швейцарию в матче Лиги Наций
05 июня
Испания вырвала ничью в матче Лиги Наций с Чехией
05 июня
Месси сделал пента-трик в товарищеском матче Аргентины с Эстонией
05 июня
Все комментарии
galem72
galem72
23 августа 2019 в 09:30
Неожиданно Орлы пролетели. Думаю, дома будет совсем другой замес.
КЭТиК
КЭТиК
23 августа 2019 в 08:11
Тут еще ничего не ясно
Izmar
Izmar
22 августа 2019 в 23:31
Страсбур с победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 