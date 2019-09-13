Перед игрой с Шотландией РФС подготовит квест для болельщиков

Российский футбольный союз подготовит развлекательную программу для болельщиков перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией:

При поддержке правительства Москвы и совместно с нашими партнерами мы планируем создать атмосферу праздника для москвичей и всех болельщиков сборной. Запланирована масштабная имиджевая кампания «Наши парни в городе», квест для болельщиков, насыщенный матчдэй с выступлениями артистов, автограф-сессиями послов сборной и национальной фан-зоной Шотландии.

Обсуждается проведение трансляций в московском транспорте. Программа подготовки к матчу будет еще дополняться.