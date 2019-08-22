«Страсбур» обыграл «Айнтрахт»

«Страсбур» минимально обыграл «Айнтрахт» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Страсбур, стадион Стад де ла Мейно
«Страсбур» — «Айнтрахт» 1:0 (1:0)
Гол: Зохи 33
«Страсбур»: Зельс, Коне, Джику, Митрович, Кароль, Лала, Мартен, Томассон (Мотиба 76), Льенар, Зохи (Сиссоко 64), Ажорке (Симакан 86)
Главный тренер: Лори Тьерри.
«Айнтрахт»: Трапп, Абрахам, Хасэбе, Хинтереггер, Да Коста, Гачинович (Роде 46), Фернандеш (Кор 78), Торро, Костич, Ребич (Пасьенса 46), Камада
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Мартен 31, Абрахам 31, Коне 44, Хасэбе 51, Томассон 71
Ответный поединок состоится 29 августа.