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Перед игрой с Шотландией РФС подготовит квест для болельщиков

вчера, 17:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Российский футбольный союз подготовит развлекательную программу для болельщиков перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией:

При поддержке правительства Москвы и совместно с нашими партнерами мы планируем создать атмосферу праздника для москвичей и всех болельщиков сборной. Запланирована масштабная имиджевая кампания «Наши парни в городе», квест для болельщиков, насыщенный матчдэй с выступлениями артистов, автограф-сессиями послов сборной и национальной фан-зоной Шотландии.

Обсуждается проведение трансляций в московском транспорте. Программа подготовки к матчу будет еще дополняться.

 Ранее стало известно о том, что поступили в продажу билеты на игру Россия - Шотландия.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил КЭТиК
   125 / 713
вчера в 20:30
Квест: найди шотландца в юбке.
    КЭТиК
    КЭТиК
       80 / 713
    вчера в 18:30
    Квест: найди шотландца в юбке.
    swift stream
    swift stream
       45 / 713
    вчера в 18:25
    Лучше бы детям в школу мячей купили, чем устраивать дорогущие свистопляски.
    drug01
    drug01
       87 / 713
    вчера в 17:41
    Надо больше работать с болельщиками!
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